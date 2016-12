Militärisches Schweigegelöbnis

Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa

Immer öfter zieht die Bundeswehr in Kriege. Einzelheiten über militärische »Missionen« hält man dabei besser vor der Öffentlichkeit geheim. Damit wirklich niemand plaudert, hat Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) einen Plan: Per Verhaltenskodex sollen Soldaten gegenüber Journalisten und Abgeordneten zum Schweigen verpflichtet werden. Dabei gelten für sie längst Einschränkungen des Grundrechts auf freie Meinungsäußerung. Bereits Ende Januar will von der Leyens Ministerium das kritisierte Papier vorstellen, wie am Donnerstag Welt online berichtete.

Intern sprächen Kritiker von einem »Maulkorberlass«, schreibt das Blatt. Anlass für diesen war offenbar eine Studie aus dem Hause der Commerzbank. Deren Aufsichtsratsvorsitzender Klaus-Peter Müller leitete 2015 eine »Expertengruppe«. Im Auftrag von der Leyens sollte diese »Schwachstellen der Organisationsstruktur des Ministeriums und der Bundeswehr« finden. Der kurz zuvor aufgeflogene Skandal um das von der Bundeswehr genutzte Sturmgewehr G36 (jW berichtete) sollte so aus der Welt geschafft werden.

Wie inzwischen auch Gerichte befand Müllers Gruppe in ihrem Bericht: Mauscheleien oder große Nähe zwischen dem Staatsapparat und dem Hersteller Heckler & Koch habe es ebensowenig gegeben wie sonstige »strafrechtlich relevante Sachverhalte«. Nur ein wenig mehr Transparenz stünde dem Ministerium gut, riet der Chefbanker seiner Auftraggeberin. Man könne prüfen, »einzelne Grundelemente eines Compliance Management Systems« zu übernehmen. Unter diesem Schlagwort verpflichten private Konzerne Mitarbeiter zur Einhaltung interner Auflagen, zum Beispiel Stillschweigen über Betriebsabläufe.

Das war das Stichwort für die Ministerin und ihre Staatssekretäre Gerd Hoofe und Katrin Suder. Vor allem letztere kennt sich aus: Erst 2014 wechselte sie vom global agierenden Beraterkonzern McKinsey an von der Leyens Seite. Man erarbeitete einen Verhaltenskodex für Militärs, um »wirtschaftliche und politische Interessenkonflikte zu vermeiden«. Bekanntgeworden war das Papier im Oktober durch einen Bericht der Bild. Danach sollten Soldaten »jeden informellen Kontakt mit Abgeordneten und Medien­vertretern vermeiden«, wie das Blatt daraus zitierte. Das kam selbst in Teilen des Heeres nicht gut an. Deshalb, so schrieb die Süddeutsche Zeitung am 15. Dezember, sei die Passage umformuliert worden. Nun heiße es: »Eigenständige Kontakte zu Medienvertretern in dienstlichen Angelegenheiten oder mit dienstlichem Inhalt finden nur statt, soweit sie im Einzelfall ausdrücklich autorisiert sind.«

Um zu überwachen, dass sich jeder Soldat an diesen Kodex hält, will von der Leyen einen neuen Posten mit wohlklingendem Namen schaffen: Ein Compliance-Management-Beauftragter soll her. Im Februar werde dieser vorgestellt. Er solle nebenher auch klare Regeln für Soldaten in wehrtechnischen Lobbyorganisationen durchsetzen – ein Tummelplatz vor allem für hochrangige Offiziere. Das Ministerium betonte am Donnerstag gegenüber Welt online, neue Regeln würden damit nicht aufgestellt, sondern nur bestehende »auf den Punkt« gebracht. So regelt etwa das Soldatengesetz das Gebot der Verschwiegenheit über interne Angelegenheiten – auch nach dem Ausscheiden aus dem Wehrdienst. Die Rekruten müssen darauf einen Amtseid leisten.

Tobias Lindner (Grüne) beklagte, der Vorschlag des Bankers sei wohl »gekapert« worden, um Kontakte von Bundeswehr-Angehörigen zum Parlament und der Presse zu verhindern. »Das widerspricht dem Anspruch einer Parlamentsarmee«, sagte er Welt online. Auch vom Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Wolfgang Hellmich (SPD), kam Kritik. Er befand den Verhaltenskodex für »völlig überflüssig«. Zu mehr Transparenz dürfte er jedenfalls nicht beitragen.