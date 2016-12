»Entscheidend ist, die Verjährung zu hemmen«

Foto: Arno Burgi/dpa

Bislang gibt es für Verbraucher keine Möglichkeit, Ansprüche gegenüber einem Unternehmen, einer Bank oder einem Energieanbieter gesammelt durchzusetzen. Jeder muss individuell klagen. Bundes­justizminister Heiko Maas, SPD, plant nun die Verbrauchermusterklage. Der Verbraucherzentrale Bundesverband, VZBV fordert diese Regelung schon lang – worum geht es?

Wir begrüßen, dass dieser Referentenentwurf nun vorliegt. Der Leitgedanke ist: Wenn Unternehmen durch rechtswidrige Klauseln in ihren Verträgen oder unzulässige Gebühren viele ihrer Kunden geschädigt haben, ist es sinnvoll, Rückzahlungsansprüche zu bündeln. Auch um zu vermeiden, dass die Geschädigten in jeweils gleichen Einzelfällen erneut die Gerichte beschäftigen. Strittige Rechtsfragen müssen nicht mehr isoliert, sondern können gebündelt vor Gericht gestellt werden. Geht das Urteil zugunsten der klagenden Verbände aus, können sich alle betroffenen Kunden darauf berufen. Um die Gefahr abzuwenden, dass die Verjährung eintreten könnte, bevor geschädigte Verbraucher vom neuen Klageinstrument erfahren, sieht der Entwurf aus dem Bundesjustizministerium folgende Regelung vor: Ansprüche der Verbraucher sollen während einer Verbandsklage nicht verjähren. Das finden wir besonders wichtig.

Wie kann so eine Musterklage praktisch funktionieren?

Verbraucher- und Wirtschaftsverbände, die Klagerechte erhalten, sind in dem Referentenentwurf genannt: Ein Gericht könnte etwa auf die Klage eines Verbraucherschutzverbandes, einer Industrie- und Handelskammer, IHK, oder einer Handwerkskammer hin grundlegende Fragen des jeweiligen Falls klären. So ist es möglich, Unternehmen für die Zukunft rechtswidrige Praktiken oder entsprechende Passagen allgemeiner Geschäftsbedingungen untersagen zu lassen. Für bereits geschädigte Verbraucher wäre ein solches Verfahren wenig sinnvoll, weil sie zu lange auf ein Urteil warten müssten und kein Geld erhalten würden. Wer sich aber im Klageregister des Verbands eingetragen hat, kann sich bei eventuell zustehendem Schadensersatz auf das Urteil berufen.

Können Sie das am Beispiel verdeutlichen?

Hat etwa ein Energielieferant die Preise zu Unrecht generell erhöht, kann der klagende Verband auch für die Vergangenheit Ansprüche geltend machen. Bislang ist es so: Mitunter kann es bis zu acht Jahren dauern, bis ein höchstrichterliches Urteil vorliegt. Verbraucher haben insofern gar nichts davon, weil ihre Ansprüche dann verjährt sind. Entscheidend ist also, die Verjährung zu hemmen.

Wie lang kann sich das Prozedere der Gesetzgebung hinziehen? In Presseberichten ist die Rede davon, eine Bundestagsentscheidung könne noch vor der nächsten Wahl im Herbst 2017 fallen und voraussichtlich 2018 oder 2019 in Kraft treten.

Nach dem Referentenentwurf gibt es einen Regierungsentwurf. Anschließend werden Bundesländer und Verbände einbezogen, um Änderungsvorschläge einzubringen. Dann geht der Entwurf ans Parlament – ob das so schnell geht, ist noch nicht klar.

Der Plan wurde auch am Beispiel von VW-Kunden diskutiert – die ja hierzulande, anders als in den USA, ihr Recht nicht per Sammelklage erreichen können. Wird es für sie möglicherweise zu spät sein?

Diese Ansprüche könnten verjährt sein. Aber letztlich geht es nicht hauptsächlich um solch große Fälle mit hoher Medienpräsenz, sondern um alltägliche, kleinere: Kunden, die einen Anspruch von 200 Euro haben und nicht sicher sind, ihn vor Gericht durchsetzen zu können, fragen sich häufig: Sind nicht die Gerichts- und Anwaltskosten im Verlustfall höher? In dem Fall spricht man von »rationaler Apathie« – ein Verbraucher hat berechtigte Ansprüche, schätzt sein Risiko aber zu hoch ein. In solchen Fällen ist eine Verbandsklage interessant, damit der klassische Fall »David gegen Goliath« nicht eintritt – ein Verbraucher allein gegen die gewiefte Rechtsabteilung eines Unternehmens dasteht. Im Unterschied zur Sammelklage in Amerika, wo das Unternehmen danach automatisch zahlt, muss der Einzelne jedoch hierzulande klären, wie hoch die Entschädigung in seinem Fall ist und an das Unternehmen herantreten. Er kann sich aber auf das Urteil berufen.