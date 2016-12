Schützenhilfe aus Berlin

Recep Tayyip Erdogan und Angela Merkel 2014 in Berlin Foto: Tobias Schwarz/Reuters

Nach dem Attentat auf Polizeikräfte im Istanbuler Stadtteil Besiktas am vergangenen Samstag zeichnet sich in der Türkei eine Verschärfung der Hetzjagd auf Oppositionelle ab. Bei dem Anschlag kamen Regierungsangaben zufolge 44 Menschen ums Leben, darunter 36 Polizisten. In einem am Sonntag verbreiteten Bekennerschreiben erklärten die »Freiheitsfalken Kurdistans« (TAK), dass »nicht das türkische Volk« Ziel der Aktion gewesen sei. Allerdings könne niemand ein »komfortables Leben« erwarten, solange der Kurdenführer Abdullah Öcalan inhaftiert sei und der »türkische AKP-Faschismus« seine Massaker im kurdischen Südosten der Türkei fortsetze.

Obwohl umstritten ist, in welchem Verhältnis die TAK zur Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) stehen, beschuldigte Ankara unmittelbar nach dem Attentat letztere der Urheberschaft. Es könne »keinen Zweifel geben«, dass die PKK hinter dem Anschlag stehe, erklärte Ministerpräsident Binali Yildirim. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan kündigte an: »Es ist unsere Aufgabe, nun Rache zu nehmen.«

Das AKP-Regime nutzte die Gunst der Stunde, um die Repression gegen die legale demokratische Opposition auszuweiten. Büros der linken, prokurdischen Partei HDP wurden von Spezialeinheiten gestürmt und verwüstet, an den Wänden ließen Polizisten nationalistische Schmierereien zurück.

Zwar hatte die HDP unmittelbar nach den Explosionen in Besiktas die Tat deutlich verurteilt und den Opfern ihr Beileid ausgesprochen, doch verfolgen Staatspräsident Erdogan und Ministerpräsident Yildirim seit längerem das Ziel, die Partei zu kriminalisieren. In den vergangenen Wochen waren bereits die Parteivorsitzenden der HDP, Selahattin Demirtas und Figen Yüksedag, festgenommen worden, gegen nahezu alle Parlamentsabgeordnete der Partei laufen Ermittlungsverfahren. »Allein von Sonntag bis heute wurden 238 unserer Mitarbeiter festgenommen«, erklärte der HDP-Parlamentarier Ziya Pir am Montag gegenüber junge Welt. »In den vergangenen zwölf Monaten waren es etwa 10.000 Menschen, davon sind mehr als 5.000 immer noch im Gefängnis. Das, was hier geschieht, ist schlimmer als ein Parteiverbot. Würde nur die Partei verboten, könnte man eine neue gründen. Aber wenn diese Verhaftungswellen so weitergehen, werden wir irgendwann einfach keine Mitarbeiter mehr haben.« Die Partei, so Pir, könne in der momentanen Situation nicht ihrer eigentlichen Arbeit nachkommen. »Es ist eine sehr schlimme Zeit. Momentan versuchen wir zu überleben. Aber wir werden uns nicht ergeben. Wir werden den Repressalien standhalten.«

Unterstützung erhält Ankara von den Kräften, die mitschuldig an der militärischen Eskalation im Südosten der Türkei sind. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg verurteilte die »furchtbaren Terrorakte« und sicherte der türkischen Regierung die »Solidarität« des Militärbündnisses zu. Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach von einer »menschenverachtenden« Tat und garantierte der Türkei, »die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des Terrorismus zu intensivieren«. Schon jetzt verfolgen deutsche Behörden kurdische Exilaktivisten, der Krieg gegen die kurdische Bewegung im Südosten der Türkei und im Norden Syriens wird mit deutschen Waffen und deutscher Munition geführt.

Kritisch äußerte sich dagegen gegenüber jW die Bundestagsabgeordnete Ulla Jelpke (Linke): »Jede Stützung des Erdogan-Regimes führt zu einer Vertiefung der Spaltung der Türkei und damit zu noch mehr Blutvergießen. Die Waffenlieferungen müssen daher genauso aufhören wie jegliche polizeiliche, militärische und geheimdienstliche Zusammenarbeit.«