Abfuhr für Ukraine

Ach, wie war das rührend, im kalten Kiewer Winter vor drei Jahren die vielen geschwenkten EU-Fähnchen zu sehen. Nicht zuletzt auch für das politische Ego der EU selbst. Hatte sie nicht endlich mal jemanden, der sie so richtig mochte und unbedingt näher an sie heran wollte?

Jetzt hat die EU der Ukraine klargemacht, dass es so von ihrer Seite gar nicht gemeint war. Die Staats- und Regierungschefs haben ausdrücklich klargestellt, dass das Assoziierungsabkommen, dessen verweigerte Unterzeichnung die EU zum Anlass nahm, einen als »Euromaidan« auftretenden Regimewechsel zu inszenieren, ohnehin nie als das gedacht war, was die EU-Enthusiasten in der Ukraine geglaubt haben: als Vorstufe für eine spätere Mitgliedschaft im Brüsseler Club. Verlangt haben diese Klärung von den Niederlanden – wo nächstes Jahr Wahlen anstehen, und die Stimmengewinne für die rechtspopulistische »Freiheitspartei« von Geert Wilders begrenzt werden sollen.

Für die geforderte Zusatzerklärung zum Assoziierungsabkommen gibt es aus EU-Sicht eine Menge Gründe, und die sind weit objektiver als das niederländische Referendum vom April (in dem das Abkommen abgelehnt worden war) oder das Gerede über Reformstaus und Korruption. Als wären diese erst jetzt bekannt geworden. Nein: die »östliche Partnerschaft« sollte die Ukraine und andere ehemalige Sowjetrepubliken schon an die EU heranführen – aber eben nie in sie hinein. Sie sollte sie stattdessen zur Brüsseler Einflusssphäre machen. Denn eine Aufnahme der Ukraine wäre nicht nur für das EU-Budget enorm teuer; die Herrichtung der jetzigen Beitrittsländer für eine profitable Nutzung auf Weltniveau hat seit 2004 schon Hunderte Milliarden Euro gekostet und ist längst nicht abgeschlossen. Ein Beitritt der Ukraine, Georgiens oder Moldaus oder gar von allen dreien würde wegen des dortigen Niveaus an Armut und Vernachlässigung der produktiven Infrastruktur überdies das gesamte Gefüge der Ausgleichszahlungen aus dem EU-Haushalt über den Haufen werfen. Die osteuropäischen Empfängerstaaten würden ganz schnell zu Nettozahlern werden. Das wissen deren Regierungen natürlich auch und erheben deshalb keinen Einspruch dagegen, wie die Ukrainer hier von der EU an der Nase herumgeführt wurden.

Genauso verhält es sich beim visafreien Reiseverkehr. Der Termin dafür, dass das Europaparlament dessen Einführung auch nur vorschlägt, wird immer wieder verschoben, und die Regierungen – vornedran die deutsche, die sich Sorgen wegen georgischer Einbrecherbanden in Brandenburg macht – setzen durch, dass die Visumfreiheit keinesfalls gewährt werden kann, bevor nicht ein rechtlicher Mechanismus beschlossen ist, wie man sie ganz schnell wieder aufheben kann. Etwa dann, wenn zu viele Ukrainer von der Reisefreiheit Gebrauch machen und ihre Touristenvisa zu allerhand Schwarzarbeitsjobs »missbrauchen« sollten. Die Wahrscheinlichkeit ist groß. Zwei Drittel der Ukrainer haben in Umfragen erklärt, dass sie ihrem Land am liebsten den Rücken kehren würden. Kann man es ihnen verdenken?