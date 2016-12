Aufrüsten statt Frieden

Augen zu und durch: Am 29. Januar 2017 wird Donald Trump zum US-Präsidenten vereidigt Foto: Lucas Jackson/Reuters

Donald Trump, der nächste Präsident der USA, hat in unverbindlicher und vager Form seinen Wunsch angedeutet, die Beziehungen zu Russland normalisieren zu wollen. Als Kontrastprogramm sind zur Zeit die republikanischen Hardliner John McCain und Lindsey Graham, beide Mitglieder des Senats, auf Goodwill-Tour in den früheren Ostseerepubliken der 1991 untergegangenen Sowjetunion unterwegs. Was am Dienstag in Estland begann, endet am heutigen Donnerstag in Litauen.

McCain und Graham haben während ihrer dreitägigen Tour darauf verzichtet, Trump offen zu kritisieren. Sie haben statt dessen den Schulterschluss mit dem künftigen Präsidenten simuliert, indem sie sich auf Ronald Reagans »Frieden durch Stärke« beriefen. Mit diesem Motto arbeitet auch Trump, der durch eine kräftige Steigerung der Militärausgaben die USA »so stark wie nie zuvor« machen will. Der twitterfreudige Milliardär hat indessen die sich aktuell bietende Gelegenheit ausgeschlagen, sich von McCain und Graham abzugrenzen. Ob Trump wirklich der Aussage von McCain widersprechen will, dass der Westen »Russlands Fehlverhalten« durch »ein glaubwürdiges, starkes Militär und eine starke NATO-Allianz« kontern müsse, bleibt vorerst ungewiss. Der neue Hoffnungsträger hat genau betrachtet bisher nie mehr gesagt, als dass er »mit Russland gut auszukommen« wünsche.

Damit hat Trump das Wunschdenken nicht nur bei seltsam russlandfreundlichen Rechtsextremisten, sondern auch bei manchen gutgläubigen Linken beflügelt. Die Hoffnungen werden vermutlich noch bestärkt durch Meldungen, dass Trump sich mit dem früheren Außenminister Henry Kissinger »ein politisches Schwergewicht an die Seite« geholt habe, wie es Bild am Montag formulierte. Einige US-Medien behaupten, Kissinger habe »ein freundschaftliches Verhältnis (warm rapport)« zum russischen Präsidenten Wladimir Putin aufgebaut und solle mit dem Segen Trumps für ein vertrauensvolles und kooperatives Verhältnis zwischen beiden Staaten werben. Ein führender Mitarbeiter des 93jährigen Kissinger, Thomas Graham, sei in Trumps engerer Wahl für den Botschafterposten in Moskau.

Kissinger selbst hat dieser Tage in einem Interview mit CBS News gesagt, dass Trump »die Chance« habe, durch eine Neubestimmung des Verhältnisses zu Moskau »als ein sehr bedeutender Präsident in die Geschichte einzugehen«. Moskau würde es offenbar begrüßen, wenn der 93jährige in der noch ausstehenden Definition der Trumpschen Außenpolitik eine wesentliche Rolle spielen würde. Der Pressesprecher von Präsident Putin, Dmitri Peskow, sagte am Dienstag, dass Kissinger »einer der weisesten und klügsten Experten« auf seiten der USA sei.

Beobachter, die sich mit den Strukturen des »Hofes« von Trump auskennen, warnen jedoch, in das Verhältnis des Milliardärs zu Kissinger zu viel hineinzulesen. Trump bringe dem früheren Berater von Richard Nixon zwar großen Respekt entgegen und lege Wert auf dessen Ansichten, aber es sei ungewiss, wieweit er dessen Ratschläge wirklich befolgen werde. Der künftige US-Präsident, der am 20. Januar 2017 vereidigt werden wird, hat sich in Reden und Twitter-Statements zu einer enormen Aufrüstung der US-Streitkräfte und zu einer »Stärkung und Ausweitung« des US-amerikanischen Atomwaffenpotentials bekannt. Die Aussicht, dass dies zu einer neuen Runde des Wettrüstens führen könnte, hat Trump in seiner gewohnt oberflächlichen Weise sogar ausdrücklich begrüßt. Die USA würden alle Konkurrenten bei jedem Schritt ausstechen und übertreffen, sagte er gegenüber dem Sender ­MSNBC.