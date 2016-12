Gysis Durchmarsch

Mit 67,6 Prozent gewählt: Gregor Gysi begrüßt am Sonnabend den griechischen Regierungschef Alexis Tsipras Foto: Jörg Carstensen/dpa- Bildfunk

Der Präsident der Europäischen Linken (EL) ist wieder ein Deutscher. Der Titel schmeichelt Gregor Gysi sichtlich, als er am Montag vor die Presse tritt. »Die meisten Europäer kennen nur Merkel und Schäuble, ich will zeigen, es gibt auch ein anderes Deutschland«, sagte er zu jW. »Gerade weil Schäuble mit der Erpressung Griechenlands die Krise der EU verschärft hat, haben wir eine Verantwortung«, ergänzte Katja Kipping, Chefin der Linkspartei.

Knapp 400 Delegierte waren am Wochenende zum fünften Parteitag der Europäischen Linken im Berliner Congress-Center am Alexanderplatz angereist. Auf dem Podium wurden vornehmlich die Probleme erörtert, die in den Ländern der 25 Mitglieds- und sechs Beobachterparteien herrschen. Eine Vertreterin aus Italien kündigte beispielsweise einen Generalstreik der Frauen gegen Gewalt in ihrem Land zum nächsten Frauentag am 8. März an. Solidarität wurde von Repräsentanten aus der Türkei sowie aus Afghanistan eingefordert. »Bitte erhebt eure Stimme in den nationalen Parlamenten und helft uns gegen die Einmischung der USA. Schreibt Protestbriefe!« rief etwa die Vertreterin aus Afghanistan.

Der Parteitag, das sind auch informelle Treffen und Meetings, die hinter verschlossenen Türen stattfinden. Hier werden die Konflikte ausgetragen. Etwa, ob man eine geschlossene oder eine offene Liste für den Präsidenten aufstellt. Am Ende setzte sich die erste Option durch. Gregor Gysi wurde schließlich mit 67,6 Prozent gewählt. Er tritt damit die Nachfolge von Pierre Laurent (Kommunistische Partei Frankreichs) an. Zusammen mit Maite Mola (Kommunistische Partei Spaniens), Paolo Ferrero (Rifondazione Comunista, Italien) und Margarita Mileva (Bulgarische Linke) gehört Laurent nun zu den Vizepräsidenten im Vorstand. Er hatte die letzten sechs Jahre die EL geführt und sich vor dem Berliner Parteitag selbst als Vize vorgeschlagen. Vor Laurent hatte Lothar Bisky (PDS/Die Linke) drei Jahre lang den Vorsitz inne.

Gysis Antrittsrede wurde mit großem Beifall aufgenommen, obwohl sich viele Delegierte auch eine Frau als erste Präsidentin der 2004 in Rom gegründeten Partei gewünscht hätten. Marisa Matias aus Portugal war eine mögliche Anwärterin, aber es soll Unstimmigkeiten in Lissabon über ihre Nominierung gegeben haben. Auch in der deutschen Linkspartei ist Gysis Wahl nicht unumstritten, insbesondere seine europapolitischen Positionen sind Gegenstand der Kritik. »Die EU-Ebene als nicht nationalistisch zu charakterisieren, wie Gysi es tut, ist falsch, gerade das Diktat gegenüber Griechenland ist EU-Nationalismus«, sagte ein Linke-Mitglied, das beim Parteitag anwesend war, aber anonym bleiben will.

Einem Dokument mit den Leitlinien der EL für diese Legislatur wurde mit großer Mehrheit zugestimmt. Das wichtigste Novum darin ist, dass die EL nun alljährlich eine Konferenz veranstalten wird, zu der man nicht nur Vertreter der nationalen Parteien einlädt, sondern auch Gewerkschaften, Kirchen und Verbände. Der letzte EL-Kongress fand 2013 in Madrid statt. Dieser zeitliche Abstand zwischen den Treffen sei zu groß, erklärte Griechenlands Ministerpräsident Alexis Tsipras, dessen Auftritt mit Spannung erwartet worden war. Er sagte, dass er froh sei, »wieder unter Genossen zu sein«. Mit Kritik an seiner Politik hielten sich die EL-Delegierten höflich zurück.