Offene Münder

Boah! Koalitionsvertrag! Klaus Lederer (links, Linke), Michael Müller (Mitte, SPD) und Ramona Pop (rechts, Grüne) freuen sich am 08.12.2016 Foto: Kay Nietfeld/dpa-Bildfunk

Mit geöffneten Mündern standen Michael Müller (SPD), Klaus Lederer (Die Linke) und Ramona Pop (Grüne) am Donnerstag vormittag vor den Pressefotografen. Interessiert, fast schon erstaunt blickten die »rot-rot-grünen« Verhandlungsführer in den soeben unterzeichneten Koalitionsvertrag. Doch für größeres Erstaunen sorgte wenig später das Wahlergebnis Müllers: 88 Stimmen hatte der Regierende Bürgermeister bekommen, dabei kommen die drei Fraktionen zusammen auf 92 Abgeordnete. Mindestens vier Abgeordnete aus dem eigenen Lager hatten also gegen Müller gestimmt oder sich enthalten.

Trotz dieses Schönheitsfehlers für Müller steht nun das erste Bündnis mit Grünen und Der Linken unter SPD-Führung. Doch der Bürgermeister will die Koalition nicht als Vorboten eines Richtungswechsels nach der Bundestagswahl sehen: Das sei nicht 1:1 auf den Bund übertragbar, da kämen Außen- und Sicherheitspolitik (sprich: die NATO-Frage) hinzu. Noch-Linke-Chef Lederer sagte hingegen, dass Auswirkungen auf den Bund möglich wären, »rot-rot-grün« im Bund würde ihn »freuen«.

Obwohl die SPD von allen Parteien die stärksten Verluste einstecken musste, stellt sie weiterhin den Regierungschef und vier Senatoren. Auf Grüne und Linke entfallen je drei Kabinettsposten.

Die Koalition wolle keine Zeit »vertrödeln«, so Müller nach seiner Wahl. In den nächsten Monaten sollen die Massenunterkünfte für Geflüchtete geschlossen und die Menschen auf Wohnungen und kleinere Unterkünfte verteilt werden. Die Zustände in großen Lagern hatten nicht erst seit dem Sommer für die Kritik gesorgt, Geflüchtete würden eingepfercht. Außerdem sollen die Sanierung und der Neubau von Schulen vorangetrieben werden.

Trotz eines Schuldenbergs von knapp 60 Milliarden Euro, der in den letzten Jahren durch Haushaltsüberschüsse leicht verringert wurde, will die Koalition nun mehr Geld ausgeben. Denn in der Hauptstadt gibt es großen Investitionsbedarf: Schulen sind marode, Krankenhäuser unterfinanziert und der ÖPNV ausbaubedürftig, da die Stadt stetig wächst. Über zwei Milliarden Euro sollen deshalb pro Jahr investiert werden.

Aber Berlin hat’s ja: Wie dpa am Freitag meldete, leistet sich der Stadtstaat von allen Bundesländern die mit Abstand meisten Staatssekretäre. Da die neue Stadtregierung die Anzahl der Posten in den Verwaltungen weiter erhöht, seien es in Berlin künftig 25. Dahinter folge Nordrhein-Westfalen, das nur 16 Staatssekretäre beschäftige – bei fast fünffacher Bevölkerungsgröße.

Während auch die Ausgaben für den Fahrradverkehr auf über 40 Millionen Euro pro Jahr verdreifacht werden sollen, fehlt ein Programm, um den massiven Mangel an preiswertem Wohnraum in Berlin zu beheben. SPD, Linke und Grüne wollen nur etwa 25.000 Sozialwohnungen zurückkaufen, die seit Ende der 90er Jahre privatisiert wurden – nicht zuletzt unter der Koalition aus SPD und Linkspartei selbst. Dabei fehlten aktuell rund 100.000 Sozialwohnungen – und Tausende fallen zudem in den kommenden Jahren aus der Sozialbindung, kritisieren Mieterinitiativen. Zwar soll es elf neue Wohnquartiere – zumeist am Stadtrand – geben. Doch die dort entstehenden Neubauten werden wohl kaum preisgünstig ausfallen. Das weiß auch der Soziologe Andrej Holm, der neuer Staatssekretär für Wohnen wird und nach der Wahl eine dauerhafte Mietpreisbindung für Sozialwohnungen gefordert hatte. Auf seine Arbeitsergebnisse darf man gespannt sein.

Bürgermeister Müller reiste erst einmal ins Ausland: Im Vatikan trafen sich am Freitag Dutzende europäische Bürgermeister zu einer zweitägigen Konferenz unter dem Titel »Europa: Flüchtlinge sind unsere Brüder«. Gegen die Abschiebung von Geflüchteten in das angeblich »sichere« Herkunftsland Afghanistan findet am Samstag mittag eine Demonstration in Moabit statt.