Monsanto am Pranger

Diese Aussage trifft auch auf die Hinterlassenschaften des Konzerns im Bundesstaat Washington im Nordwesten der USA zu. Dessen Staatsanwaltschaft fordert jetzt Schadenersatz für Umweltschäden infolge der jahrzehntelangen Produktion giftiger Polychlorierter Biphenyle Foto: Kate Munsch/Reuters

Pünktlich zur heutigen außerordentlichen Hauptversammlung ist der US-Saatgut- und Agrarchemiekonzern Monsanto mit einer neuen Klage konfrontiert. Es geht um Altlasten im Bundesstaat Washington, wo der Multi jahrzehntelang Polychlorierte Biphenyle, kurz PCB, produziert hat.

Beschwerdeführer ist die Administration des norwestlichsten Bundesstaates. Sie fordert von dem Unternehmen Schadenersatz für die anhaltende Umweltverseuchung infolge der Chemikalienherstellung ab 1935 bis zum Verbot von PCB in den USA 1979 – und die wirtschaftlichen Folgen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in St. Louis (Missouri) habe bei der Produktion von PCB sein Wissen über die Gefahren des Stoffes für Mensch und Umwelt verheimlicht, erklärte Generalstaatsanwalt Bob Ferguson vergangenen Donnerstag. Monsanto war der einzige PCB-Hersteller in den Vereinigten Staaten.

Das Management bezeichnete die Klage als grundlos. Die Chemikalie sei damals zugelassen und »nützlich« gewesen und von Behörden und Unternehmen gerne eingesetzt worden. Mindestens acht Städte an der US-Westküste gehen allerdings ebenfalls juristisch gegen Monsanto vor. PCB wurden früher häufig bei Isolierungen elektrischer Produkte und als Weichmacher bei Lacken, Dichtungsmassen und Kunststoffen eingesetzt. Sie sind krebserregend und stehen im Verdacht, für Unfruchtbarkeit bei Männern und männlichen Tieren und für hormonell bedingte Krankheiten verantwortlich zu sein. PCB sind schwer abbaubar und haben sich daher in der Umwelt angereichert. Sie zählen zum »dreckigen Dutzend« der bekannten organischen Giftstoffe, die durch die Stockholmer Konvention vom 22. Mai 2001 weltweit verboten wurden.

Monsanto stellte als erstes Unternehmen den mutmaßlich krebserregenden Unkrautvernichter Glyphosat her und ist bis heute einer der größten Produzenten. Zudem ist es Weltmarktführer bei genmanipuliertem Saatgut. Auf der Hauptversammlung werden die Aktionäre in St. Louis entscheiden, ob sie das Übernahmeangebot von Bayer annehmen. Der Leverkusener Konzern will den US-Konkurrenten für 66 Milliarden Dollar kaufen. Die Zustimmung der Mehrheit der Monsanto-Anteilseigner gilt als sicher. Allerdings muss die Fusion durch mehrere Kartellbehörden genehmigt werden. (Reuters/jW)