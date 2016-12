Ein kleines Märchen

Der Ball ist sein Freund: Matchwinner Danny Latza feiert mit den Mainzer Fans Foto: Thomas Frey/dpa- Bildfunk

Den Spielball gab Danny Latza nicht mehr aus der Hand. »Der bekommt einen Ehrenplatz. Wo genau, weiß ich allerdings noch nicht«, sagte der Matchwinner des FSV Mainz 05, der den Fußballbundesligisten mit seinem Dreierpack (35., 56. und 67.) fast im Alleingang zum 3:1 (1:1) gegen den Hamburger SV geschossen hatte. »Ein Tor hätte mir schon gereicht. Drei Tore zu machen, das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Erst recht nach dem langen Frust mit der Verletzung«, äußerte der 27jährige, der erst zuletzt eine sieben Monate lange Leidenszeit wegen Adduktorenproblemen hinter sich gebracht hatte: »Seit ich wieder dabei bin, genieße ich jede Minute.«

Dass der ehemalige Bochumer, der in 33 Bundesligapartien zuvor noch keinen Treffer erzielt hatte, bei seiner Torpremiere in der Eliteklasse gleich dreimal traf, verwunderte sogar die Teamkollegen. »In seiner Verletzungszeit hat er anscheinend Weitschüsse ohne Ende geübt«, witzelte Kapitän Stefan Bell. Wobei Latza bereits bei früheren Stationen wie dem SV Darmstadt 98 oder dem VfL Bochum teils spektakuläre Treffer aus der zweiten Reihe gelungen waren.

Seine Gala gegen Hamburg dürfte das Ansehen, das sich der defensive Mittelfeldspieler nach Jahren in der zweiten und dritten Liga mittlerweile auch im Oberhaus erworben hat, noch einmal mehren. Lange galt Latza unter Experten als einer der am meisten unterschätzten Spieler des deutschen Fußballs. Ursächlich dafür war eine eher untypische Kombination seiner fußballerischen Stärken. Während er defensiv mit seinem weiträumigen Aktionsradius, Aggressivität, hoher Kondition und gutem Timing zu überzeugen weiß, ist seine offensive Spezialität die Nutzung kleinräumiger Spielsituationen mittels seines Überblicks und seiner Technik. Ein defensiv dominanter und intensiver Spieler, der offensiv feinsinnig Spieldynamiken nutzt und seine Mitspieler oft unspektakulär in Szene setzt, der passte nicht recht in das grobe Raster, nach dem lange in Deutschland Spieler bewertet wurden, das nur eisenharte Malocher und verspielte Künstler kennt.

Der Mainzer Trainer ist entzückt: Martin Schmidt (l.) herzt seinen Torschützen. Foto: Thomas Frey/dpa- Bildfunk

Sein Dreierpack gegen den HSV ist der vorläufige Höhepunkt seines verschlungenen Karriereweges, der Latza erst mit 26 zurück in die erste Liga führte. Dabei schien ihm bereits in der Saison 2008/09 der Durchbruch zu gelingen. Mit der U-19-DFB-Auswahl unter Horst Hrubesch feierte er den Gewinn der U-19-Europameisterschaft. Bei seinem Jugendverein Schalke 0s4 kam der geborene Gelsenkirchener am 14. Februar 2009 zu seinem Bundesligadebüt. Doch sollten dem Kurzeinsatz erst einmal nur noch zwei weitere folgen. Im Sommer 2009 zog sich Latza kurz nach Saisonbeginn einen Mittelfußbruch zu, nach dessen Heilung er in die zweite Mannschaft verbannt wurde. 2011 wechselte er zum damaligen Drittligisten Darmstadt 98, bei dem er hervorragende Leistungen zeigte. Mit diesen machte er den Zweitligisten VfL Bochum auf sich aufmerksam, bei dem er 2013 anheuerte und für zwei Jahre das Mittelfeld organisierte. Insbesondere die auf intensives Pressing und mutigen Kombinationsfußball setzende Spielphilosophie von Trainer Gertjan Verbeek kam ihm entgegen. Der Wechsel zum fußballerisch ebenfalls ambitionierten Mainz 05 zur vorigen Saison erschien als logischer vorläufiger Schlusspunkt dieser Erfolgsstory über Umwege. Wenig überraschend avancierte Latza auch dort schnell zum Stammspieler, bevor ihn im Frühjahr die erwähnte Adduktorenverletzung zurück warf.

Nun ist er wieder auf dem Platz und dabei dominanter denn je. In Mainz ist man ihm dafür doppelt dankbar, beendeten seine Tore doch auch die negative Serie der 05er von drei Niederlagen in Folge. »Vier Schüsse, drei Tore. Da können wir uns auch mit ihm freuen«, sagte Trainer Martin Schmidt, der Latza nach dem Spiel lange umarmt hatte. Sportdirektor Rouven Schröder wurde ebenfalls emotional: »Er ist so lange ausgefallen, wir haben ihn von Anfang an als wichtigen Spieler empfunden. Das ist ein kleines Fußballmärchen.« Latza selbst blieb bei aller Freude in jeder Hinsicht nüchtern: »Ich stand dreimal richtig und habe dreimal abgezogen – dann habe ich eben die Tore erzielt«, kommentierte er. Trotz der Weihnachtsfeier der Mainzer am Samstag abend wollte er seinen Erfolg eher zurückhaltend genießen: »Ich muss sicher was ausgeben. Aber am Dienstag geht es ja schon weiter, da kann ich mir nicht die Kante geben.«