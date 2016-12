Der übliche Verdächtige

Trauer um den ermordeten Botschafter am Dienstag in Ankara Foto: EPA/STR

Die türkische Regierung macht die von ihr als »Fethullah-Terrororganisation« (FETÖ) bezeichnete Bewegung des im US-Exil lebenden Predigers Fethullah Gülen für die Ermordung des russischen Botschafters Andrej Karlow am Montag in Ankara verantwortlich. Gülen wird auch als Drahtzieher des Putschversuches vom 15. Juli gehandelt. Diese Lesart hatte als erster der um keine Verschwörungstheorie verlegene Oberbürgermeister von Ankara, Ibrahim Ibrahim Melih Gökcek, kurz nach dem Attentat ausgegeben. Zu diesem Zeitpunkt hatte das regierungsnahe Revolverblatt Yeni Akit auf seiner Website den selbst erschossenen Attentäter, der seine Tat als Vergeltung für das russische Vorgehen in Aleppo gerechtfertigt hatte, noch zum »Märtyrer« erklärt.

Abgeordnete der Regierungspartei AKP und ihr nahestehende Zeitungen wie Yeni Safak und Takvim bezeichnen den Botschaftermord, der sich am Vorabend eines russisch-türkisch-iranischen Syrien-Gipfels ereignete, inzwischen als eine mit FETÖ-Hilfe durchgeführte »westliche« oder »NATO-Operation«. Absicht sei die Störung des sich wieder normalisierenden russisch-türkischen Verhältnisses. Angesichts der symbiotischen Beziehung der Gülen-Bewegung und des US-Geheimdienstes, der Gülen-Schulen in mehreren zentralasiatischen Ländern als Agentenstützpunkte nutzte, erscheint diese Schlussfolgerung nachvollziehbar.

Das Profil des Attentäters lässt diesen allerdings nicht als typischen Gülenisten erscheinen. Vielmehr war der 22jährige Mevlüt Mert Altintas das charakteristische Produkt eines Bildungssystems, das nach dem Willen von Präsident Recep Tayyip Erdogan »eine religiöse Generation« erziehen soll. Altintas begann im Jahr 2014 – zu einem Zeitpunkt, als die Gülenisten bereits als Terrororganisation verfolgt wurden – in einer Spezialeinheit mit dem Polizeidienst. Er war mehrfach für den Schutz Erdogans zuständig, was für eine besondere Sicherheitsüberprüfung seiner Person spricht. Bilder im Internet weisen Altintas als Anhänger der »Osmanen-Herde« (Osmanli Ocaklari) aus, einer zum Spektrum der Grauen Wölfe zählenden, aber auf Erdogan eingeschworenen Straßenkampfformation. In den letzten Jahren wurden Personen aus diesem islamistisch-faschistischen Milieu verstärkt in die Sondereinheiten der Polizei geholt.

Als Belege für Altintas Zugehörigkeit zur Gülen-Bewegung führen türkische Medien bislang lediglich an, dass einer seiner Onkel als Lehrer einer Gülen-Schule gearbeitet habe. Zudem habe sich Altintas für die zwei Tage nach dem gescheiterten Juli-Putsch krankschreiben lassen. »Die FETÖ, die wir kennen, ist eine versteckte, finstere und sehr pragmatische Organisation, die niemals das Leben eines ihrer Mitglieder für ihr Ziel opfern würde«, bezweifelte am Mittwoch die Kolumnistin der Tageszeitung Hürriyet Daily News (HDN), Ahu Özyurt, die Zugehörigkeit des Attentäters zur Gülen-Bewegung. »Gülenisten sind gut darin, Beweise zu plazieren, sich in Privatangelegenheiten einzumischen und Fallen zu stellen, aber sie haben es nie gewagt, offen den Tod herauszufordern.«

Die Gülen-Bewegung hat sich in der Vergangenheit allerdings durchaus religiös-faschistischer Kräfte für ihre Ziele bedient. So erschütterten 2006 und 2007 mehrere Morde an Christen sowie der an dem armenisch-türkischen Journalisten Hrant Dink die Türkei. Die jugendlichen Täter aus dem Lager der Grauen Wölfe wurden dabei von Polizisten und Justizbeamten der Gülen-Bewegung gedeckt.

Angesichts der logistischen Planungen des Anschlags erscheint es allerdings eher unwahrscheinlich, dass der Attentäter ein »einsamer Wolf« war, wie HDN-Kolumnistin Özyurt suggeriert. Neben der Gülen-Bewegung und ihren westlichen Schutzpatronen gibt es weitere Kräfte, die die russisch-türkische Annäherung mit Sorgen sehen. So nehmen es die Golfmonarchien Saudi-Arabien und Katar der AKP-Regierung übel, dass diese das gemeinsame Ziel eines Sturzes des syrischen Präsidenten Baschar Al-Assad zugunsten der Bekämpfung kurdischer Rebellen in Nordsyrien zurückgestellt hat.