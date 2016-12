»Der Sozialstaat entledigt sich seiner Aufgaben«

Foto: Daniel Karmann/dpa- Bildfunk

Der Landesvorstand des Internationalen Bunds der Konfessionslosen und Atheisten in Nordrhein-Westfalen hat sich dafür ausgesprochen, den Sozialstaat gegenüber sogenannten Charity-Systemen zu stärken: Ist der Trend der Kirchen, »milde Gaben« zu verteilen, in vergangenen Jahren besorgniserregend angewachsen?

Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit ist auffällig, dass privates Engagement in Form von Almosensystemen anwächst. Aufrufe im Rundfunk, an der Tür klingeln diverse Wohltätigkeitsorganisationen. Freilich ist nichts dagegen zu sagen, wenn Leute Gutes tun und Armen geben wollen – allerdings muss klar sein, dass es nach wie vor die Aufgabe des Staates ist, soziale Sicherheit zu gewährleisten. Es darf nicht zur Regel werden, dass es von der Spendenfreudigkeit des begüterten Bürgertums abhängt, ob jemand hierzulande existieren kann. Es ist ein Freiheitsrecht, sein Leben frei von Krankheit und materieller Überlebensangst verbringen zu können.

Sie konstatieren, zum Ende eines jeden Jahres sei zu beobachten, wie karitative Organisationen und private Hilfsprojekte ihre Spendenaufrufe zum Sichern der sozialen Infrastruktur verdoppeln, um sich selbst als »edel, hilfreich und gut« darzustellen. War früher alles besser?

Nein, dieser Trend hat sich aber gesteigert, indem der Sozialstaat sich zunehmend seiner Aufgaben entledigt. Gekürzte Krankenkassenleistungen, gestiegene Lebenshaltungskosten, Hartz IV, das im Fall von Sanktionen weit unter das gesetzlich festgelegte Existenzminimum geraten kann. In was für einer Gesellschaft leben wir eigentlich? Da wird ein Fahrzeug für Krankentransporte gesucht, weil Taxifahrten, um am kulturellen Leben teilzunehmen, kaum mehr finanziert werden – weder für chronisch kranke noch für behinderte Menschen. Seit 2004 übernehmen die Kassen selbst Fahrten zur ambulanten Behandlung nur in Ausnahmefällen. Bürger werden so zu Bittstellern. Sie müssen hoffen, dass jemand gerade mal ein weites Herz für ihren speziellen Fall hat. Das ist unwürdig. Katholische Hilfsorganisationen wie die Malteser oder Caritas gehen von Tür zu Tür und sammeln von Gottes Gnaden ein, was ein Sozial­staat grundsätzlich leisten sollte. Die Kirche, eine reiche und staatlich subventionierte Institution, und der mit unseren Steuergeldern ausgestattete Staat greifen für Selbstverständlichkeiten auf private Portemonnaies der Bürger zu.

Wer steht dafür in der Verantwortung?

Diese Entwicklung begann in der Ära Helmut Kohl, CDU; Gerhard Schröder, SPD, hat sie mit seiner Agenda 2010 vertieft. Seither wird Stückwerk betrieben: Da wurden plötzlich zehn Euro Praxisgebühr abverlangt, dann hieß es, Kuren werden nur im Ausnahmefall finanziert etc. Ich will übrigens das Engagement freiwilliger Helfer keineswegs herabwürdigen – es ist tatsächlich notwendig. Aber genau das ist ja die Katastrophe. Der Bundespräsident würdigt einmal pro Jahr die sogenannten Ehrenamtlichen. Hintergrund ist aber, dass der Staat sich seiner Verantwortung entledigt. Das gilt auch für die Aufnahme der Flüchtlinge.

Wer ist vom schrumpfenden Sozial­staat hauptsächlich betroffen?

Lebenshaltungskosten sind gestiegen: Das Modell der Familie, wo einer zu Hause bleiben und sich um das Kind kümmern kann, ist obsolet. Mit zwei Halbtagsjobs eine Familie zu ernähren, klappt nicht mehr. Mieten schießen in die Höhe: Genau die Leute werden aus der Innenstadt verdrängt, für die eine weite Anfahrt vom Stadtrand zur Arbeit nicht erschwinglich ist. Der Staat aber hat sich aus der Verantwortung gestohlen.

Aber einer muss sich doch statt dessen einbringen.

Es kann nicht sein, dass unter dem Titel »Herzenssache« Banken für den Kinderspielplatz einer Kommune sammeln, das Geld zur Umsetzung an die evangelische Diakonie weitergeben: Beim Spendenaufruf im Rundfunk werben beide für ihre jeweiligen Ideologien. Das ist unanständig.