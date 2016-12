Jesus starb für die Sünden von irgendjemand, aber nicht für meine: Patti Smith live in Florenz im September 1979 Foto: epa ansa/dpa- Bildfunk

Es gibt zwei konkurrierende Erzählweisen von Punk. Patti Smith steht zwischen beiden Versionen. Die erste besagt, dass Punk 1976/77 der Rockmusik in den Arsch getreten und sie so wieder ins Laufen gebracht hat. Punk als Frischzellenkur für den träge gewordenen Rock. Nach dieser Definition ist Punk ein Subgenre des Rock, auch bekannt als: Punk-Rock.

Die zweite Definition versteht Punk als historischen Bruch. Die alten Lieder sind gesungen, die alten Haltungen haben abgewirtschaftet, die alten Lügen sind durchschaut – Tabula rasa. Punk als nicht mehr hintergehbarer Point of Desillusionierung, wer einmal in dieses Nichts geschaut hat, ist imprägniert gegen gewisse Versprechungen und Verführungen und kann sich nicht mehr abfinden mit dem faden Ersatz, der sich da Leben nennt. Nach diesem Verständnis ist Punk die Lizenz, das Alte wegzuhauen und selber was zu tun. Do it yourself.

Selbstverständlich lässt sich Punk als ästhetische und politische Tabula-rasa-Haltung zwischen Frühstück und 24/7-Job nicht widerspruchsfrei durchziehen, es sei denn, man nennt es Hardcore, verzichtet auf Drogen, Alkohol und Sex, und stilisiert das Ganze zu einer synkretistischen Religion, wie es die Straight-Edge-Bewegung in den USA getan hat. Für den agnostischen Rest bleibt Punk der Ausdruck einer irgendwie auch Bartleby’schen Skepsis, die leicht in Antriebsschwäche ausartet und von Tocotronic auf einen brauchbaren Begriff gebracht wurde: Im Zweifel für den Zweifel. Dieser dem Zweifel verbundene Begriff von Punk gründet keine neuen Genres, schon gar keinen Punk-Rock, statt dessen entdeckt er in neuen Sounds Spurenelemente einer dekonstruktivistischen, destabilisierenden Ästhetik, die Punk und Post-Punk mal attraktiv gemacht hatte.

Das Cover!

Auftritt Patti Smith. »Horses«, erstes Album, 1975. Das Cover! Ein Schwarzweißfoto ihres geliebten Freundes Robert Mapplethorpe, Patti im Frida-Kahlo-Style. Dazu schreibt Viv Albertine von den Slits in ihrer tollen Autobiographie »A Typical Girl«: »Auf dem Cover inszenierte sie sich halb männlich, halb weiblich. Ich dachte sofort, genauso fühle ich auch. Dadurch wurde mir klar, wie wichtig selbstausgedachte Musik ist. Patti klang so freizügig und selbstbestimmt wie keine zuvor. Damals sollten Mädchen beim Sex keinen Mucks machen, über Menstruation schweigen. Und sie schrie es einfach raus.«

Erster Song, erster Satz, für die Ewigkeit: »Jesus died for somebody’s sins but not mine«. Tabula rasa. Da ahnt niemand, was später kommen wird an Zumutungen, die es einem schwermachen, »Horses« als grandioses Debüt herauszulösen aus dem Lebenswerk der Patti Smith. Ein Werk, das – wie wir heute wissen – weniger geprägt ist von desillusionierenden, negativen Punk-Energien als von Vibrations, die around waren, als Patti, Jahrgang 1946, jung war.

Dalai Obamalama

Ich kann »Horses« nicht hören, ohne an ein Konzert vor ein paar Jahren in der Frankfurter Jahrhunderthalle zu denken. Mit bloßen Händen Gitarrensaiten zerreißen und sich in eine Tibetfahne wickeln, das geht eigentlich nicht zusammen. Sich »outside society« zu verorten, als »Rock ’n’ Roll Nigger«, und den Erniedrigten, Beleidigten, Tibetern, Teheranern und anderen Problemfällen eine Bergpredigt zu widmen, das geht eigentlich nicht zusammen. Der Cocktail aus Kirchentag und Dalai Obamalama ist auch dann schwer zu ertragen, wenn man Patti Smith zugesteht, dass sie sich an der Unvereinbarkeit von großer (Punk-)Distinktionsgeste und großer (Hippie-)Vergesellschaftungsmission schon abgearbeitet hat, als Bono noch nicht Oma sagen konnte.

So zieht sich die erste Stunde wie der Karfreitag in der katholischen Kirche. Eine zerquälte Meditation über Hendrix’ »Are you experienced«, nach der Tibetfahne kommt die libanesische Zeder dran, die hat Jay Dee Daugherty um seine Bassdrum gewickelt. Solo zur Akustischen berichtet Patti Smith von ihrem Besuch im Frankfurter Goethe-Haus, wo ihr der Geist des großen Dichters begeg­net sei. Dem Mond wird ein Lied gewidmet, es ist Mondlandungsjubiläum. Es folgt ein Song für die Kinder von Palästina: »Eure Tränen waren nicht umsonst.« Tapfer absolvieren die Smithianer das Fürbitten-Programm, aber so richtig los geht’s erst mit »Dancing barefoot«. Wie auf Kommando tanzen alle barfuß los, auch wenn die meisten die Schuhe anbehalten. Mit dem Barfußtanzlied, das auch U2 mal gecovert haben, wird Pattis Hippieschlagseite überdeutlich. »We shall live again« ist auch nicht besser als »We shall overcome« und »We are the world«. Vorsicht bei Songs, die mit »We« anfangen.

