»Ich musste mich durchbeißen«

Gisela May (geboren am 31.5.1924 in Wetzlar, gestorben am 2.12.2016 in Berlin) während eines ihrer letzten öffentlichen Auftritte am 8. September 2012 bei der Langen Hanns-Eisler-Nacht in der Akademie der Künste in Berlin Foto: Ulrich Burchert

Es brauchte eine Weile, bis sie nach etlichen Telefonaten einem Interview zustimmte. Das ist aber nun wirklich mein letztes längeres Gespräch, sagte sie bei meinem ersten Besuch vor vier Jahren, im September 2012. So erpicht auf Presse sei sie nicht. Es wurden dann mehrere Gespräche, und nicht immer war sie in Stimmung. Zu viele Widrigkeiten: das Alter, die Augen, das Wetter, die Bauarbeiten am Haus in ihrer sonst so ruhigen Wohnecke, eine grüne Oase hinter den Fassaden der Friedrichstraße. Fünf Minuten Weg bis zum Berliner Ensemble am Schiffbauerdamm, nur ein Stückchen weiter das Metropol-Theater, ein Katzensprung zum Deutschen Theater. Ihre Wege – zigmal gegangen seit den fünfziger Jahren. Hier war Gisela May zu Hause, fast ihr ganzes Leben lang. Am 2. Dezember 2016 ist sie mit 92 Jahren in einem Berliner Pflegeheim gestorben. Erinnerungen an einen Weltstar.

Gisela May. Natürlich ist sie eine Legende. Diva aus der DDR – berühmt als Interpretin der Songs von Bertolt Brecht, Hanns Eisler, Kurt Weill, für ihre Chansons von Tucholsky, Kästner und Jacques Brel. Sie war eine hinreißende »Dolly« im Musical, beispielhaft und eigenständig ihre »Mutter Courage« am Berliner Ensemble. Umjubelte Auftritte in der Carnegie Hall in New York, der Mailänder Scala, im Opernhaus Sidney, im Hamburger St. Pauli-Stadion – mit Harry Belafonte, Joan Baez und Gianna Nannini bei »Künstler für den Frieden«.

Alles schon hundert Jahre her, sagt sie. Wer will das noch wissen? Dann zeigt sie Fotos, brüht Tee auf, lässt die Katzen raus und spricht von früheren Nachbarn wie den Brüdern Wieland Herzfelde und John Heartfield, von Wolf Kaiser, ihrem Schauspielkollegen am Berliner Ensemble, von Wolfgang Harich, von der Opernsängerin Irmgard Arnold, einer Freundin aus der Zeit am Theater in Halle. Viele aus dem Leben von damals sind gestorben, umgezogen auf den Dorotheenstädtischen Friedhof. Der Tod schreckt sie nicht, sagt sie. Das Alter sei ein Ärgernis. Ihre Autobiographie heißt »Es wechseln die Zeiten«. Darüber vergehen die Jahre. Das vor allem. Damit hadert Gisela May doch ein wenig: Sie wüsste nicht, was am Alter schön sein soll. Vielleicht ein bewegtes und erfolgreiches Leben, die Lieben darin und die Leidenschaften, frage ich und bekomme einen scharfen Blick zurück.

Tage später stand sie auf der Bühne in der Akademie der Künste am Berliner Hanseatenweg – durch und durch Bühnenmensch. Ein Abend für Hanns Eisler im September 2012. Vielleicht ihr letzter großer Auftritt. Der Saal überfüllt, Applaus, Standing Ovations. Bescheiden winkte sie ab. Sie ist hier, um von Hanns Eisler zu erzählen. Ihm zu Ehren singt sie eines seiner Lieder.

Eigentlich wollten Sie nicht mehr singen?

Für Eisler mußte es einfach sein. Bei der Ausnahme bleibt es aber auch – meine Stimmbänder spielen nicht mehr mit.

Wie schwer war der Abschied von der Bühne?

Oh, Sie fragen Sachen! Na, zum Glück bin ich nicht ehrgeizig. Aber es ist nicht einfach: Man liebt ja das, was man sein ganzes Leben da auf der Bühne machte. Man liebt die Beziehung mit dem Publikum, die Wirkungen, die Kunst erzeugen kann. Abschied ist ein Stachel. Es tut weh.

Theater war von Anfang an Ihr Ziel?

