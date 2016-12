Aus dem »Wir« geschrieben

Panorama eines gesellschaftlichen Aufbruchs: Ostermarsch in Stuttgart am 15.04.1968 Foto: Reiss/dpa-Bildfunk

»Fahndungsversuch« ist das erste Kapitel des Romans überschrieben. »Das Morgenlicht ist schon weiß, fließt auf dem Wasser nah an die Stadt, Bugsier achtundzwanzig, Ellerholzhafen, Maakendamm, ein Deichstück mit Wohnbuden drauf, mit alten Leuten und Stachelbeerbüschen und immer leicht Wind von BP, vom Rattenwasser im Kümohafen …« Totale: Wie aus dem Hubschrauber sieht man die Orte, an denen dieser Roman spielen wird. Die Figuren kommen ins Blickfeld: Bantumak, der Arzt im Armenviertel, Pit Vreese, Maschinist auf Bugsier 28, der die Knarre von Ahlers im Schaltkasten versteckt hat, oder Karl Gustav Ratjen, Bauunternehmersohn, Bundeswehr-Offizier: Ihm wird schon mal gedroht: »Ihr Herren, wir schwören euch Rache, für vergossenes Arbeiterblut …« Ein Kampflied aus den 1920er Jahren. Schnitt. Nahaufnahme: Ahlers, Schlosserhelfer, 17 Jahre alt, findet alles »ganz schön kaputt«, »und wenn du arbeitest und die sagen, du bist in Ordnung, reißt deine Stunden runter, klackklack, und die sind auch mit dir zufrieden, aber du selber, also mal ehrlich, nie richtig zufrieden bist doch nie irgendwie, logo, siehst du, und das ist mir wichtiger.«

Christian Geissler (1928–2008) war zu jung, um Nazi oder Widerständler zu werden, zu alt, um ahnungslos zu bleiben. Sein Vater hatte ihn in eine HJ-Uniform gesteckt, die Mutter begleitete er zum Bahnhof Dammtor, wo sie sich von ihren jüdischen Freunden verabschiedete. Als Flakhelfer desertierte er in aussichtsloser Lage. Diese Erfahrungen sind die Grundlage seiner Politisierung und seiner Literatur. Er schrieb seine »Anfrage« an die Generation der Väter in Romanform, arbeitete für die linkskatholischen Werkhefte katholischer Laien, trat als politischer Redner gegen Wiederbewaffnung und Notstandsgesetze auf, ging in die illegale KPD. Die Frage nach politischer Gewalt schien ihm immer legitim, war die Gewalt von oben doch übermächtig präsent. Mit seiner Trilogie »Das Brot mit der Feile«, »Wird Zeit, dass wir leben« und »kamalatta« wurde er zum Chronisten des Widerstands bis in die 1970er Jahre.

Als Geisslers Roman »Das Brot mit der Feile« 1973 erschien, hatte er bereits den Roman »Anfrage« und die Erzählung »Kalte Zeiten« veröffentlicht und mit einer guten Handvoll Fernsehspielen und ersten Dokumentarfilmen ein kleines Stück Fernsehgeschichte geschrieben. Die Filmarbeit prägt seine Prosa. Er macht soziale Verhältnisse sichtbar, sinnlich erfahrbar. Die Sprache, die er auf der Straße hört, destilliert er zu einer Kunstsprache, beinahe so, wie es Feridun Zaimoglu später mit »Kanak Sprak« machte. Er verhilft den Deklassierten zu ihrem Ausdruck. In »Kalte Zeiten« (1965) erzählt er einen Tag im Leben seines Protagonisten Ahlers und seiner Frau Renate. Es ist Freitag, es gibt Lohn, und dieser Lohn ist ein Versprechen, an das die beiden glauben. Sie wollen ihren Teil vom Wirtschaftswunder, doch sie spüren auch: »Die haben uns ganz schön in der Mangel.« Beim Frühstück rechnet Ahlers vor, was ihnen vom Wochenlohn bleibt, wenn alle fälligen Raten bezahlt sind. Aber Geissler bleibt nicht beim »Ausdruck«, schreibt das Leben nicht ab. Er bricht es auf und zeigt, wie Abhängigkeit und Unterdrückung funktionieren. Man hört den Schrei nach Veränderung. »Ich habe die ersten beiden Bücher allein geschrieben«, sagt Geissler in einem Interview 1997, »und von da an habe ich als Kommunist geschrieben. Von da an war das ›Wir‹ in einer solchen Weise erfreulich wichtig für mich, dass auch diese Bücher diesen Atem plötzlich bekommen: Ich bin gar nicht allein. Wir überlegen uns jetzt, wo sind wir eigentlich? Wer tut uns eigentlich Gewalt an? Wann werden wir zurückschlagen? Immer aus dem Wir.«

