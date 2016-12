Die antirussische Kampagne geht weiter. Am Freitag wurde der zweite Teil des »McLaren-Reports« der Weltantidopingagentur in London vorgestellt. Er wirft dem russischen Sport eine »institutionelle Verschwörung« vor: Mehr als 1.000 Russen sollen zwischen 2011 und 2015 gedopt haben. Das wirft einen Schatten auf das IOC und seinen Präsidenten Thomas Bach (Foto, am Donnerstag in Lausanne). Er sagt, dass er keine Doper mehr bei Olympia sehen will. Schaut man genauer hin, dopen fast alle. Das ist die »institutionelle Verschwörung«. (jW)