Noch nicht auf Linie

OSZE-Generalsekretär Lamberto Zannier Foto: dpa/Christian Charisius

Die »Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa« (OSZE) ist ein Kind des Kalten Krieges, genauer: seiner Entspannungsphase. 1975 wurde sie als »Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa« aufgrund der Schluss­akte von Helsinki gegründet, 1995 erhielt sie ihren aktuellen Namen. Aus ihrer Gründungsphase hat sie einige Merkmale und Organisationsprinzipien übernommen, die auf diese antagonistische Zeit zurückgehen: in erster Linie das Konsensprinzip für Beschlüsse. Es war seinerzeit von den sozialistischen Staaten in die Gründungsakte hineinverhandelt worden, um nicht durch die zahlenmäßige Mehrheit der westlichen Staaten a priori überstimmt zu werden. Der Westen nahm das damals hin, weil es ihm darum ging, den »Ostblock« auf ein Bekenntnis zu irgendwelchen vermeintlich geteilten Werten festnageln zu können, und der »Ostblock« muss schon zehn Jahre vor Gorbatschow an die Existenz solcher gemeinsamer Werte geglaubt haben.

Russland hat in den ersten Amtsjahren Wladimir Putins eine Zeitlang versucht, seiner von NATO und EU zielstrebig betriebenen Ausgrenzung aus der Mitsprache über die europäischen Angelegenheiten durch eine Aufwertung der OSZE zu begegnen. Wenn es schon kein Recht auf Mitsprache hätte, so doch mindestens eins auf ein Veto, war die Kalkulation. Der Westen hat sich davon, wie man inzwischen weiß, in seinen Plänen nicht beirren lassen.

Und nun steht ihm die OSZE im Wege. 42 Jahre nach der Gründung sei die OSZE »zutiefst gespalten«, beklagte beim Gipfeltreffen in Hamburg ihr Generalsekretär Lamberto Zannier. Kunststück, möchte man sagen. Das Geschäft der OSZE war nie die Überwindung objektiv bestehender Konflikte in Europa, sondern der Versuch, deren Austragung mit dem Gewaltpotential, das ihnen innewohnt, zu vermeiden. Man kann das sympathisch finden (»immerhin wird nicht geschossen«), aber man sollte sich darüber klar sein, dass diplomatisches Drumherumreden den Brei objektiv nicht kühler macht. Insofern muss es auch niemanden wundern, dass die Volksrepubliken des Donbass die dortigen OSZE-Beobachter der Einseitigkeit und Parteinahme für die ukrainische Seite beschuldigen: Sie ignoriere Beweise für ukrainische Angriffe und sei immer dann nicht da, wenn solche vorkämen. Die Ukraine ist mit der Tätigkeit der Mission auch nicht glücklich, weil sie ihr das politische Ziel, die Entwaffnung der Aufständischen, nicht auf dem Silbertablett servieren kann. Denn noch ist halt auch Russland mit von der Partie. Zanniers Klage über die Spaltung der OSZE ist insofern von der subjektiven Seite des Diplomaten, der seine Karriere mit ihr verbunden hat, bestenfalls naiv. Objektiv dagegen ist sie heuchlerisch: Da gibt es doch tatsächlich noch ein Gremium, das nicht unmittelbar auf NATO-Linie ist. Genau deshalb wird die OSZE so bedeutungslos gemacht, wie sie es heute ist. Der Vorrat an »gemeinsamen Werten« geht offenbar zu Ende.