Gefährliche Chinesen?

Konzernzentrale der Aixtron SE in Herzogenrath (Nordrhein-Westfalen) Foto: Aixtron/dpa

Hinter dem US-Veto gegen die Übernahme der Firma Aixtron durch ein chinesisches Konsortium dürfte banaler Protektionismus für die eigene Industrie stehen. Unabhängig von den Gründen illustriert der Vorgang, wie wenig das aktuell ziemlich global herrschende System mit »freier Marktwirtschaft« zu tun hat. Und er zeigt, wie mächtige Staaten nach Belieben in das Wirtschaftsleben anderer Länder eingreifen können.

US-Präsident Barack Obama hatte den Erwerb des deutschen Spezialmaschinenbauers für die Chipindustrie durch die chinesische Fujian Grand Chip Investment (GCI) vor einer Woche per Dekret untersagt, weil Aixtron-Produkte auch militärisch genutzt werden könnten und damit »Risiken für die nationale Sicherheit« der Vereinigten Staaten bestünden. Am Donnerstag teilte GCI mit, man nehme Abstand von den Fusionsplänen.

Dass die US-Administration Geschäfte ausländischer Firmen auf diese Weise blockieren kann, ist ein Skandal. Nicht weniger absurd ist allerdings der vorauseilende Gehorsam der Bundesregierung, die schon im Oktober eine bereits erteilte Unbedenklichkeitsbescheinigung für den Aixtron-Verkauf zurückgezogen hatte, nachdem sie aus Washington entsprechende Hinweise bekommen hatte. Dies ist umso bemerkenswerter, als die ökonomischen Interessen hinter Obamas Einspruch offenkundig sind. Denn das Unternehmen aus Herzogenrath hatte deutlich gemacht, man erhoffe sich durch den Einstieg von GCI Zugang zum milliardenschweren chinesischen Markt – auf dem die US-Konkurrenz von Veeco oder Applied Materials sehr aktiv ist.

Im vorliegenden Fall hat die US-Regierung formal tatsächlich ein Mitspracherecht, weil die Aixtron eine Zweigstelle in Kalifornien hat. Recherchen des ARD-Magazins »Panorama« in der vergangenen Woche haben jedoch offenbart, dass Washingtoner Behörden auch dort in unübertrefflicher Dreistigkeit – und mit bemerkenswerter Verbissenheit – Einfluss nehmen, wo sie das eben nicht dürften. Von deutscher Seite wird dem mit Biegsamkeit begegnet – zu Lasten eigener Mitarbeiter. Die wirtschaftlichen Folgen wären anderenfalls verheerend, denn im Zweifelsfall wird von US-Seite keine Boykottmaßnahme ausgelassen.

Die »Panorama«-Beispiele offenbaren aber auch die Scheinheiligkeit der Empörung über den »America-first«-Propagandisten Donald Trump angesichts seines bevorstehenden Einzugs ins Weiße Haus. Denn dieses Prinzip wurde auch unter dem ach so liberalen Demokraten Obama so knallhart durchgezogen, dass mit einer wesentlichen Änderung nach der Wahl am 8. November kaum zu rechnen ist.

Abgesehen davon ist nicht zu bezweifeln, dass die BRD und die Europäische Union dort, wo sie die Macht dazu haben, mit gleichermaßen unlauteren Methoden ihre Interessen gegenüber Schwächeren durchsetzen. Die zahlreichen bereits bestehenden wie auch die geplanten »Freihandelsabkommen« mit afrikanischen Staaten belegen das.