»Bologna-Reform ist krachend gescheitert«

Gegen den »Bologna-Prozess« richtete sich im Wintersemester 2009/10 der »Bildungsstreik« (Berlin, 17. November 2009) Foto: REUTERS/Fabrizio Bensch

Zuviel Bürokratie, schlechte Lehrbedingungen und Mitarbeiter in der Befristungsmühle. Die sogenannten Hochschulreformen der vergangenen Jahre stoßen unter Professoren auf breite Ablehnung. Nach den Befunden einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach verbringt das Lehrpersonal gegenwärtig fast die Hälfte der Arbeitszeit mit dem Verfassen von Gutachten, Anträgen und Tätigkeiten der akademischen Selbstverwaltung. Bezahlt wird das mit Abstrichen bei der Ausbildung und Betreuung der Studierenden. Kein gutes Haar lassen die Befragten am »Bologna-Prozess«: Der sei »krachend gescheitert«.

Die Erhebung wurde im Auftrag des Deutschen Hochschulverbands (DHV) unter Beteiligung von rund 1.000 Professoren und anderen Wissenschaftlern durchgeführt. Nimmt man die Ergebnisse, dann hängt der Haussegen ziemlich schief an Deutschlands Unis. Verglichen mit einer ähnlichen Studie von vor 40 Jahren fallen die Einschätzungen heute über weite Strecken schlechter aus. Konnten die Hochschullehrer 1976 noch 42 Prozent ihrer Arbeitszeit für Lehre und Studienberatung aufwenden, sind es jetzt nur noch 28 Prozent. Dagegen ist der Anteil an administrativen Tätigkeiten von unter 30 auf über 40 Prozent gestiegen.

Der Anteil der Forschung ist mit etwas mehr als 20 Prozent zwar nahezu gleichgeblieben. Allerdings beklagten vor 40 Jahren 59 Prozent das Fehlen »schöpferischer Muße« während der Arbeit, heute 79 Prozent. 68 Prozent beanstanden, »zuwenig« oder »gar kein« Fördergeld aus dem Instituts­etat zu erhalten. 47 Prozent sehen sich durch eine zu große Einflussnahme der Hochschulverwaltung in ihrem Schaffen gehemmt. 45 Prozent monieren, »kaum gute Leute für Forschung« zu bekommen, weil die Stellen für Nachwuchswissenschaftler auf zu kurze Zeit befristet sind.

Die sogenannte Exzellenzinitiative beurteilt eine große Mehrheit negativ. Deren Umsetzung halten drei Viertel der Befragten für »weniger gut« oder »gar nicht« gelungen. Die hinter der Maßnahme stehende Idee, Forschungsmittel im Rahmen eines Wettbewerbs zugunsten weniger »Elite­unis« zu vergeben, lehnen 59 Prozent ab. Drei Viertel der Professoren und knapp zwei Drittel der übrigen Befragten sprachen sich dagegen aus, neue Studiengänge von externen Privatagenturen akkreditieren zu lassen.

»Geradezu vernichtend« falle das Urteil über die europäische Bologna-Studienstrukturreform aus, heißt es in einer Zusammenfassung der Studie. 79 Prozent der Professoren sind der Ansicht, die Neuerungen hätten zu mehr Bürokratie geführt, 72 Prozent sagen, die Lehre sei unflexibler geworden, 62 Prozent erklären, dass die Studierenden »keine Selbständigkeit und kein selbständiges Denken« ausbilden könnten. 71 Prozent finden, dass die Prüfungsbelastung von Lehrenden und Lernenden zugenommen habe. 52 Prozent sehen die Studenten in der Auswahl ihrer Lehrveranstaltungen »zu sehr eingeschränkt«. Die mit der »Reform« verbundenen Versprechungen einer besseren Vergleichbarkeit von Studienleistungen und einer größeren Auslandsmobilität sieht lediglich eine Minderheit eingelöst.