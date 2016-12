U-Boote für Kriegsgebiete

Teures Kriegsgerät für Kairo: Am Montag wurde in Kiel ein deutsches U-Boot an Ägypten übergeben Foto: Carsten Rehder/dpa-Bildfunk

Am Montag war es soweit. In Kiel wurde ein U-Boot an Ägypten übergeben. Es ist das erste von insgesamt vier der kostspieligen Kriegsgeräte, das an Kairo ausgeliefert wird. Sein Stapellauf hatte bereits im Dezember 2015 stattgefunden. 2011 hatte das Land am Nil zunächst zwei Unterwasserfahrzeuge vom Typ »209/1400« bestellt, 2014 war der Kauf von zwei weiteren angekündigt worden, wie das Nachrichtenportal Middle East Eye rekapituliert. Der Streit um deutsche U-Boote, wie er gerade in Israel in der Presse, aber auch juristisch geführt wurde und noch nicht abgeklungen ist, dürfte damit neue Nahrung finden.

Das U-Boot-Geschäft mit Kairo war in Jerusalem als Bedrohung der eigenen Sicherheit aufgenommen worden. Israel hat erst kürzlich ein deutsches U-Boot der moderneren »Dolphin-Klasse« erhalten und drei weitere in Auftrag gegeben. Als herauskam, dass der Rechtsanwalt von Premierminister Benjamin Netanjahu, David Shimron, zugleich für einen Geschäftsmann tätig ist, der in Israel die Interessen des Herstellers Thyssen-Krupp Ma­rine Systems (TKMS) vertritt, wurde wegen Korruptionsverdachts ermittelt, eine Klage jedoch abgewiesen. Zuletzt prangerte die Zeitung Jediot Acharonot an, dass an TKMS auch Iran beteiligt ist. Die Regierung ließ verlauten, darüber schon vor dem Kauf informiert gewesen zu sein. Zu dem Waffendeal mit Deutschland gebe es keine Alternative.

Die BRD leistet Israel seit den 70er Jahren Militärhilfe. Aufbau und Instandhaltung der israelischen U-Boot-Flotte, die dadurch in die Lage versetzt wird, andere Länder mit Atomwaffen anzugreifen, geschehen zu Sonderkonditionen mit einem Zuschuss aus der Staatskasse. Zur Finanzierung gehören Kompensationsgeschäfte. So liefert Israel der Bundeswehr im Leasingverfahren »Heron«-Drohnen. Sie sind seit 2010 in Afghanistan im Einsatz, im November wurde nach Angaben der Bundeswehr vom deutschen Blauhelmkontingent in Mali die erste »Heron« in Betrieb genommen.

Der Ägypten-Deal war im April ins Gerede geraten, als der deutsche Wirtschaftsminister und SPD-Chef Sigmar Gabriel anlässlich seines Besuchs am Nil mit hundert Vertretern der Industrie Machthaber Abdel Fattah Al-Sisi einen »beeindruckenden Präsidenten« nannte. Ägypten verfügte bisher über vier alte U-Boote sowjetischen Typs. Als im Zuge des Embargos gegen Moskau Frankreich Ende 2014 die Lieferung zweier Hubschrauberträger an Russland stornierte, sprang Ägypten ein und kaufte die beiden Schiffe. Russland erhielt von Kairo den Auftrag für die dazugehörenden Hubschrauber. Ägypten ist nach Israel das nahöstliche Land, das die größte USA-Militärhilfe erhält.

Die BRD hat Portugal, Griechenland, der Türkei, Israel und zahlreichen anderen Ländern U-Boote geliefert. In Griechenland und Portugal trug dies mit zur Schuldenkrise bei, im Falle Athens wurden der ehemalige Verteidigungsminister und deutsche Firmenvertreter wegen Korruption verurteilt. Israel erhält zudem Fregatten, an Saudi-Arabien gehen »Patrouillenboote«. Die Kieler Werften sind über Jahre mit Aufträgen versorgt. Hinzu kommen deutsche Geschäfte mit Panzern und anderen Rüstungsgütern. Die Bundesregierung gab die erforderliche Zustimmung, auch wenn die Empfängerländer Saudi-Arabien, Katar und Vereinigte Arabische Emirate gegenwärtig in Jemen Krieg führen. Daran war bis Oktober auch Ägypten beteiligt. Israel hat wiederholt in Syrien die dortigen Regierungstruppen und ihre Verbündeten sowie zuletzt 2015 Gaza angegriffen.

Gabriel hatte das Geschäft mit Ägypten im Februar 2015 laut Nachrichtenagentur dpa mit den Worten kommentiert, dass es sich beim U-Boot-Bau um »Hightech« handele und er »unglaublich wichtig« sei. »Wenn Sie schauen, wie viele Unternehmen bundesweit daran beteiligt sind, ein U-Boot zu bauen, dann wissen Sie, das dies ein industriepolitisches Projekt von großer Bedeutung ist.« Genauer ließe sich die Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft von zwielichtigen Deals mit ebenso gefährlichen wie ruinösen Prestigeobjekten nicht beschreiben.