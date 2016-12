Präsident sichert Pfründe

Kinshasa am Dienstag: Eine UN-Patrouille inmitten der Straßenproteste gegen Präsident Joseph Kabila Foto: Thomas Mukoya / Reuters

Der Kampf um die Macht in der Demokratischen Republik Kongo eskaliert zunehmend. Am Dienstag wurden bei Protesten gegen Präsident Joseph Kabila in der Hauptstadt Kinshasa mehrere Menschen getötet. Der Direktor des Menschenrechtsbüros der Vereinten Nationen im Kongo (UNJHRO) sprach in einem Telefoninterview mit der Nachrichtenagentur Reuters am selben Tag von »ziemlich soliden Berichten«, denen zufolge 20 Protestierende getötet worden seien. AFP gab dagegen am Dienstag abend den kongolesischen Regierungssprecher Lambert Mende wieder, der die Zahl der Toten auf neun bezifferte und hinzufügte: »nicht einer mehr«.

Nicht einen Tag länger will unterdessen die Opposition Kabila im Amt dulden. Der 84jährige Oppositionsführer Étienne Tshisekedi rief via Youtube-Botschaft dazu auf, den Präsidenten nicht länger als solchen anzuerkennen. Doch Kabila, seit der Ermordung seines Vaters und Amtsvorgängers Laurent-Désiré Kabila im Jahr 2001 Staatschef des Kongos, klammert sich an die Macht. Seine zweite reguläre Amtszeit lief zwar am Montag ab, und eine dritte verbietet die Verfassung des Landes, doch der Präsident hat schlicht keine Wahlen organisiert. Dies sei nicht möglich gewesen, weil es keine aktuellen Wählerregister gebe, hatte Kabila argumentiert. Im Oktober sprach er davon, dass Neuwahlen im April 2018 abgehalten werden könnten. Bis dahin will der Präsident an der Macht bleiben, wozu er sich den Segen des erst im vergangenen Jahr von ihm geschaffenen Verfassungsgerichts holte. Das urteilte im Mai dieses Jahres, dass der amtierende Präsident im Amt bleiben solle, bis ein neuer gefunden sei. Kabilas Chefdiplomat Bernabé Kikaya verstieg sich am Dienstag in einer von Reuters verbreiteten Videobotschaft gar zu der Behauptung, Kabila müsse Präsident bleiben, weil die Verfassung dies verlange. Trete er zurück, drohe ihm strafrechtliche Verfolgung, weil er damit »das Land in ein unbeschreibliches Chaos stürzen« würde.

Doch genau das droht nun: Bereits am Montag griffen Kämpfer einer lokalen Miliz ein Gefängnis in der Millionenstadt Butembo im Osten des Kongo an. Sieben Menschen wurden getötet, darunter ein südafrikanischer Soldat der UN-Mission Monusco. Tshi­ssekedi beschrieb das Vorgehen Kabilas in seiner Videobotschaft derweil als »mit Hilfe des Verfassungsgerichts verübten Putsch«. Seinen Verbleib im Amt hat der Präsident allerdings auch mit Hilfe von Teilen der Opposition abgesichert. Um fünf vor zwölf, also wortwörtlich 23.55 Uhr Ortszeit und damit fünf Minuten vor dem Ende seiner Amtszeit, stellte er in der Nacht von Montag auf Dienstag eine neue Übergangsregierung vor. Deren Chef ist mit Samy Badibanga ausgerechnet der bisher schärfste Widersacher von Tshisekedi innerhalb der größten Oppositionspartei Union für Demokratie und sozialen Fortschritt (Union pour la Démocratie et le Progrès Social, UDPS). Auch etliche weitere Oppositionspolitiker sind in dem auf 67 Posten aufgeblähten Kabinett vertreten, das Badibanga umgehend vorstellte. Kabila kooptiert so Teile des Widerstands – und bleibt selbstverständlich an der Macht.

Für den Präsidenten steht viel auf dem Spiel. Während seiner Amtszeit haben Kabila und seine Familie einem Bericht des Wirtschaftsnachrichtendienstes Bloomberg aus der vergangenen Woche zufolge »Hunderte Millionen US-Dollar« angehäuft. Vor allem im Zusammenspiel mit seiner Schwester Jaynet und seinem Bruder Zoe, beide Parlamentsabgeordnete, soll der Präsident demnach an mindestens 70 Unternehmen beteiligt sein – von Diamantenschürfrechten für riesige Gebiete über Banken und Bauunternehmen bis zu Nachtclubs ist alles dabei.

Illegal ist das nicht: Die Gesetze des Landes gestatten Firmenbeteiligungen von Politikern. Und auch international hat sich daran bisher kaum jemand gestört, denn Kabila wusste zu teilen. Westlichen Unternehmen bot er jahrzehntelange Steuerbefreiungen an, vor allem Rohstoffkonzerne beuteten so im Zusammenspiel mit der politischen Elite das Land aus, von dessen 77 Millionen Einwohnern nach Angaben der Weltbank fast zwei Drittel von weniger als 1,90 US-Dollar am Tag leben.