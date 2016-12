Das Gesetz der Begierde

Keine Angst vor der VMRO: Wahlplakate mit dem Konterfei von Nikola Gruevski in Skopje (1.12.2016) Foto: dpa - Bildfunk

Die Mazedonier sind am Sonntag aufgerufen, über ein neues Parlament abzustimmen. Alle bisherigen Umfragen sagen einen Sieg der langjährigen rechten Regierungspartei VMRO-DPMNE gefolgt von der sozialdemokratischen SDSM voraus. Viele Wahlberechtigte sind zudem noch unentschlossen, ob sie überhaupt bzw. für wen sie ihr Kreuz machen werden. Wie die zentrale Wahlkommission am Mittwoch mitteilte, wird die Abstimmung von mehr als 4.000 einheimischen Beobachtern und 650 aus dem Ausland, davon 280 von der OSZE, verfolgt werden.

Insgesamt werden 123 Abgeordnete gewählt, jeweils 20 in den sechs Wahlkreisen; drei Sitze werden von den im Ausland lebenden Mazedoniern bestimmt. Von den 2,1 Millionen Einwohnern sind 1,7 Millionen stimmberechtigt. Neben den beiden großen Parteien, VMRO und SDSM, treten insgesamt elf Listen an. Das Zünglein an der Wage wird wie auch in der Vergangenheit den albanischen Parteien zukommen: der eher zur SDSM tendierenden DPA sowie der vormals mit der VMRO koalierenden DUI.

Bei der letzten Wahl 2014 hatte die VMRO deutlich gewonnen und konnte mit Nikola Gruevski den Premierminister stellen. Seit vergangenem Jahr steht Gruevski unter Druck. Im Februar 2015 veröffentliche SDSM-Chef Zoran Zaev mitgeschnittene Telefongespräche. Insgesamt sollen 20.000 Menschen, darunter Minister, Journalisten, oppositionelle Politiker sowie Diplomaten, vom Geheimdienst abhört worden sein. Die Regierung wies die Vorwürfe zurück und beschuldigte im Gegenzug einen »ausländischen Dienst«, mit den Veröffentlichungen Mazedonien destabilisieren zu wollen.

Im Zuge der Abhöraffäre gingen Zehntausende Menschen auf die Straße und forderten den Rücktritt von Gruevski, dem sie vorwarfen, das Land autokratisch zu regieren und auszuplündern. Nicht grundlos. So wurden beispielsweise Hunderte Millionen Euro aus dem Staatshaushalt in das Megabauprojekt »Skopje 2000« gepumpt. Davon profitierten vor allem mit der VMRO verbändelte Unternehmen.

Leidtragende der neoliberalen Politik von Gruevski, der gute Kontakte nach Berlin unterhält, ist das Gros der Bevölkerung. Die öffentlichen Kassen sind leer. Wer soziale Leistungen beantragen will, muss sich auf lange Auseinandersetzungen mit den Ämtern einstellen. Gleichzeitig wurden die Arbeits- und Gewerkschaftsrechte im Interesse von »ausländischen Investoren« geschleift.

All dies führte dazu, dass die Proteste spätestens im Mai 2015 zu einer Massenbewegung anwuchsen. Brüssel und Washington waren aufgeschreckt. Zwar waren die Demonstrationen anfangs noch eine gute Möglichkeit, den Premier, der eine russlandfreundliche Politik verfolgte, in die Schranken zu weisen. Doch entwickelten die Kundgebungen nun eine eigene politische Dynamik.

Ein unter Vermittlung der EU geschlossenes Abkommen zwischen Regierung und Opposition beruhigte die Lage vorübergehend; die nun stattfindenden Wahlen sind ein Teil der Übereinkunft. Vor allem Brüssel drängt vor dem Hintergrund der Fluchtbewegung im vergangenen Jahr auf politische Stabilität in der ehemaligen jugoslawischen Republik.

Während der Proteste entstand eine neue politische Kraft: die Partei Levica (Linke). Sie tritt auch zu den Wahlen an und hat damit das Angebot der SDSM ausgeschlagen, gemeinsam zu kandidieren. Zdravko Saveski, Mitglied im Vorstand von Levica, sagte gegenüber junge Welt, seine Partei habe sich im Wahlkampf »für die Wiedereinführung der Demokratie aber vor allem für soziale Gerechtigkeit in Mazedonien« eingesetzt. »Alle Regierungen der vergangenen 25 Jahre haben den Sozialstaat zerstört«, erklärte Saveski, diese Entwicklung müsse beendet werden.

Trotz einer »Lügenkampagne« gegen Levica bestehe laut Saveski die Aussicht, zumindest einen Sitz im Parlament zu erringen. Er geht von Manipulationen der Abstimmung aus, wobei offen sei, ob diese das Ergebnis beeinflussen werden. Trotzdem sieht er die Chance, dass »der Autokrat besiegt wird«, vor allem weil viele Menschen die Angst vor Gruevski und der VMRO verloren hätten.