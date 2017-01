Den Wert der Männer beziffern: Die Witwe (Kate Beckinsale, vorn) und ihre Tochter (Chloë Sevigny) Foto: Ross Mcdonnell/BLINDER FILMS CHIC FILMS REVOLVER AMSTERDAM

Die weiterhin beflissene Jane-Austen-Industrie hat in den letzten Jahrzehnten die kanonischen Texte ihrer Brotherrin scheinbar bis zum letzten ausgeschröpft und ist noch immer an kein Ende gekommen. Selten allerdings wurde die Sache so auf den Punkt gebracht wie in den lapidaren Versen von W. H. Auden, die zudem den Vorteil haben, halbwegs lustig zu sein: »It makes me most uncomfortable to see / An English spinster of the middle-class / Describe the amorous effects of ›brass‹, / Reveal so frankly and with such sobriety / The economic basis of society«. (Es ist ausgesprochen unbehaglich zu sehen, wie eine englische alte Jungfer aus der Mittelklasse die amourösen Wirkungen des Zasters beschreibt und dabei so unumwunden und mit solcher Nüchternheit die ökonomische Basis der Gesellschaft enthüllt.) Gibt es ein größeres Kompliment?

In besagtem »Spinster of the middle-class« versteckte sich ein angesichts seiner eher unauffälligen Lebensumstände überraschend ungeheuerliches Genie, dessen bevorzugtes Ausdrucksmittel zudem ein recht ausgeprägter Sinn für Humor war, so trocken und brutal wie sonst nur ein Hieb mit dem Schürhaken. Und diese Komik verlor vernünftigerweise selten die Geldfrage ganz aus den Augen. Der Witz und das Geld sind das Wesentliche, das in den Jane-Austen-Texten kursiert. Wer hat was, und wem muss es abgerungen werden? Die Belohnung der jeweiligen Unternehmungen nennt sich dann Eheschließung.

Das ist in Whit Stillmans Austen-Verfilmung »Love & Friendship« nicht anders. Adaptiert hat Stillman den Briefroman »Lady Susan«, ein Jugendwerk aus den 1790ern, das zu Lebzeiten der Autorin (trotz mehrfacher späterer Versuche ihrerseits) nie veröffentlicht wurde. Stillman hat auch eine Art Neu- bzw. Fortschreibung des Romans ebenfalls unter dem Titel »Love & Friendship« verfasst (zudem der Titel eines weiteren Jugendfragments von Austen; Verwirrung gehört hier sicherlich zur Absicht).

Bereits in seinem Film »Metropolitan« (1990), einer Gesellschaftskomödie über verwirrte Teenager der New Yorker Oberklasse, die nicht nur einige typische Austen-Motive durchspielen, sondern den Anachronismus dieser Tatsache anhand von Austen-Texten (hauptsächlich »Mansfield Park« und »Persuasion«) explizit debattieren. Etwas weniger offensichtlich, nichtsdestotrotz vorhanden sind entsprechende Anspielungen auch in Stillmans vielleicht berühmtesten Film »Last Days of Disco« (1998).

Jane Austen ist gleichsam die Matrix für Stillmans Stilübungen einer zeitgenössischen »Comedy of manners«. Die Historizität der literarischen Vorbilder wird dabei nicht verleugnet. Viele der Bonmots, groben Scherze und bodenlosen Unverschämtheiten aus den wirklich sehr lustigen Dialogen dieses Films sind tatsächlich Austens Briefroman entnommen, aber bei weitem nicht alle. Um das anzuzeigen, bedienen sich die Figuren stellenweise eines Vokabulars, das nicht das des späten 18. Jahrhunderts ist (Nuancen, die in der deutschen Synchronisation freilich verlorengehen).

Die Herangehensweise ist offen verfremdend (Zitate und sonstige Schriftelemente purzeln im Rhythmus des Rokoko-Soundtracks mitten in die Handlung usw.). Die Konstellationen wiederum sind unverhohlen die der albernsten Boulevardkomödie. Das heißt, die Unverschämten sind sehr unverschämt, die Trottel unfassbar trottelig, und die Geldfrage steht immer fest im Mittelpunkt.

Die Titelfigur des Briefromans, Lay Susan Vernon (Kate Beckinsale), ist eine Witwe mit Tochter im heiratsfähigen Alter. Geistreich, elegant, sexuell attraktiv, sehr eitel und intrigant, erbarmungslos unverschämt und ziemlich mittellos ist sie auf Männerjagd für sich und ihre Tochter. Die anvisierten Opfer haben »nur einen einzigen Wert: ihr Einkommen«.

Ihr Erziehungsideal: »Meine Tochter ist gerissen und manipulativ. Dies erfüllt mich mit großer Zufriedenheit. Die Vernons werden niemals Hunger leiden.«

Wird Lady Susan einmal auf frischer Tat ertappt (in diesem Fall Brechen ihres Verlöbnisses mit einem verheirateten Mann, zwei Fliegen mit einer Klappe), entgegnet sie unverfroren »What could I do! Facts are such horrid things!« (ein Austen-Originalzitat, das hervorragend in unsere seit neuestem »post-truth« getaufte Gegenwart passt).

Kurzum, sie ist eine Rokoko-Fem me fatale, die es in eine Screwball-Komödie verschlagen hat, in der die Frauen das Chaos stiften, und die Männer (grundsätzlich Trottel) baden es aus.

Von der New York Times gefragt, warum er das 18. Jahrhundert der Gegenwart vorziehe, antwortete Stillman: »In bezug zu so ziemlich allem ist es eine überlegene Epoche. Das gilt für die Musik wie für die Architektur, die Umgangsformen (manners) und das Denken (thought). Nur nicht für die Filme. Die Filme jener Zeit sind nicht ganz so toll.«

Dieser »intelligente« schlechte Scherz versteckt wohl nur notdürftig die Sehnsucht nach einer primär erotischen, opernhaften (musikalisch-literarischen) und nicht zuletzt auch verdammt rationalistischen Kultur (in dem Film mangelt es nicht Witzen über Kirche, Lehrer und Gelehrte), wie ein verfremdet herbeizitiertes 18. Jahrhundert sie verspricht.

Erotik, Literatur, Rationalität sind schließlich Dinge, auf die man es in der Gegenwart besonders mordlustig abgesehen hat. Es gibt ja sonst nicht viel zu lachen. Denn die Tatsachen sind doch schlicht grässliche Dinge, nicht wahr?