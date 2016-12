Zu Weihnachten für dumm verkauft

Erwerbslose warten vor einem Arbeitsamt in Athen Foto: Yorgos Karahalis/Reuters

Wieder schlimme Weihnachten für Erwerbslose in Griechenland: Nach der seit mehr als sechs Jahren anhaltenden Krise gelten 90 Prozent von ihnen als Langzeitarbeitslose und erhalten gar keine staatliche Unterstützung mehr. Dies berichtete die Athener Zeitung Ta Nea am Montag unter Berufung auf Studien des Statistischen Amtes (Elstat) sowie des Arbeitsinstituts des Gewerkschaftsdachverbandes des privaten Bereichs (INE-GSEE). Demnach gibt es in Griechenland mehr als 350.000 Familien, in denen kein Mitglied mehr eine Anstellung hat. Die offizielle Erwerbslosenquote lag im September bei 23,1 Prozent und damit weiterhin höher als in jedem anderen Land der EU. In der Altersgruppe bis 24 Jahre sind 46,9 Prozent ohne Job. Arbeitslosengeld gibt es höchstens ein Jahr lang. Danach ist für weitere zwölf Monate eine monatliche Unterstützung von 200 Euro vorgesehen. Wer länger ohne Erwerb bleibt, ist auf die Hilfe humanitärer Organisationen oder der Kirche angewiesen.

In der vergangenen Woche hatte das griechische Parlament eine Einmalzahlung für Bezieher niedriger Renten beschlossen. Die Abgeordneten votierten mehrheitlich für den Plan von Ministerpräsident Alexis Tsipras, zu Weihnachten insgesamt 617 Millionen Euro auszuzahlen. Am Wochenende verteidigte Tsipras diesen Schritt in Berlin beim Kongress der Europäischen Linken (EL). Die griechische Wirtschaft wachse wieder, 2017 voraussichtlich um 2,7 Prozent und 2018 um 3,1 Prozent. Die Rezession sei vorbei. Das griechische Volk habe genügend Opfer gebracht, jetzt müssten die Gläubiger ihren Teil tun und erörtern, wie bestimmte Zahlungsvorgaben abgeschwächt werden könnten.

Bei den mehreren tausend Rentnern, die am Donnerstag in Athen gegen die Regierungspolitik demonstrierten, hat Tsipras dagegen keinen Kredit mehr. »Wir leben in Elend und werden es nicht hinnehmen, noch einmal für dumm verkauft zu werden«, sagte der 75jährige Stravros Bokias dem Reporter der Nachrichtenagentur Reuters. Die Pensionäre forderten die Rücknahme der in den vergangenen Jahren durch die Syriza-Regierung vorgenommenen Kürzungen. (dpa/Reuters/jW)