Plötzlich kleinmädchenhaft

Der britische Kritiker Ian Penman bezeichnet Smith als »the sort of feel-good, feels-real celeb who gets invited to ›guest edit‹-Vogue when the Dalai Lama is resting«. Zu ihrem Fanclub gehöre die französische Elite, die ihr 2005 den »Ordre des Arts et des Lettres« verliehen hat, »making Smith about as much of an insider as it’s possible for an outsider to be«. Die Outsiderin als Insider, die Nobilitierung der Außenseiterin als eine der Unsrigen und die damit verbundene Nobilitierung unseres eigenen Ladens – genau das passierte bei Smiths bislang letztem großen Auftritt. Anfang Dezember trägt sie in Vertretung des unpässlichen Preisträgers vor dem versammelten Nobel-Adel Dylans über 50 Jahre alten Protestsong »A Hard Rain’s A Gonna Fall« vor. Nach ein paar Strophen verliert sie den Faden, stockt, schweigt und entschuldigt sich: »Sorry, I’m so nervous.« Das Eingeständnis ihrer Nervosität ist gleichsam die Anerkennung und Nobilitierung der pompösen Nobel-Zeremonie mit ihrer ostentativen Erhabenheit. Generös spendet die ehrenwerte Gesellschaft aufmunternden Beifall und die plötzlich kleinmädchenhafte Patti sammelt Sympathiepunkte.

Dylan wusste, warum er da nicht aufgetreten ist. »Hard Rain« ist nicht der erste Dylan-Song, den Smith covert, sie hat ein Faible für Leuchtturm­evergreens aus der Hall of Fame: Robert Johnsons »Come on in my kitchen«, »Gloria«, »So you want to be a Rock ’n’ Roll Star« von den Byrds, »Hey Joe«, »When Doves Cry« vom armen Prince, »All the Young Dudes« vom armen Bowie. Im »Rockpalast« des WDR spielt sie 1979 »My Generation« und trägt ein MC5-T-Shirt, ein Jahr später heiratet sie Fred »Sonic« Smith, den ehemaligen Gitarristen von MC5. Später schreibt sie »About a boy« über Kurt Cobain.

Das Paradox

Paradox: Patti Smith versucht, sich in einen männlich dominierten bzw. von Männern repräsentierten Rock-’n’-Roll-Kanon einzuschreiben und wird so zum Role Model für junge Frauen im Punk. Viv Albertine: »Ich hatte immer gedacht, dass ich aufgrund meiner besonderen Umstände – aufgewachsen im Norden Londons, Gesamtschule, Sozialwohnung, Mädchen – nicht mit dem ausgestattet sei, was nötig ist, um Erfolg zu haben. Doch während ich mir die Sex Pistols ansehe, spüre ich zum ersten Mal keine Barriere mehr zwischen mir und der Band. Ideen, die ich seit Jahren im Hinterkopf habe, drängen nach vorne … John Lennon, Yoko Ono, die Kinks, die Frau in der Third Ear Band, die Schlagzeugerin bei Kokomo, die vorher gar nicht spielen konnte, Sandie Shaw, Suzi Quatro, Emma Peel, die beiden Mädchen in der Incredible String Band, Patti Smith, Mick Jones, Johnny Rotten, meine Liebe zur Musik … das ist es. Endlich sehe ich das Universum vor mir, dem ich immer angehören wollte – und dazu auch gleich die Brücke, die hinüberführt.«

Albertines Aufzählung widerlegt einmal mehr die Standarderzählung von Punk als dem großen Bruch mit der Vergangenheit. Für die junge Viv taugten in friedlicher Koexistenz so unterschiedliche Frauen wie Sandie Shaw, Suzi Quatro und Yoko Ono als Vorbilder, inklusive der beiden Mädchen der Incredible String Band, der Hippie-Band schlechthin. In seiner Besprechung ihres autobiographischen Buches »M Train« weist Ian Penman zu Recht darauf hin, dass Patti Smith nach »Horses« nie mehr auch eine nur annähernd so unkonventionelle und darin aufregende Platte gemacht hat.

Das trifft für viele Debütalben zu, gerade im Punk. Aber man(n) könnte auch auf den leicht blasphemischen Gedanken kommen, dass die besonderen Qualitäten von »Horses« mit den besonderen Qualitäten des Produzenten John Cale zu tun haben, der sich möglicherweise in den kolportierten »big disagreements during the recording« gegen Smith durchgesetzt und so verhindert hat, dass diese schon 1975 einen Hit von der Größenordnung »Because the night« landet. Den Song schreibt sie dann gemeinsam mit Bruce Springsteen für ihr 1978er Album »Easter«, das von dem versierten Produzenten Jimmy Iovine auf die Rock Values seiner Zeit getrimmt wird und für die Patti Smith Group den »Commercial breakthrough« (engl. Wikipedia) bedeutet.