Ja, sehr früh schon. Meine Mutter war Schauspielerin, mein Vater Schriftsteller, viele Künstler besuchten uns – ich wuchs in einer lebendigen und künstlerischen Atmosphäre auf. Dazu kamen mein Temperament und meine Vorstellungskraft, mich in die verrücktesten Sachen hineinzuversetzen. Die Bühne lag mir im Blut. Mit 18 Jahren ging ich auf die Schauspielschule in Leipzig. Nach zwei Jahren, 1944, begann ich mein erstes Engagement in Dresden.

Wie erlebten Sie die Nazizeit?

Ich hatte Glück: Ich bin in einem antifaschistischen Elternhaus groß geworden. Meine Mutter war Kommunistin, mein Vater sozialdemokratisch. Kämpfen und helfen waren selbstverständlich. Zum Beispiel nahm meine Mutter eine Zeit lang eine junge Frau auf, die bei uns nähen sollte. Das war die Tarnung – sie gehörte zu einer illegalen Gruppe. Im Haus mussten wir natürlich aufpassen: Von sechs Mietparteien waren vier Nazis. Es war eine sehr schwierige und mörderische Zeit.

Sie verloren einen engen Freund.

Er nannte sich Sass. Er gehörte zu uns. Bei ihm lernte ich Klavierspielen und die Schönheit der alltäglichen Dinge. Sass war eine Persönlichkeit, wie ich sie nie wieder in diesem Format, in dieser menschlichen Bedeutung, in dieser Anziehungskraft erlebte.

Was passierte mit ihm?

Er ging von Leipzig nach Berlin. Sass hatte einen Druckerapparat und machte Plakate gegen den Krieg, die er nachts mit Gleichgesinnten an Häuserwände klebte. Er wurde verraten und verhaftet. Es war für uns alle ganz entsetzlich. Er wurde in Plötzensee hingerichtet. Es wurde ihm der Kopf abgeschlagen… Das sind Dinge, die tief in mein Leben eingegraben sind. Das bleibt für immer.

Als Beispiel für Mut, Moral und Mitgefühl?

Ja. Es hat meine Haltung geprägt gegen Mitläufer und Duckmäuser, gegen Krieg, gegen den Faschismus, gegen Unmenschlichkeit. Es hat sich für mich eng mit Kunst, künstlerischen Zielen und ihrer Gestaltung verbunden. Es gehört zu meiner künstlerischen Substanz. Ich habe dann einen wunderbaren Aufstieg gemacht, vom kleinsten Theater immer ein bisschen weiter, bis ich eines Tages in Berlin war.

1951 gingen Sie von Halle an das Deutsche Theater in Berlin. Erfüllten sich Ihre Erwartungen?

Zuerst war ich die »Kleene« und mußte mich durchbeißen. Am Ende wurden es doch zehn sehr sehr gute Jahre. Ich spielte viel Klassik: leidenschaftlich gern die »Minna von Barnhelm«. Und natürlich Shakespeare, in »König Lear« eine der zwei bösen Töchter, die andere wurde von Inge Keller gespielt.

Wie begann Ihre Gesangskarriere?

Das ist eine typische Theatergeschichte. Im Berliner Ensemble probten sie den »Galilei«. Ernst Busch nervte den Brecht so, dass es großen Krach gab. Stellen Sie sich das als Szene vor! Busch war ein Choleriker, wie es keinen zweiten gab, und Brecht stimmlich überlegen. Busch knallte die Türen und kam zu uns ins Deutsche Theater – waren ja nur zehn Minuten Fußweg. Er fragte Wolfgang Langhoff: Haben Sie Interesse an einem Brecht-Abend? Langhoff sagte: Was, hier… Darauf Busch: Warum denn nicht? Wir brauchen aber ein Weib dabei. Langhoff dann: Eigentlich haben wir nur die May, die singt ja immer mal. Ich wurde also gefragt und sagte zu. Bei der Premiere war Hanns Eisler im Publikum. Eine große Sensation für uns: Wir sangen ja auch seine Lieder. Dann kam er in die Garderobe, stellte sich vor und sagte zu mir, so mit dem Zeigefinger: Das sollten Sie weitermachen.

Das machten Sie sehr erfolgreich.

Ja, mit Eislers Hilfe. Er hat mit mir gearbeitet, erste Programme entstanden, ich machte meine ersten Gastspiele im Ausland.

