Viktor Orbán greift durch

Jobbik-Politiker formen ein hakenkreiz: Protest während einer Kundgebung der neofaschistischen Partei am 4. Mai 2013 Foto: Laszlo Balogh/Reuters

Faschisten beim Namen nennen? Wer dies tut, könnte sich in Ungarn künftig vor Gericht wiederfinden. Dort ist die neonazistische Partei Jobbik (auf deutsch auch »die Besseren«) schon seit langem zweitstärkste Kraft in den Umfragen. »Neonazis« dürfen Journalisten die Partei in Medienberichten allerdings nicht mehr nennen. Dies untersagte das höchste Gericht des Landes in der vergangenen Woche mit der Begründung, diese Zuschreibung sei nicht ausgewogen genug, berichtete die ungarische Onlinezeitung Pester Lloyd (PL) am 14. Dezember.

Laut PL berief sich das Gericht in seinem Urteil vor allem auf das von der Regierung des nationalkonservativen Staatschefs Viktor Orbán 2010 verabschiedete Mediengesetz, das national wie international für heftige Kritik sorgte. Durch das Urteil werde nun »das Mediengesetz über die Pressefreiheit« gestellt, kritisiert die Zeitung. Dabei ist das Profil von Jobbik eindeutig extrem rechts, antiziganistisch und antisemitisch.

Die Partei fordert laut PL »Zwangskastrationen für Roma-Mütter« und stelle diese als »Untermenschen« dar. Internationales Aufsehen erregte die Forderung, Listen von jüdischen Abgeordneten zu erstellen. Von Jobbik-Mitgliedern würden ungarisch-jüdische Denkmäler mit Kippa und Schildern »wie zu SS-Zeiten« entstellt, so PL. Wortwahl und Programmatik der Partei seien an die faschistische Pfeilkreuzler-Partei angelehnt, die in Ungarn bis 1945 existierte.

Während immer mehr Medien in die Hände von Regierungstreuen und Vertrauten Orbáns gelangen, sicherte sich die Regierung unterdessen auch noch das Monopol auf sämtliche Werbeflächen im öffentlichen Raum. Regelungen zur Plakatwerbung dürfen beispielsweise künftig nur noch per Dekret von der Regierung erlassen werden. Vor einem gescheiterten Referendum zur Flüchtlingspolitik Anfang Oktober hatte sich die Opposition noch kritisch und satirisch auf Plakaten geäußert. Ob ihr fortan überhaupt noch Flächen für den Wahlkampf zur Verfügung gestellt werden, ist nun fraglich.

Auch einen Kritiker innerhalb seiner Partei Fidesz hat Orbán zum Schweigen gebracht: Staatspräsident János Áder. Dieser hatte Anfang Dezember drei Gesetzentwürfe der Regierung beanstandet. Derjenige zu einem Gesetz über die Gesundheitsversicherung sieht laut PL vor, dass Betriebe und Wohnungen »ohne Einwilligung oder Anwesenheit des Eigentümers« durchsucht werden dürfen. Áder verlangte, für derartige Maßnahmen bräuchte es eine Genehmigung des Staatsanwalts, um die Grundrechte der Bürger zu schützen. Aber die Fidesz-Abgeordneten setzten sich über die Bedenken des Präsidenten hinweg und brachten das Gesetz ohne große Änderungen auf den Weg. Es ist laut PL kein Wunder, dass Áder unmittelbar nach seiner Kritik verkündete, nicht für eine weitere Amtszeit kandidieren zu wollen.

Auch ein Gesetz über die Errichtung von Windparks wurde trotz Áders Kritik vom Parlament beschlossen. Dieses mache den Bau von Windanlagen »praktisch unmöglich«, mahnte der Präsident mit Blick auf die Pariser Klimaziele. PL vermutet, dass Orbáns Regierung damit den Ausbau der Atomkraftwerke unterstützen will. Orbán hatte verkündet, diese könnten künftig 80 Prozent des ungarischen Stromverbrauchs decken. Das Parlament beschloss ferner ein Gesetz, das die Atomaufsichtsbehörde de facto entmachtet und deren Kompetenzen auf die Regierung überträgt – was wohl einen Verstoß gegen EU-Recht darstellt.

In Ungarn fallen indes seit November Parteispenden unter das Steuergeheimnis. Gut vernetzte und betuchte Unternehmer dürften sich freuen: So wird das Gemauschel um öffentliche Aufträge erleichtert. Im dunkeln bleiben seitdem auch Beteiligungen an regierungsnahen NGOs und Medien.