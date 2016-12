Vorheriges

Zwölf Menschen verloren am Montag abend ihr Leben, 49 wurden verletzt, davon viele lebensgefährlich. Die meisten von ihnen hatten auf dem Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche im Westen der Stadt gefeiert, als um 20.02 Uhr ein Sattelschlepper ohne Licht und mit hoher Geschwindigkeit in eine Gasse zwischen die Verkaufsbuden raste. Nachdem der Lkw etwa 60 bis 80 Meter weit gefahren und dann zum Stehen gekommen war, flüchtete der Fahrer. Im Führerhaus fanden Rettungskräfte später einen Toten mit polnischer Staatsangehörigkeit. 130 Feuerwehrleute, Notärzte, Sanitäter, aber auch Gewerbetreibende des Marktes versorgten die Verletzten. 550 Polizeibeamte sperrten den Tatort großflächig ab und begannen zu ermitteln. Kurze Zeit darauf wird in etwa zwei Kilometern Entfernung ein Verdächtiger festgenommen. Seit Dienstag mittag wird allerdings bezweifelt, dass es sich bei ihm um den Lkw-Fahrer handelt.

Soweit die Faktenlage bis jW-Redaktionsschluss zu dem mutmaßlichen Anschlag, der weltweit für Aufmerksamkeit sorgt. Beileidsbekundungen gab es schon von Obama bis Orban, von Trump bis zum Papst. Aufrichtige Anteilnahme wird den Opfern und ihren Familien ausgedrückt, Fahnen hängen auf Halbmast, Kerzen sind entzündet. Es ist aber auch die Stunde der Scharfmacher. Sie überspringen die Trauerphase, fluten statt dessen die Kanäle der »sozialen« Medien mit Hetze und fleddern die Leichen. Es ist der rechte Rand, der sich hämisch die Hände reibt, es schon immer gewusst haben und jetzt zur Tat schreiten will. Bis hin zum Vorsitzenden der Innenministerkonferenz, Klaus Bouillon (CDU), der seine Faszination für »Langwaffen, Kurzwaffen, Maschinenpistolen« entdeckt, auch wenn dies martialisch klinge.

Vieles spricht für einen islamistischen Terroranschlag – auch in Nizza steuerte ein Lkw-Fahrer mit Bezug zum »Islamischen Staat« im Juli in eine Menschenmenge, Warnungen vor Anschlägen auf Weihnachtsmärkte gab es im Vorfeld zuhauf. Doch bis Dienstag abend ist völlig unklar, wer für die Tragödie in Berlin verantwortlich ist. »Wir haben noch kein Bekennervideo«, betonte Generalbundesanwalt Peter Frank. Aus dem gewählten Ziel und dem Vorgehen des Täters könne man auf ein islamistisches Motiv schließen. Dabei handle sich aber um keine unumstößliche Annahme. Man müsse weiter in alle Richtungen ermitteln. Unklar sei auch, ob es einen oder mehrere Täter gebe.

Es wird vermutet, dass ein Attentäter den polnischen Lkw kaperte, dessen Fahrer mit einer kleinkalibrigen Waffe tötete. An dem am Montag abend festgenommenen Verdächtigen, der wohl pakistanischer Abstammung ist, wurden jedoch keine entsprechenden Schmauchspuren festgestellt, er bestritt die Tat vehement. Am frühen Dienstag morgen um vier Uhr stürmten schließlich 250 Polizisten und SEK-Beamte die größte Berliner Flüchtlingsunterkunft, einen Hangar des ehemaligen Tempelhofer Flughafens, in der der Mann lebt. Nachdem sie vier Personen befragt haben sollen, zogen die Polizisten wieder ab. Schließlich zitierte die Welt am Dienstag einen hohen Beamten: »Wir haben den falschen Mann.« Damit ergebe sich eine neue Lage. »Denn der wahre Täter ist noch bewaffnet auf freiem Fuß und kann neuen Schaden anrichten«, habe es seitens der Polizei geheißen. Die Polizei befinde sich weiter rund um die Uhr in einem Sondereinsatz, der voraussichtlich auch bis Silvester andauern werde, sagte Polizeipräsident Klaus Kandt.

Die Herkunft und Motivation des Täters wird letztlich darüber entscheiden, ob im Zuge des Anschlags Grundrechte eingeschränkt, Polizei aufgerüstet und Militär allerorten eingesetzt wird, wie es nach den jüngsten Attentaten im Ausland in der Regel geschah. Daran, dass unbescholtene Menschen am Montag abend mitten in Berlin brutal ums Leben gebracht und etliche schwer verletzt wurden, wird das nichts ändern.