Amazon blockiert weiter

Arbeiter sind bei Amazon lediglich Kostenfaktoren (Logistikzentrum in Koblenz, 24. November 2015) Foto: dpa/Thomas Frey

Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di ruft vor Weihnachten zum Streik bei Amazon auf. Am Mittwoch protestierten etwa 1.000 Mitarbeiter des Onlineversandhändlers gegen schlechte Arbeitsbedingungen. Kernforderung der Gewerkschaft ist der Abschluss eines Tarifvertrags, den der Konzern vehement verweigert. Seit Mittwoch morgen legten Beschäftigte in den nordrhein-westfälischen Logistikzentren Rheinberg und Werne sowie im bayerischen Graben die Arbeit nieder, teilte ver.di mit. Die Ausstände dauerten »vorläufig bis zum 24. Dezember«. Das gelte auch für den schon seit Montag bestreikten Standort Ko­blenz.

Amazon hatte am Dienstag darauf verwiesen, in diesem Jahr bereits 800 neue unbefristete Stellen geschaffen zu haben. Der Konzern bezahle »wettbewerbsfähige Löhne« von 10,30 Euro brutto pro Stunde. Gegenüber jW erklärte ver.di-Sekretär Thomas Voss am Mittwoch, die Neueinstellungen benötige das Unternehmen zur Expansion an den drei neuen Standorten Dortmund, Winsen und Frankenthal. »Die Kollegen werden nicht entlastet«, sagte Voss. Es werde dezentral protestiert, der Streik soll von den Chefs nicht einkalkuliert werden können. »Wir wollen Amazon treffen«, sagte Voss. Die Ausstände entfalten ihre Wirkung. Weil das Management nicht planen könne, müssten Arbeiter »tagelang rumsitzen, Pakete bleiben liegen, das Kundenpensum kann nicht bewältigt werden«. Das Unternehmen müsse »seine Blockadehaltung aufgeben«, verlangte auch ver. di- Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger. Die Streiks führten »zu deutlichen Engpässen und zu hohen Kosten für Amazon«, zeigte sich die Gewerkschaft gegenüber AFP überzeugt.

Der Arbeitskampf bei Amazon schwelt bereits seit 2013. Ver.di fordert für die Beschäftigten Verträge, nach dem Tarif des Einzel- und Versandhandels. Amazon verweigert sich, mit der Begründung, die Beschäftigten gingen Tätigkeiten im schlechter bezahlten Speditionsgewerbe nach.