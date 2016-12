Massendemo in Madrid

Roten Fahnen: Tausende protestierten am Sonntag in Madrid gegen die Kürzungsmaßnahmen der Regierung Foto: REUTERS/Sergio Perez

Mehr als 30.000 Menschen haben am Sonntag in der spanischen Hauptstadt Madrid gegen die anstehende Arbeitsreform und die zunehmende Prekarisierung der Beschäftigten protestiert. »Die Menschen und ihre Rechte kommen zuerst!« lautete die Parole. An dem Protest beteiligten sich neben Arbeitern von Coca-Cola etwa die Entlassenen des Fernsehsenders Telemadrid sowie viele Arbeiter aus dem Reinigungssektor. Zahlreiche Demonstranten hielten rote Fahnen und Schilder mit der Aufschrift »No!« und einer daneben abgebildeten Schere in die Höhe. Die durchgestrichene Schere – ein Zeichen für die Ablehnung der sogenannten Sparmaßnahmen.

Angeführt wurden die Proteste von den beiden größten Gewerkschaftsverbänden des Landes, der CCOO und der UGT. Sie fordern von Ministerpräsidenten Mariano Rajoy und seiner rechtskonservativen »Volkspartei« (PP) unter anderem eine Anhebung der Sozialausgaben, der Renten und der Gehälter, eine »gerechtere¢ Steuerpolitik sowie ein Ende der Angriffe auf die Rechte der Beschäftigten.

Es war das erste Mal seit Jahren, dass die Gewerkschaften zu einer Großdemonstration aufriefen. Die beiden Vorsitzenden, Ignacio Fernández Toxo und Pepe Álvarez, betonten, es würden so lange weitere Kundgebungen organisiert, bis »unsere verlorenen Rechte« wiedererlangt werden. Erst im November war ein Treffen der Gewerkschaftsführer mit Rajoy ergebnislos verlaufen. Der Regierungschef hat mehrfach betont, er wolle zwar verhandeln, aber dabei auf keinen Fall die von Brüssel geforderte Haushaltsstabilität in Frage stellen lassen.

Unterstützung erhielten die Protestierenden am Sonntag von der sozialdemokratischen Bewegungspartei »Podemos« sowie der »Vereinigten Linken«. Für letztere meldete sich Alberto Garzíon zu Wort. In Richtung der Regierung meinte er: »Die Kürzungen hängen allein von politischem Willen ab. Man kann aus der Krise mit einer sozialen Lösung herausgehen«.

Die Demonstration fand im Rahmen einer Protestwoche statt, während der sich Menschen in rund 60 verschiedenen Orte in ganz Spanien für bessere Löhne und Renten sowie gegen Armut und Ungleichheit einsetzten. Gefordert wurde dabei etwa die Anhebung des Mindestlohns von heute 825 Euro auf 950 Euro. (jW/dpa)