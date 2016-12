»Ländlichen Apotheken wird Grundlage entzogen«

»Dem EuGH geht es nicht um Gesundheits- sondern um Wirtschaftspolitik.« – Florian Schulze, Verein demokratischer Pharmazeutinnen und Pharmazeuten Foto: Steffen dpa/lni/dpa-Bildfunk

Welche Entscheidung hat der Europäische Gerichtshof, EuGH, in Bezug auf den Versandhandel mit rezeptpflichtigen Medikamenten getroffen?

Der EuGH hat entschieden, dass für Versandapotheken aus dem EU-Ausland, die nach Deutschland verschicken, die deutsche Arzneimittelpreisbindung nicht gilt. In Deutschland ist der Preis für rezeptpflichtige Arzneimittel per Gesetz festgeschrieben. Der Hersteller kann seinen Preis zwar relativ frei festlegen, die Zuschläge für die Apotheken sind aber gesetzlich geregelt. Darauf dürfen ausländische Versandapotheken nun Rabatte gewähren, inländische jedoch nicht.

Wie begründet der EuGH seine Entscheidung?

Dem EuGH geht es nicht um Gesundheits- sondern um Wirtschaftspolitik. Das Gericht hat erläutert, dass den ausländischen Versandapotheken unbedingt ein Marktzugang gewährt werden muss. Da sie aber nicht an der Notfall- und an der Vor-Ort-Versorgung teilnehmen und dadurch nicht mit guter persönlicher Beratung punkten können, könnten sie in erster Linie durch den Preiskampf Kunden gewinnen.

Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe, CDU, hat angekündigt, gegen die Entscheidung vorgehen zu wollen. Wie will er das anstellen?

Herr Gröhe möchte in Reaktion auf dieses Urteil den Versandhandel mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln verbieten. Es gab in der Vergangenheit bereits eine Entscheidung des EuGH, in der klargestellt wurde, dass das nationalstaatlich geht. Die große Mehrheit der EU-Staaten handhabt es auch entsprechend. Dem will sich Deutschland anschließen, weil nur so die Ungleichbehandlung zwischen deutschen und Versandapotheken aus dem EU-Ausland abgestellt und eine gute Versorgungsqualität erhalten werden kann. Die Beratungsqualität in den Apotheken vor Ort kann sicher verbessert werden. Aber der Versandhandel berät in der Regel nur auf Nachfrage und nur telefonisch. Doch so sind gerade bei älteren Patienten Gesundheitsschäden durch falsche Arzneimittelanwendung zu befürchten.

Der Medientenor nach der EuGH-Entscheidung war, dass Patienten nun profitieren, da Medikamente billiger würden. Warum zweifeln Sie an, dass die Rabatte an die Kunden weitergegeben werden?

Die Versorgungsleistungen der gesetzlichen Krankenversicherungen sind im Sozialgesetzbuch V, SGB V, geregelt. Dort ist festgeschrieben, dass alle Rabatte, die in den Apotheken und dem Großhandel entstehen, nicht dem Patienten zugute kommen, sondern den Krankenkassen. Denn erstere bezahlen die Arzneimittel ja nicht direkt, sondern das tut ihre Versicherung.

Sie gehen also davon aus, dass auch diese Rabatte an die Krankenkassen weitergegeben werden. Wie wäre das durchsetzbar?

Das wird so kommen, denn man wird diese gesetzliche Logik nicht durchbrechen. Die Krankenkassen haben schon angekündigt, Rabattverträge mit den EU-Versandapotheken aushandeln zu wollen. Die Krankenkassen werden versuchen zu erreichen, dass die Versicherten tatsächlich dort bestellen, wo sie solche Verträge abgeschlossen haben.

Widerspricht solch eine Bindung einer Kasse zu einem Versandhändler nicht dem Recht auf freie Apothekenwahl?

Die Kassen werden sich Anreize einfallen lassen, damit die Versicherten beim »richtigen« Versandhändler bestellen. Das führt zu einer sozialen Selektion: Die Patienten müssen es sich leisten können, die Apotheke ihres Vertrauens selbst zu wählen. Gerade diejenigen, die die Beratung am dringendsten brauchen, werden es sich dreimal überlegen müssen.

Aber durch solch ein Verbot könnten ländliche Regionen von der Versorgung mit rezeptpflichtigen Medikamenten abgehängt werden.

Andersrum stimmt es: Die ländliche Versorgung wird schwieriger, je höher die Marktanteile der Versandapotheken werden. Bis jetzt hängt die Dichte von Gesundheitsberufen, wie Apotheken Physiotherapeuten oder ähnliche, stark von der Arztdichte ab. Diese verordnen die Leistungen ja auch. Wenn dieser Automatismus nicht mehr besteht, weil sehr viele Menschen im Versandhandel bestellen, wird gerade ländlichen Apotheken die Lebensgrundlage entzogen.