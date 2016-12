Enges Rennen

Zu früh gefreut: Zoran Zaev, Chef der sozialdemokratischen SDSM, und dessen Anhänger am Sonntag in Skopje Foto: Stoyan Nenov/Reuters

Knapp sind die Parlamentswahlen in Mazedonien am Sonntag ausgegangen. Nur insgesamt 17.463 Stimmen trennen laut offiziellem Ergebnis die langjährig regierende rechtsnationalistische Partei ­VMRO-DPMNE von der oppositionellen SDSM. In Abgeordnetenmandate umgerechnet, fallen von den 123 zu vergebenden Sitzen 51 an die VMRO und 49 an die Sozialdemokraten. Erstere hatte bereits am Montag angekündigt, umgehend eine Regierung zu bilden.

Drittstärkste Kraft wurde mit 7,3 Prozent der abgegebenen Stimmen bzw. zehn Sitzen die Partei DUI. Diese vertritt vor allem die Interessen der albanischen Minderheit, ebenso die restlichen drei Listen, die den Sprung ins Parlament geschafft haben. Die Wahlbeteiligung lag bei 66,82 Prozent, ein relativ hoher Wert im Vergleich zu vorherigen Abstimmungen.

Noch am Sonntag abend war das Ergebnis unklar. Sowohl der starke Mann der VMRO, der langjährige Ministerpräsident Nikola Gruevski, als auch SDSM-Chef Zoran Zaev reklamierten vor ihren Anhängern den Sieg für sich. Dass die Sozialdemokraten entgegen vieler Voraussagen annähernd so viele Stimmen wie die Gruevski-Truppe erhielten, war die eigentliche Überraschung der Wahl.

Es scheint, dass es der SDSM gelungen ist, ihr eigenes Klientel zu mobilisieren sowie neue Wähler vor allem in der albanischen Minderheit zu gewinnen. Zu dieser Gruppe gehören mehr als 20 Prozent der Bevölkerung. Ihre traditionellen Parteien haben Federn lassen müssen und verloren insgesamt zehn Mandate. Ein Grund dafür ist, dass die SDSM gezielt Albaner ansprach: Ihre Vertreter erhielten gute Listenplätze, und ihnen wurden mehr Rechte versprochen.

Die Parlamentswahlen waren Teil des bereits im Sommer 2015 zwischen der damaligen VMRO-Regierung und der Opposition geschlossenen Przino-Abkommens. Dieses wurde von der Europäischen Union »vermittelt«, um die Massenproteste gegen Gruevski zu beruhigen. Für Brüssel ist Mazedonien nicht nur im Hinblick auf die Abwehr von Flüchtlingen von strategischer Bedeutung.

In der Übereinkunft wurden Schritte zur Normalisierung der Lage festgelegt, unter anderem der Rücktritt von Premier Gruevski, die Einbindung der Sozialdemokraten in ein Übergangskabinett, das Abhalten von »fairen und freien« Wahlen sowie die juristische Aufarbeitung eines Abhörskandals: Die Telefonate von bis zu 20.000 Menschen sollen vom Geheimdienst mitgeschnitten worden sein. Entsprechende Aufnahmen, die von SDSM-Chef Zaev ab Februar 2015 veröffentlicht wurden, belegten, was viele Mazedonier ahnten: Die Clique um Gruevski plündert das Land zu ihren Gunsten aus, abgesichert durch die autoritäre Herrschaft der ­VMRO.

Nun ermittelt eine Sonderstaatsanwältin – auch gegen hochrangige Politiker. Gruevski hatte nie einen Hehl daraus gemacht, dass er die juristische Verfolgung seiner Getreuen – und von sich selbst – ablehnt. Wie es mit den Verfahren nun weitergeht, ist ebenso offen wie die Umsetzung anderer Punkte des Przino-Abkommens, etwa der Verringerung des Einflusses der Regierung auf die Medien.

Der Westen zeigte sich fürs erste zufrieden. Der Sprecher des US-Außenministeriums, John Kirby, bezeichnete am Montag in Washington die Wahlen als »entscheidenden Schritt, um Mazedonien aus der Krise zu führen«. Außerdem »ermutige« Kirby die neue Regierung, »die vorgesehenen Reformen zu verabschieden, um den Prozess der euroatlantischen Integration voranzubringen«. Fast wortgleich äußerte sich der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier. In Brüssel erklärte er, nun könne »die euroatlantische Annäherung wieder Fahrt aufnehmen«.