Übe das Leben jetzt

Bildende Kunst in Palästina? Noch nie gehört. Performance? Eher unwahrscheinlich. Street Art? Na ja, vielleicht. Natürlich kann unter den Bedingungen einer Besatzung, die seit 1967 andauert, in Gaza und im Westjordanland keine blühende Kulturszene existieren. Dafür gibt es eine interessante, die in ihrer Vielfalt fasziniert, in ihrer Vitalität überrascht und ein begeistertes Publikum hat. Mit knappen Mitteln werden Ergebnisse erzielt, die sich auch im internationalen Vergleich sehen lassen können.

Die Ausstellung in der Ladengalerie der Tageszeitung junge Welt in der Berliner Torstraße zeigt Fotos junger Palästinenserinnen und Palästinenser, die mit Musik-, Theater- und Tanzprojekten sich und anderen Freude bereiten, innere und äußere Grenzen überwinden wollen. Sie haben genug von Krieg, Gewalt und Demütigungen, und sie sind auf der Suche nach einer eigenen kulturellen Identität. Dabei warten sie nicht auf ein besseres Morgen oder den Ausgang von Friedensverhandlungen, nachdem bereits so viele zu keinem Ergebnis führten. Sie nehmen jetzt und hier ihr Leben in die Hand, wollen ihre Stärken erfahren und ihre Vorstellungen kreativ umsetzen.

2008 war der Münchner Fotograf Wolfgang Sréter zum ersten Mal länger in Palästina. Seitdem reiste er regelmäßig wieder in den Nahen Osten, ins Westjordanland und nach Ostjerusalem. Insgesamt hielt er sich für dieses Projekt mehr als ein Jahr in Palästina auf.

Anhand seiner Aufnahmen kann man sich eine Vorstellung von den künstlerischen Aktivitäten dort machen. Man nimmt ganz andere als die aus den meisten Medien bekannten Bilder – von Steine werfenden Jugendlichen, schwerbewaffneten Soldaten, Drohnen, Raketen und Grenzzäunen – auf. Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen gerade nicht vereinzelte Individuen, besonders eindrucksvoll zeigen die Fotos die Erfahrung von Gemeinschaft in Künstlergruppen. Ein Lebenselixier in einem Umfeld, das sich oft genug wie ein Freiluftgefängnis anfühlen muss. Die Exposition beleuchtet einen wichtigen Aspekt der palästinensischen Gesellschaft, der noch viel zu wenig bekannt ist. (jW)