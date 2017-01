Krankenhausreif geschlagen

In Bautzen gab es im vergangenen Jahr häufig Aufmärsche und Demonstrationen rechter Gruppen (Foto: 18. September 2016) Foto: Christian-Ditsch.de

In Sachsen mehren sich die Angriffe auf Linke. Bei einem brutalen Angriff von Neonazis am Freitag abend in Bautzen wurden mehrere Mitglieder der Linksjugend Solid teils schwer verletzt. Die Jugendlichen hatten sich auf dem Kornmarkt in Bautzen getroffen. In einer von der sächsischen Linkspartei am Sonnabend veröffentlichten Erklärung heißt es, die Gruppe sei von rund zehn vollvermummten Neonazis unvermittelt angegriffen worden.

Nach der etwa zweiminütigen Attacke mussten sich fünf Anhänger der Linksjugend in ärztliche Behandlung begeben. Ein Opfer erlitt eine 15 Zentimeter lange Platzwunde, die genäht werden musste. Einem anderen wurde von den Neonazis der Kiefer gebrochen. Er wurde zur weiteren Behandlung in die Uniklinik Dresden überstellt. Eine weitere junge Linke musste sich mit einer Schädelprellung ärztlich behandeln lassen. Die restlichen Opfer kamen mit Prellungen und kleineren Verwundungen davon.

Die sächsische Linkspartei äußerte sich »zutiefst schockiert und wütend über diesen Ausbruch rechter Gewalt gegen unsere jungen Genossinnen und Genossen«. Seit Monaten sehe man sich Anfeindungen von rechts ausgesetzt. Dieser gezielte Angriff sei nur die Spitze des Eisberges und erinnere an die frühen 1990er Jahre, warnte die Partei.

Bereits im September hatte der Linke-Landesvorstand eingehend davor gewarnt, das Problem mit Neonazis in Bautzen nicht kleinzureden. »Diese versuchen, in Bautzen ein Exempel dafür zu statuieren, dass sie ganze Städte in Deutschland beherrschen können. In dieser aufgeheizten rassistischen Stimmung müssen alle staatlichen Behörden dafür Sorge tragen, den Rechtsstaat auf Bautzens Straßen gegen Nazis und mit ihnen sympathisierende Bevölkerungsgruppen durchzusetzen«, forderte damals der Pressesprecher des Landesverbandes, Thomas Dudzak. Er erwarte »deshalb nicht weniger als eine schnelle Ergreifung und Verurteilung der Täter«, so Dudzak weiter.

In der Nacht zum Freitag brannte außerdem ein Wahlkampfbus der Linken im sächsischen Borna (Landkreis Leipzig) aus. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist von Brandstiftung auszugehen. »Da das Fahrzeug durch die Beklebung eindeutig als Wahlkampfbus der Partei Die Linke zu erkennen war, liegt die Vermutung einer politischen Motivation dieses Brandanschlags nahe«, erklärte der Landesvorstand am Sonnabend. Das Fahrzeug wurde zur weiteren kriminaltechnischen Untersuchung von der Polizei sichergestellt. Der entstandene Schaden liegt laut Linkspartei nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Bereich.

Insgesamt zählte die sächsische Linkspartei im Jahr 2016 somit 45 gemeldete Ereignisse wie Anschläge auf Büros, Übergriffe auf Wohnungen oder Infostände und Bedrohung von Mitgliedern. Darunter fanden sich, Die Linke zufolge, 38 Sachbeschädigungen, 33 davon an Abgeordnetenbüros. Für bundesweites Aufsehen hatte dabei der Fall der sächsischen Linke-Landtagsabgeordneten Susanne Schaper aus Chemnitz gesorgt. Der engagierten Sozialpolitikerin und Antifaschistin waren im Nachgang an eine von Neonazis verübte Anschlagsserie auf ihr Wahlkreisbüro seitens ihres Vermieter die Räumlichkeiten gekündigt worden.