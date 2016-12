Hetzer wird Bombenleger

»Riesenapplaus für unseren Nino«: Pegida-Chef Lutz Bachmann (l.) mit Nino Köhler (r.) auf der Bühne Foto: youtube.com/screenshot

Pegida-Chef Lutz Bachmann bat im Juli 2015 auf dem Dresdner Altmarkt um einen »Riesenapplaus für unseren Nino«. Der erst kürzlich erneut verurteilte Volksverhetzer, Serieneinbrecher und Gewalttäter Bachmann hatte das Mikro übergeben, schickte noch eine aufmunternde Geste aus zwei geballten Fäusten hinterher. Als Nino Köhler stellte sich der junge Mann beim Publikum des rassistischen Aufmarschs vor. Er zähle zum »harten Kern von Pegida«. Was dann folgte, war eine Hasstirade, wie sie häufig in Dresden zu hören ist – »faule Afrikaner plündern unsere Sozialkassen«, Merkel werde »keine Gnade erhalten«.

Nino Köhler, der auf seinem Face­book-Profil mit Deutschlandflagge vor der Dresdner Skyline posiert, reichte die verbale Hetze offenbar irgendwann nicht mehr. Wie der Leiter des Operativen Abwehrzentrums in Sachsen, Bernd Merbitz, am Freitag dem MDR sagte, sei der 30jährige Dresdner am Donnerstag in Hessen festgenommen worden. Laut den Ermittlungsbehörden ist er für die Sprengstoffanschläge auf die Fatih-Moschee und das Kongresszentrum am 26. September im Vorfeld der »Einheitsfeierlichkeiten« in Dresden verantwortlich. Bei Durchsuchungen zweier Häuser in Dresden seien diverse Gegenstände gesichert worden, die zur Herstellung von Spreng- und Brandvorrichtungen genutzt werden können, hieß es. »Im Ergebnis der kriminaltechnischen Untersuchung stimmen die an verschiedenen Tatmitteln gesicherten DNA-Spuren mit der DNA des Beschuldigten überein«, zitierte dpa die Ermittler.

Am Freitag ordnete ein Richter Untersuchungshaft gegen den früheren Pegida-Redner an. Bei den Angriffen war nur durch viel Glück ausschließlich Sachschaden entstanden. Die Sprengsätze explodierten kurz hintereinander. Der Imam der Moschee, seine Frau und seine beiden Kinder hielten sich zum Tatzeitpunkt in den Räumlichkeiten auf, die Eingangstür war schwer beschädigt worden. Der Beschuldigte steht auch im Verdacht, drei Tage später eine aus Gläsern und Drähten bestehende Bombenattrappe an der Marienbrücke plaziert zu haben.

Muslime in Dresden reagierten verhalten angesichts des Fahndungserfolgs. »Im Zuge des Anschlags gab es ein Krisentreffen beim Oberbürgermeister, aber danach ist lange nichts passiert«, erklärte Muhammed-Ronald Wellenreuther von der multikulturellen Begegnungsstätte SBS in Dresden am Freitag gegenüber jW. Sachsen habe ein latentes Problem mit neonazistischem Gedankengut, etablierte Parteien, allen voran die CDU, und Exekutivorgane versagten. Das Risiko, mit muslimischer Kleidung und dunklerer Hautfarbe abends oder nachts auf der Straße angefeindet zu werden, sei weiterhin groß. »Erst vor drei Wochen wurde ein Asyl­bewerber auf einem Dresdner Bahnhof zusammengeschlagen«, erinnerte Wellenreuther. Die Sprecherin für antifaschistische Politik der Linksfrak­tion im Sächsischen Landtag, Kerstin Köditz, sagte am Freitag, die Beziehung des Tatverdächtigen zu Pedida zeige, wie wenig Substanz die vom Verfassungsschutz eigens zur »Verhätschelung Pegidas« eingeführte Unterscheidung von »asylkritischem« und »asylfeindlichem« Protest habe, und sprach von »Rechtsterrorismus«.

Während die AfD laut dpa am Freitag davor warnte, nun Pegida-Demonstranten in »Kollektivhaftung« zu nehmen, beeilte sich Lutz Bachmann, auf Distanz zum mutmaßlichen Bombenleger zu gehen. Hatte Bachmann während der Pegida-Kundgebung am Montag noch ein Ende des »Kuschelkurses« propagiert, um den »Idioten in den Arsch zu treten«, verurteilte er am Freitag auf Facebook »Gewalt und Zerstörung als adäquates Mittel im politischen Diskurs«. Nach Nino Köhlers Auftritt war er einst begeistert von dessen »starken und deutlichen Worten«.