Scharfmacherei

Wieder einmal wird die ominöse deutsche Leitkultur beschworen. Flüchtlinge, die dauerhaft in Deutschland bleiben, sollen sich nach dem Willen der CDU der deutschen »Leitkultur« unterordnen. Was das genau ist, vermochte auch der Parteitag der CDU nicht auf den Punkt zu bringen. Der Beschlusslage zufolge reicht es dafür jedenfalls nicht aus, die im Grundgesetz formulierten Wertvorstellungen anzuerkennen, sondern es soll auch »das gemeinsame Bewusstsein von Heimat und Zugehörigkeit, das durch Gesetze nicht erzwungen werden kann«, dazugehören. »Unsere Antwort auf Globalisierung heißt Heimat«, steht da, und das ist genauso nationalistisch gemeint, wie es klingt. Mit Maßnahmen, die es den Zugewanderten erleichtern würden, Deutschland tatsächlich als Heimat zu betrachten, geizt die Union allerdings. Statt dessen stimmte sie für die Aufkündigung des Kompromisses zur doppelten Staatsbürgerschaft. Damit wird, selbst gegen Merkels Einwände, die alte Entweder-Oder-Politik neu aufgelegt: Man ist entweder nur Deutscher oder nur »Ausländer«. Hunderttausenden jungen Menschen mit zwei Pässen wird klargemacht, dass sie allenfalls zur Hälfte dazugehören. Nicht auszuschließen, dass insbesondere junge Menschen türkischer Herkunft sich künftig noch mehr von Erdogans Tiraden angesprochen fühlen.

Eine ganz besondere Integra­tionsleistung wurde hingegen für den Arbeitsmarkt beschlossen: Dort sollen Flüchtlinge künftig ein Jahr lang Abstriche von der ortsüblichen Entlohnung hinnehmen. Billigjobber welcome!

Die Kernbotschaft dieses Parteitages besteht in der mobilisierungsträchtigen Floskel (bzw. der Drohung), dass es eine Masseneinwanderung von Flüchtlingen wie im vorigen Jahr nicht mehr geben soll. Den vermeintlichen Scheinasylanten soll es künftig wieder an den Kragen gehen, kündigt die Union mit Seitenblick auf rechte Stammtische und das AfD-Klientel an. Dazu werden »Migrationspartnerschaften« mit Transitländern ausgebaut – etwa zur Aufrüstung örtlicher Polizeibehörden –, damit diese Flüchtlinge von der Überfahrt nach Europa abhalten. Der Türkei-EU-Deal soll auf afrikanische Staaten ausgeweitet werden, inklusive »regionaler Aufnahmezentren« in Nordafrika. Vollmundig wird auch die verstärkte Abschiebung gefordert, deren Durchsetzung die Union gar zur »nationalen Kraftanstrengung« erklärt.

Im Zentrum des Wahlkampfes steht asyl- und integrationspolitische Scharfmacherei. Da übersieht man fast, was sonst noch beschlossen wurde: die Aufrüstung der Bundeswehr und der EU, die Ausweitung von Einsätzen der Armee im Inland, noch mehr vorgebliche Sicherheits- und Antiterrorgesetze usw. Die CDU präsentiert eine Mischung aus High-Tech-Kontrollversprechen und chauvinistischer Heimatkuscheligkeit. Wer sich, wie Teile des Mainstreams, freut, dass sich Merkel gegen Hardliner in der Union durchsetzt, übersieht, wie sehr die CDU insgesamt nach rechts driftet.