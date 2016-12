Feuer und Flamme für den König

Josep Garganté am Montag in Barcelona Foto: Quique Garcia/dpa - Bildfunk

In Spanien sorgt symbolischer Protest gegen die Monarchie für Aufregung und beschäftigt die Justiz. Am Montag hatte die Polizei fünf Politiker der Linkspartei CUP (Kandidatur der Volkseinheit) festgenommen, weil sie während einer Demonstration anlässlich des katalanischen Nationalfeiertags am 11. September in Barcelona Bilder von König Felipe VI. verbrannt hatten. Daneben ging auch eine Kopie der spanischen Verfassung in Flammen auf. Die CUP tritt für die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien ein. Die Festnahme der Politiker erfolgte, nachdem diese vor Gericht die Aussage verweigert hatten. Einer Institution, die die »katalanischen Länder« erpressen solle, werde man »nicht gehorchen«, hieß es seitens der Verhafteten.

Das Verbrennen von Königsbildern gilt in Spanien nach der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs als »schwere Beleidigung der Krone« und somit als eine Straftat. Artikel 490.3 des spanischen Strafgesetzbuches sieht für solche Vergehen Haftstrafen von bis zu sechs Monaten vor.

Auch wenn bislang noch niemand tatsächlich wegen Majestätsbeleidigung ein halbes Jahr ins Gefängnis gesteckt wurde, sorgt die Affäre um die CUP-Politiker nun für eine Solidaritätswelle. Seit Mittwoch kursiert im Internet ein Video, in dem Josep Garganté und Maria Rovira, zwei Kommunalpolitiker der CUP in Barcelona, mit einem Papierschneider und einem Foto Felipes den Einsatz der Guillotine gegen den König nachspielen. Schon zuvor hatten Mireia Vehí und Eulàlia Reguant, die für die CUP im katalanischen Parlament sitzen, bei einer Pressekonferenz vor den versammelten Journalisten Bilder des Monarchen zerrissen.

In Andalusien solidarisierte sich der Sprecher der Landarbeitergewerkschaft SAT, Óscar Reina, mit den in Katalonien verfolgten, indem er sich beim Zerfetzen eines Fotos des Königs filmen ließ und die Aufnahme mit der Botschaft im Internet veröffentlichte: »Niemand hat diesen Herrn gewählt. Wir wollen entscheiden. Wir wollen Demokratie und nicht die Diktatur des Kapitals und der Bourbonen.« In Manresa bei Barcelona zogen rund 100 Menschen in einem Demonstrationszug vor die örtliche Wache der paramilitärischen »Guardia Civil«, um ebenfalls Bilder des Monarchen zu verbrennen. Íñigo Errejón, der politische Sekretär der Linkspartei Podemos, twitterte an die Verhafteten gerichtet: »Ihr seid nicht alleine!«

In Spanien konnten die Bürger nach dem Ende der Diktatur Francisco Francos nie über ihre Staatsform entscheiden. Die Republik war durch den Putsch 1936 und den nachfolgenden Krieg durch die Faschisten zerstört worden, Franco selbst setzte Juan Carlos, Felipes Vater, als König ein.

Der CUP geht es allerdings nicht nur um die spanische Monarchie. Die Partei setzt sich für ein eigenständiges sozialistisches Katalonien ein und will zusammen mit bürgerlichen Parteien ein Referendum über die Unabhängigkeit durchsetzen, das im kommenden Jahr stattfinden soll. Die spanische Linke lehnt zwar zumeist die Abspaltung der Katalanen ab, unterstützt aber deren Recht, das selbst zu entscheiden. Ganz anders die spanische Zentralmacht. Am Mittwoch erklärte der Oberste Gerichtshof in Madrid einen Beschluss des katalanischen Parlaments für ungültig, in dem für Herbst 2017 eine Volksabstimmung angesetzt worden war. Schon vor zwei Jahren hatte Madrid auf diesem Wege ein rechtsverbindliches Referendum in Katalonien verhindert.