Mehrere Dutzend Flüchtlinge haben am Montag vor der Turnhalle am Hüttenweg im Berliner Bezirk Zehlendorf zu einem unbefristeten Hungerstreik aufgerufen. Dort leben rund 270 Menschen, mehrere von ihnen bereits seit über einem Jahr. Die Heimleiterin Veronika Grossmann versteht zwar den Unmut der Bewohner, zweifelt jedoch an einer schnellen Lösung. Die Bewohner fordern eine menschenwürdige Unterbringung: In der Turnhalle leben auf engstem Raum Frauen, Kinder, Alte und Kranke. Laut dem Berliner Senat sind rund 3.000 Flüchtlinge in der Hauptstadt in derselben Situation.