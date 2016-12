»Papierlose sind die Favoriten der Landwirte«

Viele der Arbeiter wissen nicht, dass sie auch dann Arbeitsrechte haben, wenn sie ohne gültige Papiere in Spanien sind Foto: Francisco Bonilla / Reuters

Unter welchen Bedingungen schuften die Landarbeiter in Almería?

Die Landarbeiter, mit denen wir in Almería zu tun haben, sind fast ausschließlich Nicht-EU-Ausländer. In den Gewächshäusern herrschen Temperaturen von 50 Grad Celsius. Der Tarifvertrag für die Branche sieht 46,72 Euro als Bezahlung für einen Achtstundentag vor. Doch es ist durchaus normal, dass ihnen nur 30 Euro ausbezahlt werden. Alle kennen diese Ausbeutung. Hier sieht man täglich, dass die Arbeiter davon nur sehr schlecht leben können.

Wer arbeitet dort?

Es gibt hier viele Menschen ohne Papiere, die daher keinen Arbeitsvertrag abschließen können. Sie werden in diesem System von Anfang an ganz unten gehalten. Diese Papierlosen sind die Favoriten der Landwirte. Sie sprechen die Sprache nicht. Sie kennen ihre Rechte nicht. Sie können nicht protestieren. Sie müssen alles runterschlucken.

Wie geht man als Gewerkschafter damit um?

Wir bieten Sprach- und Alphabetisierungskurse an. Und wir informieren die Leute, dass sie Rechte haben und diese auch durchsetzen können – selbst wenn sie keinen gültigen Aufenthaltstitel besitzen.

Um die Rechte der Landarbeiter durchzusetzen, hat Ihre Gewerkschaft unter anderem die Besetzung einer Finca mitorganisiert. Welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht?

Der Besitzer der Finca ist ein Verbrecher. Er hatte mehr als 200 Arbeiter eingestellt, die mehrere Monate für ihn geschuftet haben. Dann hat er Konkurs angemeldet und sich abgesetzt – bis heute wissen wir nicht, wo er sich aufhält. Er hat alles hinter sich gelassen. Die Arbeiter haben – erfolglos – versucht, einen neuen Investor für die Plantage zu finden. Am Ende haben wir uns entschieden, die Finca zu besetzen. So haben die Geprellten letztlich ihre ausstehenden Löhne erhalten. Diejenigen ohne gültige Papiere wurden sogar legalisiert. Das war unser Erfolg. Aber die Besetzung zum Zweck der Bewirtschaftung der Finca an sich hat nicht funktioniert. Die Arbeiter hatten nicht das Wissen und konnten kaum die Sprache, um das Gemüse zu zu vermarkten. Die Ernte war nicht erfolgreich.

Diego Cañamero war 30 Jahre lang Generalkoordinator der SAT und ist heute für Podemos Abgeordneter im spanischen Parlament. Andrés Bódalo, ebenfalls ein wichtiger Gewerkschafter, der seit seiner Verhaftung im März auch über die Staatsgrenzen hinaus bekannt ist, ist in Jaén Stadtrat für das örtliche Linksbündnis. Welche Bedeutung hat es für Sie, wenn Beschäftigtenvertreter auch in der Politik aktiv sind?

Podemos vertritt im Parlament eine Linie, die mir wichtig ist, nämlich, dass es darauf ankommt, sich täglich um die normalen Bürger zu kümmern. Es kommt darauf an, dass man das sichtbar macht, was in der Gesellschaft geschieht. Allerdings haben sich die vielen Arbeitsmigranten kaum an den Bewegungen Podemos oder »15M« beteiligt. Es lag sicher an der Sprache oder auch daran, dass ihnen die politische Kultur in Spanien fremd war. Andere haben auch Angst weil sie aus Diktaturen kommen. Sie begreifen noch nicht, wie wichtig es ist, sich am politischen Leben zu beteiligen – auch um die eigenen Arbeitsbedingungen zu verbessern.