Wie sind Sie ans BE gekommen?

Das war 1961 in unserem Künstlerklub »Die Möwe« an einem Silvesterabend. Helene Weigel saß ganz alleine an der Bar, und ich schlich mich an sie ran und fragte. Und sie: Na ja, kommst halt.

Konnten Sie miteinander?

Ganz wunderbar, sie war eben eine Frau. Das sagt schon viel. Indem sie zum Beispiel auch bei privaten Dingen zugehört hat, auf der anderen Seite hatte sie eine gute Art, sich nicht gleichzumachen mit den anderen. Ihre Ausstrahlung war unvergleichlich. Sie konnte ungeheuer witzig sein und schlagfertig. Leider war ich nur ein einziges Mal mit ihr auf der Bühne, in einer kleinen Rolle, sie hatte die Hauptrolle.

1978 spielten Sie dann die »Mutter Cou­rage« – in der Nachfolge der Weigel.

Das war sieben Jahre nach ihrem Tod, und es war sehr, sehr schwer für mich. Das erste Mal hatte ich das Stück gesehen, da war ich noch in Halle engagiert. Mein bedeutendstes Theatererlebnis bis dahin. Auch die Art der Inszenierung war neu und die Weigel eben überwältigend. Nie hätte ich gedacht, dass ich … Wir haben es am BE auch so lange liegengelassen, weil alle meinten, dieser tiefe Eindruck ist nicht zu erreichen. Das stimmt auch: Es war eine riesige Herausforderung – von Helene Weigel zu lernen, mich aber dann von ihrem Vorbild frei zu machen und eine eigene, überzeugende »Mutter Courage« auf die Bühne zu bringen.

Und?

Lesen Sie es nach. Ich habe sie bis zum bitteren Ende nach der Wende im BE gespielt.

Waren Sie ehrgeizig?

Wenn es um künstlerische Qualität geht – selbstverständlich. Aber ich habe nie verbissen gearbeitet. Ich würde eher sagen: mit Leidenschaft. Vielseitigkeit reizte mich. Der größte Kontrast: Auf der einen Seite der Spree stand ich im Berliner Ensemble als »Mutter Courage« auf der Bühne, und dann »schwamm« ich über die Spree und war die »Dolly« auf der Bühne des Metropol-Theaters.

BE und Metropoltheater – ging das so einfach?

»Hello, Dolly« war eins der großen Angebote außerhalb des BE. Die wollte ich unbedingt spielen und sagte leicht hysterisch zu der Weigel: Mein ganzes Lebensglück hängt an dieser Aufgabe, wenn Sie mir nicht freigeben. Da sprang sie auf in ihrem kleinen Büro, stieß den Stuhl zurück und sagte: »Wer hat nach meinem Lebensglück gefragt? Zwölf Jahre lang habe ich nicht Theater spielen können. Zwölf Jahre lang in einem Land, in dem ich nicht zu Hause war.« So erlebte ich sie zum ersten Mal und wurde ganz klein. Dann sagte sie: Machen Sie es. Zur Premiere von »Hello, Dolly« schenkte sie mir zwei Hutnadeln.

Wie wurden Sie international auf­genommen?

Italien war die Brücke. Das italienische Publikum ist großartig, laut und leidenschaftlich, und das Piccolo Teatro in Mailand hatte zu Brecht eine sehr enge Beziehung. Brecht war so hingerissen von der Inszenierung der »Dreigroschenoper« von Giorgio Strehler damals, dass er sämtliche Rechte für sein ganzes dramatisches Werk an Feltrinelli, den berühmten italienischen Verleger, übergeben hat. Als ich dort gastierte, kannten die Italiener mich und mein Brecht-Programm gewissermaßen schon.

Andererseits gab es Schlagzeilen wie »Die Kommunisten kommen«, als Sie in Westberlin auftreten sollten.

Das ist eine sehr bizarre Geschichte des Kalten Krieges. Käthe Reichel, Rolf Ludwig und ich waren zu einem Ost-West-Silvesterprogramm mit Wolfgang Neuss und Hanne Wieder eingeladen. Bis die Wieder erklärte, dass ihr ein Auftritt »mit der Kommunistin Gisela May« nicht zuzumuten sei. Und dann ging es los mit Schlagzeilen und mit Schmierereien an den Wänden. So war das. Drei Künstler aus der DDR – und Westberlin wurde hysterisch. Das Programm fand dann aber doch statt. Ohne Frau Wieder, mit Helen Vita.

