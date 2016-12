Rückzug und Strafanzeige

Gegen die Relaisstation: Friedensaktivisten demonstrieren vor der US Air Force Base in Ramstein (Juni 2016) Foto: Oliver Dietze/dpa- Bildfunk

Erst am vergangenen Dienstag hatte Hans-Christian Ströbele, dienstältester Grünen-Abgeordneter im Bundestag, seinem Kreisverband Friedrichshain-Kreuzberg mitgeteilt, er werde im kommenden Jahr nicht mehr zur Bundestagswahl antreten. Nur zwei Tage später machte er klar, dass er sich aufgrund dieser Entscheidung nicht auf die faule Haut legen will. In einer aktuellen Stunde im Bundestag verkündete Ströbele, wie Agenturen melden, dass er beim Generalbundeswanwalt Strafanzeige wegen der Nutzung des US-Stützpunktes Ramstein in der Pfalz als Relaisstation für Drohnenangriffe gestellt habe.

In seinem Schreiben bat der Grünen-Politiker Generalbundesanwalt Peter Frank, ein Ermittlungsverfahren »gegen alle in Frage kommenden Tatverdächtigen aus den USA und Deutschland« einzuleiten. Gezielte Hinrichtungen ohne jedes Gerichtsurteil seien mit den Werten des Grundgesetzes nicht vereinbar, sagte Ströbele am Donnerstag im Bundestag. Er wolle wissen: »Was hat die Bundesregierung damit zu tun?« Wenn es stimme, dass US-Drohnen über Ramstein an ihr Ziel gelenkt würden, dann sei Deutschland »mitverantwortlich und mitschuldig«.

Die USA setzen immer wieder unbemannte Drohnen ein, um etwa in Afghanistan, Pakistan oder afrikanischen Ländern ohne jedes Gerichtsverfahren Menschen zu töten, die sie für Terroristen halten. Dabei kommen selbst völlig unbeteiligte Zivilisten ums Leben. In der Anzeige des Grünen-Politikers heißt es, er erstatte »wegen Mitwirkung – auch durch strafbares Unterlassen – oder sonstige Beteiligung an der Steuerung des tödlichen Einsatzes von US-Kampfdrohnen in asiatischen, afrikanischen und arabischen Ländern aus und über den US-Stützpunkt in Ramstein« Strafanzeige wegen »aller in Betracht kommenden Delikte, insbesondere Tötungsdelikte, gegen alle in Frage kommenden Tatverdächtigen aus den USA und Deutschland«.

Bereits vor drei Jahren hatte es erste Berichte über die Nutzung der US-Basis in Ramstein für die Einsätze der unbemannten Flieger gegeben. Die Bundesregierung hatte sich aber immer wieder als unwissend dargestellt und entsprechende Berichte nicht bestätigt. Erst Ende November sagte der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth (SPD), im Bundestag, das Kabinett sei von Vertretern der US-Botschaft darüber informiert worden, dass die US-Basis in Ramstein »die Planung, Überwachung, Auswertung von zugewiesenen Luftoperationen« unterstütze.

Mit Hans-Christian Ströbele verliert die Grünen-Bundestagsfraktion einen profilierten Abgeordneten, der seiner Partei trotz Kriegskurs und Agenda 2010 stets die Treue hielt. Dem 77jährigen gelang bisher als einzigem Vertreter seiner Partei, einen Wahlkreis direkt zu gewinnen, und zwar bei der Bundestagswahl 2002 den Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Als Mitglied des Parlamentarischen Kontrollgremiums und stellvertretendes Mitglied des NSA-Ausschusses ist Ströbele Kenner der Geheimdienste und weiß mehr, als er preisgeben darf. Ströbeles wohl größter Coup war der Besuch bei Whistle­blower Edward Snowden Ende 2013 in Moskau. Nach diffiziler Geheimdiplomatie war es dem Grünen-Politiker gelungen, ein Treffen mit dem Ex-NSA-Geheimdienstler an dessen Aufenthaltsort zu arrangieren.

Durch den Rückzug Ströbeles könnte der AfD-Politiker Alexander Gauland Alterspräsident des neuen Bundestags werden, dessen Aufgabe die Eröffnung der Legislaturperiode ist. »Das gönne ich ihm überhaupt nicht und finde ich auch nicht gut. Aber das alleine reicht nicht, da vier Jahre weiter im Bundestag zu bleiben«, sagte Ströbele am Sonntag im Deutschlandfunk. In dem Interview lehnte der Grünen-Politiker eine Koalition aus CDU/CSU und Grünen auf Bundesebene als gefährlich für die Programmatik seiner Partei ab.