Aleppo vor Befreiung

In Sicherheit gebracht: Bewohner von Aleppo fliehen aus dem Ostteil der Stadt in ein von der syrischen Armee ­kontrolliertes Viertel (7.12.2016) Foto: Sana Handout/dpa - Bildfunk

Israel hat erneut Damaskus angegriffen. Am Mittwoch morgen attackierte die israelische Luftwaffe den Militärflughafen Al-Mesa im Westen der syrischen Hauptstadt. Bereits in den vergangenen Wochen waren staatliche Einrichtungen im Umland von Damaskus bombardiert worden.

Mehrere Boden-Boden-Raketen seien auf den Flughafen gefeuert worden, hieß es in einer Erklärung der syrischen Streitkräfte (SAA) vom Mittwoch. Die Geschosse seien von den von Israel besetzten und annektierten Golanhöhen aus gezündet worden. Menschen seien nicht zu Schaden gekommen. Auf dem Gelände von Mesa befindet sich Berichten zufolge auch ein Gefängnis der Sicherheitskräfte.

In unmittelbarer Nachbarschaft des Flughafens sind die Vororte Al-Muadamija, Daraja und Mesa sowie der Busbahnhof Sumarija. Erst vor einer Woche hatte Israel den libanesischen Luftraum verletzt und zwei Raketen in das Gebiet von Al-Sabura westlich von Damaskus gefeuert.

Ende November zerstörte die israelische Luftwaffe einen Stützpunkt der UNO-Mission auf den syrischen Golanhöhen, der von islamistischen Kampfgruppen besetzt worden war, nachdem sie die Blauhelme vertrieben hatten. Laut israelischer Darstellung hatte ein Kommando der Jarmuk-Märtyrerbrigade zuvor das Feuer auf eine Armeepatrouille eröffnet und war daraufhin von Kampfjets angegriffen worden. Der Posten wurde »vollständig zerstört«, hieß es in einer Erklärung Tel Avivs. Israel äußert sich gewöhnlich nicht zu Militäreinsätzen in und gegen Syrien.

Der israelische Verteidigungsminister Avigdor Lieberman sagte laut Times of Israel bei einem Treffen mit europäischen Politikern, man habe »zur Verteidigung der Sicherheit« israelischer Bürger und »zum Schutz unserer Souveränität« verhindert, dass »moderne Waffen, militärische Ausrüstung und Massenvernichtungswaffen aus Syrien in die Hände der Hisbollah« gelangen. Dies ist ein häufig vorgebrachtes Argument, mit dem die Bombardements in Syrien begründet werden.

Ein Armeesprecher in Damaskus warf indes Tel Aviv vor, den islamistischen Kampfgruppen zu Hilfe kommen zu wollen, weil diese momentan an vielen Fronten von der SAA und deren Verbündeten zurückgeschlagen würden.

Das gilt insbesondere für den Ostteil von Aleppo. Dort haben die syrischen Streitkräfte, unterstützt vom Iran, der Hisbollah, Irak und Russland, die Altstadt rund um die Zitadelle zurückerobert. Die islamistischen Kampfgruppen sollen sich Berichten zufolge in den Südosten von Aleppo zurückgezogen haben.

Die syrische Armee fordert den bedingungslosen Abzug der Kämpfer, denen seit Monaten der Weg entweder in die Türkei, nach Rakka oder nach Idlib offensteht. Diese lehnen dieses Angebot indes ab. Idlib wird von der »Armee der Eroberung« kontrolliert. Deren führende Kraft ist die Al-Nusra-Front, die sich neuerdings Front zur Eroberung der Levante nennt.

In einem Interview mit der Damaszener Tageszeitung Al-Watan bekräftigte der syrische Präsident Baschar Al-Assad, dass die Armee »ganz Syrien einschließlich Aleppo« befreien werde. »Wir haben nie daran gedacht, irgendein Gebiet nicht zu befreien«, sagte er. Dass es jetzt um den Ostteil von Aleppo gehe, habe »militärische« Gründe.

Assad bestätigte zudem, dass Syrien durch den Leiter des Nationalen Sicherheitsdienstes, Ali Mamluk, versucht habe, mit der Türkei, Saudi-Arabien und Ägypten wieder direkte Kontakte zu knüpfen. Die Gespräche mit Kairo würden voraussichtlich zu einer engeren Kooperation führen. Riad habe dagegen gefordert, Damaskus müsse seine Kontakte mit dem Iran aufgeben, um wieder zusammenarbeiten zu können. Dazu sei Syrien aber nicht bereit.

Auch Geheimdienstdelegationen aus Frankreich, Deutschland und Belgien seien wiederholt in Syrien gewesen, erklärte Assad. Sie seien »um die Sicherheit ihrer eigenen Bevölkerung« besorgt gewesen und hätten »Kooperation« gesucht. »Gleichzeitig unterstützen sie diese Terroristen in Syrien. Wir haben ihnen gesagt, dass es so nicht geht.«