Das ist der neue Tonfall in »Das Brot mit der Feile«. Geissler zeigt Gewaltverhältnisse und entwickelt das Panorama eines gesellschaftlichen Aufbruchs in den 1960er Jahren. Er bewegt sich auf Augenhöhe mit seinen Figuren, gerät mit ihnen in den Sog der Zeit: Ostermarschbewegung, Kampf gegen Notstandsgesetze, SDS und internationale Solidarität.

Ahlers bekommt eine Biographie, eine Herkunft, ein Umfeld. Als Schlossergehilfe baut er mit am Polizeihochhaus Berliner Tor, beim Bund lernt er seine halbstarken Kameraden und auch den Schinder Ratjen kennen. Waffen faszinieren ihn, bei Notstandsübungen ahnt er, gegen wen sie sich richten. Irgendwann begegnet er dem Kommunisten Beck. Einmal hat er richtig Glück: Bei der Sturmflut 1962 ist er zufällig bei Bantumak auf dem Maakendamm und rettet mit ihm zusammen Leute vor dem Ertrinken. Dabei ist auch die Mutter von Ratjen. Der macht ihn darauf in der Kaserne zum Helden, jetzt ist er »Ratjens Mann«. Er lernt Nina kennen, die beiden verlieben sich – ein zweites großes Glück in Ahlers’ Leben. Nina kommt aus einer linken Familie, sie ist der politische Kopf der beiden, für sie lernt Ahlers aber auch schwimmen, damit er mit ihr auf »ihre« Insel kann. Doch Geissler ist kein Freund des sozialistischen Realismus, Ahlers entwickelt sich nicht zum strahlenden Kämpfer und Helden. Auch das in den 1960er Jahren vielbeschworene Bündnis zwischen Arbeiterklasse und Intelligenz zeichnet Geissler realistisch, wenn er sich selbst als wankelmütigen NDR-Mann Proff oder auch als Ostermarschredner ins Spiel bringt. »Nina kannte den Typ, ›Dichter oder was ist der. Immer für Reden, extra wird der geholt‹«, erklärt sie. Bei Ahlers kommt das nicht an: »›Mach mal Schluss einer mit dem Dichter‹«, ruft er und geht weiter.

Geisslers Roman ist ein Zeitdokument, liefert präzise Bilder eines Jahrzehnts gesellschaftlicher Unterdrückungsverhältnisse und des Widerstands. Aber er ist kein Museum. Ausgestellte Thesen und Meinungen zeigen vor allem ihre Vergänglichkeit. Geisslers konkrete Beobachtungen, die in Sprache gespeicherte Erfahrungen und die sich aus diesen ergebenden Fragen weisen über den zeitgebundenen Kontext hinaus. Darin liegt die Faszination, die noch heute, bei seiner Wiederentdeckung, von ihm ausgeht: Sein Realismus liefert die Abstraktion gleich mit und springt auch heutige Leser an. Das Tempo, der Rhythmus der Sprache, die Atemlosigkeit bedingen, dass man sich mit Spannung und Lust durch diese fast 500 Seiten Prosa (ohne Nachwort) tragen lässt. Ein Happy-End erwartet einen nicht. Die Orte, an denen Ahlers glücklich war, sind zerstört: Der Maakendamm ist der Baustelle für den Elbtunnel gewichen, auf Ninas Schrebergarten baut die Neue Heimat, ihre Insel ist nur noch Erinnerung. Die Freunde brechen auf, »waren schon weit voraus«. Ahlers bleibt hinter ihnen zurück.