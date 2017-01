Euphorie ist verflogen

Zwei Jahre nach der »Revolution« herrscht der Alltag: Markt in Colombo am 30. November 2016 Foto: REUTERS/Dinuka Liyanawatte

Als am 8. Januar 2015 die Bürger Sri Lankas an die Wahlurnen traten, um ein neues Staatsoberhaupt zu wählen, schaute die Welt auf den Inselstaat im Indischen Ozean. Denn mit 6,22 Millionen zu 5,77 Millionen Stimmen (51,3 zu 47,6 Prozent) konnte sich Maithripala Sirisena gegen den um eine dritte Amtszeit kämpfenden Expräsidenten Mahinda Rajapaksa durchsetzen. Der über ein Jahrzehnt zuletzt mit immer autoritäreren Zügen regierende starke Mann war vom Ausgang der Abstimmung ebenso überrascht wie viele seiner Landsleute und die internationale Öffentlichkeit. Denn sein siegreicher Gegner hatte erst sechs Wochen zuvor die Fronten gewechselt – der bisherige Gesundheitsminister und Generalsekretär der dominierenden Regierungspartei Sri Lanka Freedom Party (SLFP) wurde zum gemeinsamen Kandidaten eines breiten Oppositionsbündnisses, zu dem neben der Vereinigten Nationalpartei (UNP) auch prominente Rajapaksa-Gegner aus dem eigenen Lager wie seine Amtsvorgängerin Chandrika Kumaratunga gehörten.

Zwei Jahre nach einer kleinen »Revolution«, die das südasiatische Land damit erlebte, ist die Stimmung ernüchtert. Die Umsetzung etlicher Versprechen aus dem Wahlkampf kommt nur schleppend voran. Und die Interessengegensätze innerhalb der großen Koalition sowie den beiden Machtblöcken innerhalb Sirisenas eigener Partei erweisen sich mit jedem Monat stärker als Hemmschuh. Momentan scheint unsicher, ob die »Zweckehe« bis zum Ende durchhält. Manchmal scheint es, als habe der Präsident mehr damit zu tun, die unterschiedlichen Lager im Regierungsbündnis bei Laune zu halten, als sich um Inhalte zu kümmern.

Fakt ist: Sirisena hat etliche Machtbefugnisse, die sich sein Amtsvorgänger selbst angemaßt hatte, gemäß den Zusicherungen wieder abgegeben. Schon unter Exstaatschefin Kumaratunga war Sri Lanka in eine präsidiale Republik umgewandelt worden. Doch Rajapaksa strebte zu maximaler Machtfülle. Nicht nur, dass er seine Brüder in zentralen Regierungspositionen unterbrachte und damit ein Kernkabinett im Familienkreise formte. Er setzte auch die Chefin des Obersten Gerichts ab, als diese ihm in die Parade zu fahren drohte, und konzentrierte immer mehr Befugnisse in seinen Händen. Anfangs sah eine Mehrheit ihm das nach, war er doch nach eigener Deutung derjenige, der im Mai 2009 mit dem militärischen Sieg über die tamilischen Rebellen der Befreiungstiger von Tamil Eelam (LTTE) den seit 1983 andauernden Bürgerkrieg beendet hatte.

Eine Radikalabrechnung mit seinem Amtsvorgänger hat Sirisena nicht riskiert. Sei es aus einstiger Verbundenheit oder aus Sorge, das Land erneut tief zu spalten. In der größten Regierungspartei SLFP gibt es deshalb weiterhin einen Flügel, der dezidiert zu ihm als Staatsoberhaupt und Parteichef hält, einen, der offen loyal zu Rajapaksa steht und eine Minderheit, die sich nach Möglichkeit nicht eindeutig bekennt, sondern ihr Fähnlein nach dem Wind hängt. Genützt hat dies am Ende der UNP. Ihr Chef Ranil Wickremasinghe wurde nach dem Machtwechsel vor zwei Jahren Premierminister. Angetreten, um eigentlich im Tandem mit dem Präsidenten das umfangreiche Reformpaket umzusetzen, kocht der Regierungschef, von Parteipolitik getrieben, längst immer öfter sein eigenes Süppchen. Schon weil Befugnisse wieder zu seinem Posten zurückgewandert sind, unterstützt aber auch durch die Zwistigkeiten bei der SLFP, die ebenso Partner wie Konkurrent ist, wird er häufig als der eigentlich starke Mann wahrgenommen. Zugute kommt ihm zudem, dass die Tamilische Nationalallianz (TNA), wichtigste politische Interessenvertretung der Tamilen, als Nummer drei im Regierungsbündnis erklärt hat, bei einem etwaigen Koalitionsbruch eher die UNP als die SLFP zu unterstützen.

Heftiges Kopfschütteln lösen im Land immer neue Geschenke an die Parlamentarier zu Lasten der Steuerzahler aus. Erst kürzlich konnten sich die Abgeordneten über eine Anhebung ihrer monatlichen Bezüge für »Büroausgaben« um 100.000 Rupien (630 Euro) freuen, demnächst sollen die Sitzungsgelder angehoben werden. Spitze des Eisberges sind die hochklassigen Wagen, die für 58 Parlamentarier importiert wurden. Kostenpunkt für die klamme Staatskasse: stolze 2,4 Milliarden Rupien, also gut 15 Millionen Euro, wie der Sri Lanka Gurdian gerade in einer kritischen Bestandsaufnahme erinnerte.

Immerhin hat sich die Inflation zuletzt bei 1,5 Prozent eingependelt, und gerade nickte das Parlament den Haushalt 2017 ab, der Maßnahmen vorsieht, um die Wirtschaft anzukurbeln und das Finanzdefizit zu drücken. Dies soll im kommenden Jahr nur noch 4,6 Prozent des Bruttoinlandsproduktes ausmachen, den geringsten Wert seit 1977, und bis 2020 weiter auf 3,0 Prozent sinken. Man wolle im Infrastrukturbereich weg von auslandsfinanzierten Megaprojekten, heißt es unter Verweis auf die enge Bindung gerade an China während der Rajapaksa-Ära. Medien werfen aber auch die Frage auf, warum der Militäretat noch immer 26 Prozent der Staatsausgaben ausmacht, während nur ein Prozent ins Bildungswesen fließt.

Eine deutliche Kehrtwende hatte die neue Regierung im Verhältnis zur UNO vollzogen. Unter Rajapaksa war das Verhältnis zur internationalen Gemeinschaft (wichtigste Ausnahme: China) stetig schlechter geworden, weil Sri Lanka in Zusammenhang mit der finalen Militäroffensive gegen die LT TE, der Inhaftierung und dem »Verschwinden« ehemaliger Rebellenkader massive Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden. Einiges ist durch UN-Recherchen bestätigt. Sirisena und Wickremasinghe sind bemüht, das dunkle Kapitel aufzuarbeiten, Versäumnisse zu beseitigen und, anders als der frühere Präsident, mit den Vereinten Nationen zu kooperieren.