Was sagen Sie zu dem Vorwurf, privilegiert gewesen zu sein?

Kann ich verstehen.

Privilegien durch Leistung?

Ja, das ist richtig. Wie viele andere Künstler oder Sportler oder Wissenschaftler auch. Aber wie sollte das ein normaler DDR-Bürger empfinden, wenn er in der Zeitung las, die May singt in Ländern, wo er selbst nie, nie jemals hinkommt. Die Leute konnten ja nun nicht alle Brecht und Eisler singen.

Sie waren in der SED – warum?

Weil ich zu Arbeit und Bildung für alle ja sagen konnte. Weil ich auch gegen Krieg und Ungerechtigkeit war und für eine Gesellschaft, wo nicht das Geld an erster Stelle steht. Diese Absichten konnte man teilen, in der Wirklichkeit und auf der Bühne. Die Leute, die das heute nicht verstehen oder bewusst verdrängen, denen sage ich: Lest die »Resolution der Kommunarden« von Brecht, noch besser: Hört sie in der Eisler-Vertonung. Mir ist unvergeßlich, wie Hilmar Thate das Lied singt in »Die Tage der Commune«. Ganz großartig!

Wie haben Sie Wolfgang Harich kennengelernt?

Da fragen Sie mich aber wirklich aus. Es war nach seiner Haft in Bautzen. Er war verurteilt worden, weil er – einfach gesagt – die DDR besser machen wollte und die Wiedervereinigung Deutschlands zum Ziel hatte. Es wurde ihm ein Prozess gemacht, und er bekam acht Jahre Gefängnis. Entsetzlich. Nachdem er wieder frei war, ging er als erstes ins Berliner Ensemble. Wir spielten den »Messingkauf« mit Schall, Kaiser, Schwabe und mir. Nach der Vorstellung hatte Manfred Wekwerth in der Kantine eine Begrüßungfeier für Harich organisiert. Dort sahen wir uns.

Liebe auf den ersten Blick?

Na, nicht direkt Liebe, aber jedenfalls sehr große Sympathien. Und später, hier in diesem Haus, begann unsere Verbindung. Hier gegenüber.

Was war hier gegenüber?

Nee, aber wirklich, das hat mich noch niemand gefragt, und ich denke immer, mein Gott, das ist ja alles bekannt. Hier wohnte Elisabeth Hauptmann, die engste Mitarbeiterin von Brecht.

In Ihrer Wohnung?

Die war damals geteilt. Wo jetzt mein Arbeitszimmer ist, stand ihr Bett. Es war ein 1. Januar, und ich hatte ihr zu Neujahr gratuliert, als es klingelte. Ich machte die Tür auf, da stand Harich, und ich sagte: Was machen Sie denn hier? Er wollte auch gratulieren. Irgendwann war Schluss, und ich fragte: Vielleicht ein Glas Tee noch? Er: Ja, bitte. Ich: Ja, gut. Er kam rüber und blieb – neun Jahre.

In dieser Zeit, 1975, kam sein Buch »Kommunismus ohne Wachstum. Babeuf und der Club of Rome« heraus, er stand mit Willi Brandt im Briefwechsel, es gab Besucher wie Rudolf Augstein, den Spiegel-Herausgeber.

Das hat er ohne mich gemacht. Er war ein Workaholic, wie man heute sagt. Besessen von seinen politischen Visionen, unglaublich engagiert für philosophische Fragen. An Augstein erinnere ich mich nur dunkel. Harich und ich, wir lebten zusammen, aber jeder hatte sein eigenes Terrain. Wenn er an etwas glaubte, dann war er fast fanatisch und schrieb und schrieb und schrieb. Er war ein Grüner, bevor es die Grünen gab. In der Bundesrepublik fand er Unterstützer für seine Ideen. Ich konnte mich da nicht groß kümmern, weil ich viel auf Tournee war.

Warum haben Sie sich getrennt?

Ach Gott, er liebte die Frauen. Vor dem Prozess lehrte er Philosophie. Er war der jüngste Professor an der Humboldt-Universität, und in den ersten Reihen im Hörsaal saßen nur Weiber. Er hatte großen Charme, sah gut aus und konnte entzückend erzählen. Die Frauen schwärmten für ihn.

Sie haben es ihm nicht verdacht?

