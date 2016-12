Gute Miene zum Terror

Herzlicher Empfang in Riad: Der saudische Vizeverteidigungsminister General Mohammed bin Abdullah Al-Ajesch mit Amtskollegin Ursula von der Leyen Foto: Rainer Jensen/dpa-Bildfunk

Ein blutiger Krieg tobt seit März 2015 im Jemen. Nach UN-Angaben sind ihm bisher 4.100 Zivi­listen zum Opfer gefallen, Zehntausende leiden Hunger. Saudische Kampfjets attackieren schiitische Huthis und ihre Rebellen. Und der Westen bombt mit. In zwei Provinzen seien Überreste von Waffen US-amerikanischer Bauart entdeckt worden, erklärte Human Rights Watch (HRW) am Donnerstag. Mindestens eine eingesetzte Rakete sei nach Beginn des Bürgerkrieges geliefert worden, hieß es weiter. HRW rief alle Regierungen auf, ihre Waffenliefe­rungen an Saudi-Arabien zu stoppen. Die Organisation hatte dem Land bereits Anfang Oktober vorgeworfen, bei einem Luftangriff auf eine Trauerfeier in der Hauptstadt Sanaa mindestens eine US-Bombe eingesetzt zu haben. Dabei starben mehr als 130 Menschen.

Auch die deutsche ­Rüstungsindustrie verdient am Terror Saudi-Arabiens kräftig mit. 2015 wurden 17 Einzelgenehmigungen für die Ausfuhr von Kriegswaffen erteilt. Die Aufträge waren 23,8 Millionen Euro Wert. Im ersten Halbjahr 2016 wurden bereits Güter im Wert von mehr als 480 Millionen Euro exportiert, wie tagesschau.de am Donnerstag schrieb. Darunter seien auch Teile für Kampfflugzeuge, da die saudische Luftwaffe Tornados und Eurofighter aus EU-Produktion nutze – unter anderem für die Angriffe im Jemen. Erst kürzlich genehmigte der Bundessicherheitsrat, dem Kanzlerin Angela Merkel und mehrere Minister angehören, zudem laut dpa den Export von 41.644 Artilleriezündern.

Gründe genug für Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU), ihren Besuch in Saudi-Arabien am Donnerstag nicht an die große Glocke zu hängen. Von den über 150 Hinrichtungen, die es 2015 laut Amnesty International im Land gegeben hat, den öffentlichen Auspeitschungen und der Unterdrückung der Bevölkerung in dem diktatorisch beherrschten Königreich ganz abgesehen. Oder davon, dass die Saudis in Syrien islamistische Kampfverbände ausrüsten und finanzieren. In aller Heimlichkeit wurde die Visite in Berlin vorbereitet, Proteste dagegen sollten gar nicht erst aufkommen. »Jegliche Kooperation« mit Saudi-Arabien werde in Deutschland mit »öffentlichkeitswirksam kritischem Interesse« verfolgt, zitierte Spiegel online aus einem Memo des Ministeriums. Offiziell wird herausgestellt, dass von der Leyen die Menschenrechtslage ansprechen werde und sowieso nur in Riad sei, um sich von Kronprinz Mohammed bin Naif Al Saud eine »Reformagenda« namens »Vision 2030« vorstellen zu lassen. Und auch mit saudischen Frauen treffe sie sich im Goethe-Institut. Nur am Rande erwähnt wird, wie bereits am Mittwoch bekanntwurde, dass künftig saudische Offiziere von der Bundeswehr ausgebildet werden und im Gegenzug deutsche Soldaten in Riad mitmischen sollen. Alexander S. Neu, Obmann der Linksfraktion im Verteidigungsausschuss, forderte am Donnerstag die Bundesregierung auf, die Kooperation mit Saudi-Arabien nicht weiter zu intensivieren. »Wer Islamisten und Dschihadisten unterstützt, kann diese nicht gleichzeitig bekämpfen und für Stabilität und Frieden im Nahen Osten sorgen«, erklärte er. »Es wurde bereits genug Blut vergossen.«

Nach ihrer Visite in Saudi-Arabien geht es für die Ministerin weiter nach Bahrain, in dessen Gefängnissen selbst Kinder misshandelt und gefoltert werden. Für den Abschluss ihrer Tour durch den Nahen Osten hat von der Leyen für den Sonnabend eine Bescherung eingeplant. In Amman wird sie der jordanischen Armee 24 neue Marder-Schützenpanzer (Hersteller Rheinmetall) und 28 Maschinenkanonen im Wert von 12,8 Millionen Euro als Geschenk überreichen – Friedenspolitik à la Bundesregierung.