Zerreißprobe Sammelabschiebungen

Eine Frau protestiert am 14. Dezember auf dem Flughafen Frankfurt am Main gegen Abschiebungen in Kriegsgebiete Foto: dpa/Susann Prautsch

Nach dem Anschlag von Berlin am 19. Dezember drückt die »große Koalition der Abschieber« von de Maizière, Seehofer, Petry bis Scholz, Kraft und Kretschmann aufs Tempo. Ungeachtet aller Proteste nach der ersten Sammelabschiebung 34 afghanischer Flüchtlinge nach Kabul am 14. Dezember soll nach Berichten mehrerer Medien noch im Januar der zweite derartige Transport stattfinden. Die taz berichtete in der vergangenen Woche, in der afghanischen Community von Hamburg kursiere der 5. Januar als Termin, RP Online nannte am 20. Dezember den 7. Januar. Das Bundes­innenministerium bestätigte Medien gegenüber lediglich, dass »für den Januar eine weitere Rückführungsmaßnahme« geplant sei.

Offenbar wollen sich führende Vertreter von CDU, CSU und SPD, aber auch der grüne Ministerpräsident Baden-Württembergs, Winfried Kretschmann, zu Beginn des Bundestagswahljahres 2017 mit einem harten Abschiebekurs profilieren. Das setzt einige Grüne unter Druck, ebenso wie die Regierungen von Nordrhein-Westfalen und Hamburg. Sowohl NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft als auch Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz (beide SPD) wirken entschlossen, sich trotz der Proteste ihres jeweiligen Koalitionspartners erneut an der Abschiebung nach Afghanistan zu beteiligen.

In beiden Bundesländern gab es nach der Aktion vom 14. Dezember deutliche Kritik der Grünen-Landesverbände, in Nordrhein-Westfalen trat Monika Düker von ihrem Amt als flüchtlingspolitische Sprecherin zurück. Das kratzt aber die Hardliner, die in beiden Ländern die Innenressorts führen – Ralf Jäger und Andy Grote (beide SPD) – nicht. RP online berichtete am Donnerstag, Jäger wolle sich an der zweiten Sammelabschiebung beteiligen. Grote sagte NDR 90,3 am selben Tag, dass er an den Abschiebungen nach Afghanistan trotz der Proteste des Koalitionspartners festhalten wolle.

In Hamburg hatte die Grünen-Landesvorsitzende Anna Gallina die Sammelabschiebung noch am gleichen Tag, an dem der sieben Flüchtlinge die Hansestadt verlassen muss­ten, als »unverantwortlich« bezeichnet. »Während das Auswärtige Amt Alarm schlägt und vor Gewaltakten in ganz Afghanistan warnt, veranlasst der Innenminister Abschiebungen in angeblich sichere Regionen des Landes«, erklärte sie. »Wo die sein sollen, weiß kein Mensch.« Die flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion in der Bürgerschaft, Antje Möller, hatte wenig später betont, das Ganze dürfe sich »so nicht wiederholen«.

Ob das mehr ist als Theaterdonner, müssen die nächsten Tage zeigen. Bisher hatten Hamburgs »Grüne« dem knallharten Law-and-Order-Kurs von Olaf Scholz nichts entgegenzusetzen. Auf einen Bruch der Koalition werde man es wohl nicht ankommen lassen, heißt es in Hamburg. Das gilt offenbar auch in Nordrhein-Westfalen. RP online schreibt, die Vize-Ministerpräsidentin Sylvia Löhrmann (Grüne) wolle die Regierung bis zur Bundestageswahl im Mai retten, etwa mit einem »Deal«, der als Kompromiss verkauft werde: Innenminister Jäger könne dafür sorgen, dass nur noch verurteilte Straftäter nach Kabul geflogen werden. Auch das von Grünen und CDU regierte Baden-Württemberg hatte sich an der Massenabschiebung Mitte Dezember beteiligt. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bekräftige am Donnerstag gegenüber dpa, er halte im Prinzip Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber auch nach Afghanistan für geboten.