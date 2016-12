»Staatsanwalt in Erklärungsnot«

Oury Jalloh war am 7. Januar 2005 in einer Gefängniszelle im Keller des Dienstgebäudes des Polizeireviers Dessau in Sachsen-Anhalt verbrannt Foto: Arno Burgi/dpa-Bildfunk

Wer legte das Feuer in Zelle fünf? Im Fall Oury Jalloh, der 2005 auf ungeklärte Weise im Polizeirevier Dessau (Sachsen-Anhalt) bis zur Unkenntlichkeit verbrannte, ist eine »Transparenzoffensive« der dortigen Staatsanwaltschaft offenbar gescheitert. Am 18. August hatte letztere die Presse zu einem öffentlichen Brandversuch im sächsischen Dippoldiswalde/Schmiedeberg eingeladen. Heute, fast vier Monate später, gibt es noch keine Ergebnisse. Bekanntgeben wollte Staatsanwalt Olaf Braun sie nach sechs bis acht Wochen. Auf jW-Nachfragen reagiert er zögerlich, Begründungen lieferte er nicht. Die Anwältinnen der Opferfamilie, Beate Böhler und Gabriele Heinecke, fühlen sich von der Justiz hingehalten.

»Ich darf Ihnen mitteilen,«, schrieb Braun am Mittwoch, »dass noch kein Auswertungsbericht, weder zu den Messergebnissen aus Schmiedeberg vom IBLF (Anm. d. Red.: »Institut für Brand- und Löschforschung«) noch zum Versuch insgesamt vom Schweizer Gutachter Kurt Zollinger, vorliegt.« Die Fragen hatte jW bereits eine Woche zuvor gestellt und sie zugleich an Sachsen-Anhalts Justizministerium übermittelt. Begehrt wurden Stellungnahmen zur Verzögerung, zur Aufgabenteilung zwischen den beauftragten Experten Zollinger (Forensiker aus Zürich) und Thorsten Prein (Diplomingenieur aus Bergisch Gladbach), zu Kritiken von anderen Sachverständigen zum Versuchsablauf sowie zur Existenz des ominösen, nirgendwo eingetragenen »Instituts«, als dessen Leiter Prein vorgestellt wurde.

Nachdem die Antwort tagelang auf sich warten ließ, kontaktierte jW nochmals das Justizministerium. Dessen Sprecher Detlef Thiel erklärte: »Das darf natürlich nicht sein, dass Ihre Anfragen nicht beantwortet werden.« Er habe Braun »gleich mal angerufen«. Der habe ihm versichert, »noch zu recherchieren«. »Das glaube ich ihm«, so der Ministeriumssprecher. Kurz darauf folgte die bereits zitierte knappe Antwort des Staatsanwalts.

»Ich verfolge das mit Entsetzen«, sagte Jochen Schäfer, Vizevorsitzender der Bundesvereinigung Fachplaner und Sachverständige für vorbeugenden Brandschutz (BFSB), am Donnerstag im Gespräch mit jW. Alles deute auf »eine absolute Katastrophe« hin. »Bevor ich einen Versuch öffentlich vorführe, muss ich doch erst sämtliche Parameter prüfen, wie den Originalzustand des Brandorts«, erklärte er. Dazu seien »mindestens 20 dokumentierte Vorversuche notwendig«, so Schäfer, der auch an Prein kein gutes Haar ließ. »Er darf in vielen Städten keine Brandschutzkonzepte mehr erstellen«, sagte er.

Dokumentiert wurde im Vorfeld nichts. Am 18. August hatte Prein nur beiläufig erklärt, man habe »die Brandeigenschaften verschiedener Matratzen getestet, aber nichts vermerkt«. Außerdem wurde der Originalzustand nicht getreu nachgestellt. So war der Versuchsraum im Gegensatz zu der Zelle damals nicht gefliest, die Matratze war viel kleiner und vieles mehr (jW berichtete).

»Auch wir haben keinerlei Infos zum Versuch bekommen«, bekräftigte Anwältin Böhler, die den in Guinea lebenden Vater des Opfers vertritt, gegenüber jW. Sie fühlt sich von der Staatsanwaltschaft »belogen und hintergangen«. »Hier wurde wohl ein Phantom kreiert, um nichts herauszufinden«, so Böhler. Für ihre Analyse sollen Zollinger und Prein übrigens nach jW-Information je 100.000 und 70.000 Euro kassieren. Laut Justizministerium waren bis Anfang November 50.000 Euro geflossen.

Die Initiative in Gedenken an Oury Jalloh hat darum vorhandene Angaben sowie Film- und Bildaufnahmen an externe Gutachter übermittelt. »Deren Einschätzung wird demnächst bei uns eintreffen«, sagte Sprecher Thomas Ndindah auf Nachfrage. Dies wird die vierte selbst finanzierte Expertise der Initiative sein. Ndindah bezeichnete das Gebaren der Justiz als »skandalös« und »erneute Ohrfeige für die Hinterbliebenen«. Offenbar sei der Staatsanwalt in Erklärungsnot. Bei der Gedenkdemonstration zum elften Todestag am 7. Januar 2017 in Dessau werde »dieser weitere Vertuschungsakt« ein Thema werden, versprach er.