Nein. Im Grunde genommen nicht.

Sie blieben verbunden?

Ja, bis zu seinem Tod. Das war eine sehr schöne menschliche Beziehung.

Hatten Sie Nachteile durch Ihre Beziehung?

Es fällt mir nichts ein. Einmal in der Oper in einer Pause kamen mir Lotte und Walter Ulbricht entgegen, und sie sagte im Vorbeigehen: Na ja, wo die Liebe hinfällt. Mehr passierte nicht. Aber mein Vater hatte ein bisschen Bange, dass mir die Auslandsgastspiele jetzt schwerer gemacht werden könnten. War aber nicht so. Alles lief wie immer – Film und Fernsehen, BE, Auslandstourneen.

Sie haben nie daran gedacht wegzugehen?

Nein, also die Idee ist mir nie gekommen, nie. Ich bin in einem Theater gewesen, das es in der Welt kein zweites Mal gab – da geht man nicht weg. Das wäre für mich undenkbar gewesen. Dann war auch die Idee des Sozialismus in mir. Und ich sah ja, was im Westen los war: Arbeitslosigkeit, die Obdachlosen, soziale Brutalität. Ich habe das alles gesehen. Neben wirklichem Glanz viel falscher Glimmer. Meinen allerersten Schock hatte ich, als wir bei einem Gastspiel in London durch eine der Geschäftsstraßen fuhren, ich glaube, die Baker Street. Ein elegantes Kaufhaus neben dem anderen, hell beleuchtet die Auslagen. Und ich dachte immer: Na ja, aber wenigstens hätten sie diese Pappkartons wegbringen können. Der Fahrer sagte, dass darin Obdachlose liegen, die die Wärme der Schaufenster für sich nutzen. Da sage ich: Das kann nicht sein. Das darf nicht sein. Und es hat sich nichts geändert bis heute.

Die DDR war auch kein Paradies.

Ja. Stalinismus, Prozesse wie gegen Harich und andere, die Mauer – und die Trümmer des Krieges waren auch noch nicht weggeräumt. Bei der Beurteilung dieser Zeit gehe ich immer vom Ende des Zweiten Weltkrieges aus. Potsdamer Abkommen, Deutschland aufgeteilt, und das ärmste Viertel aus dieser Torte – uns, die DDR – kriegte die Sowjetunion. Ein Land, das 20 Millionen Tote zu beklagen hatte durch Deutschland. Wir hatten den Russen alles weggenommen. Alles. Und die DDR bezahlte nun die Rechnung mit Reparationen. Das fehlte uns im Land. Wer politisch über den Tellerrand guckte, konnte es begreifen. Viele gingen aber. Meine Eltern wären geblieben. Sass wäre garantiert nicht gegangen. Ich blieb auch.

Welche Freunde von damals haben Sie heute noch?

Ach, wenige. Wissen Sie, in diesem Beruf gibt es kaum wirklich tiefe Freundschaften. Ich habe auch kein Heimatgefühl in dem Sinne. Gut, inzwischen ist Berlin für mich Heimat geworden durch die Berliner. Aber dieses sogenannte Heimatgefühl, wenn ich den Fluss sehe oder die Grenze überquere, dass mir dann die Tränen kommen – nö, habe ich nicht.

Sie sind unsentimental.

Ja, das könnte man so sagen.

Die Trennung vom BE 1992 hat Sie aber getroffen – es war verletzend.

Was heißt verletzend! Das ist absolut undenkbar! Dass es überhaupt dazu gekommen ist! Eine Schande für die Berliner Theaterpolitik. Da sollte ein Exempel statuiert werden – gegen den Geist des Berliner Ensembles. Es hat fast alle Kollegen getroffen. Manche ganz schwer – Wolf Kaiser ist in den Tod gesprungen … Da drüben in der Friedrichstraße. Ich wurde nach 30jähriger Zugehörigkeit brutal gekündigt, abgespeist mit lächerlichen, peinlichen Worten – derart, dass man an mich denken wird und ich ja nun eine Rente bekäme. Ach, diese Schändlichkeit …, aber es war nur eine von vielen nach dem Wechsel der Zeiten, und es betraf so viele Menschen.

Woran hängt Ihr Herz?

Vielleicht an ein paar Erinnerungen. An Gemeinsamkeiten, die man mit einigen Menschen teilte, privat und künstlerisch, auch politisch.