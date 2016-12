Autonom Krieg führen

In NATO-Manövern von den USA lernen: Litauischer Soldat während der Übung »Eisernes Schwert« (Pabrade, Litauen, 2. Dezember) Foto: Ints Kalnins / Reuters

Im Wochenrhythmus schlagen sie zur Zeit ein, die Beschlüsse zur Militarisierung der EU: Erst am 14. November hatten sich die EU-Verteidigungsminister auf neue Schritte zur Stärkung der Rüstungsindustrie in der EU sowie zum Aufbau gemeinsamer Streitkräfte geeinigt (vgl. jW vom 17. November). Am 22. November hatte das Europaparlament eine Entschließung zur Europäischen Verteidigungsunion verabschiedet (vgl. jW vom 26. November). Am 30. November veröffentlichte die EU-Kommission nun einen neuen Europäischen Verteidigungsaktionsplan, und am Dienstag stand außerdem die Unterzeichnung einer EU-Kooperationsvereinbarung mit der NATO auf dem Programm. Am selben Tag einigte sich der europäische Staatenbund darüber hinaus auf ein Logistikabkommen mit den USA. Und bevor es auch für Militärpolitiker in die Weihnachtspause geht, werden die Staats- und Regierungschefs der Union am kommenden Donnerstag in Brüssel die jüngsten Schritte zur Militarisierung des Bündnisses auf oberster Ebene förmlich absegnen. Das hohe Tempo, das die deutsch dominierte EU bei ihren Kriegsvorbereitungen an den Tag legt, ist bemerkenswert.

Am Dienstag ist es zunächst darum gegangen, die gegenseitige logistische Unterstützung der EU und der USA bei ihren künftigen Militäroperationen zu sichern. Das Logistikabkommen, das beide Seiten unterzeichneten, sieht die Versorgung des jeweils kriegführenden Partners mit Treibstoff, Munition und anderem Material vor. Zum einen erklären sich die USA damit bereit, der EU bei deren Einsätzen zur Seite zu springen, etwa bei Interventionen der Battle Groups, die nach dem Willen deutscher und anderer Strategen bald zum ersten Mal stattfinden sollen. Zum anderen werden mit dem Abkommen auch diejenigen EU-Staaten, die der NATO nicht angehören, zur Unterstützung der US-Truppen herangezogen. Dazu zählen fünf Länder, die in der einen oder anderen Form eigentlich Neutralität für sich beanspruchen: Österreich, Finnland, Schweden, Irland und Malta.

Die Neutralität dieser Länder, die schon jetzt nur noch auf dem Papier existiert, da sie sich längst an der Besatzung des Kosovo oder Afghanistans sowie an NATO-Manövern beteiligen, wird mit dem Ausbau der EU-NATO-Kooperation weiter untergraben. 42 Vorschläge zur konkreten Zusammenarbeit listet das Statement auf, das beide Seiten am Dienstag in Brüssel unterzeichneten. Dabei geht es um Maßnahmen zum Kampf gegen sogenannte hybride Bedrohungen, um den Cyberkrieg, um rüstungsindustrielle Fragen, um gemeinsame Operationen und Manöver. Die Zusammenarbeit der NATO-Operation Sea Guardian und der EU-Operation Sophia im Mittelmeer soll ausgebaut werden; für das erste Halbjahr 2017 ist eine Auswertung der Kooperation geplant. 2017 und 2018 sollen parallele, koordinierte Manöver stattfinden. Darüber hinaus ist ein Ausbau des politischen Dialogs geplant. NATO und EU wollen in der Propaganda (»Strategische Kommunikation«) enger zusammenarbeiten und sich hinsichtlich der Nutzung von IT für den Krieg intensiver austauschen. Die »strategische Partnerschaft« zwischen den zwei Bündnissen solle, so heißt es in dem Statement vom Dienstag, »eine Priorität sein«.

Warum wird die Zusammenarbeit denn eigentlich ausgebaut? »Die NATO und die EU sind mit noch nie dagewesenen Sicherheitsherausforderungen konfrontiert, die im Süden und im Osten entspringen«, ist in dem am Dienstag verabschiedeten Kooperationsplan zu lesen. Die Begründung hört man immer wieder, und es stimmt ja: Die westliche Interventionspolitik in Osteuropa, in Nordafrika und in Nah- und Mittelost hat dort zahlreiche Konflikte und Kriege wenn nicht in jedem einzelnen Fall ausgelöst, so doch zumindest verschärft, und sie schlagen nun in der einen oder anderen Form auf die EU zurück. Doch hinter der Kooperation steckt mehr. Die NATO hat ihre Beziehungen zur EU im Jahr 2001 zu institutionalisieren begonnen (vgl. Randspalte), als der europäische Staatenbund gerade dabei war, sich in Richtung EU-Armee zu orientieren. Das militärische Potential der EU zu nutzen, zugleich aber EU-Alleingänge zu verhindern – auch darauf zielt die NATO ab.

Jüngster Beleg dafür, dass die EU tatsächlich eigenständig Kriege führen können will, ist der Europäische Verteidigungsaktionsplan, den die EU-Kommission letzte Woche veröffentlicht hat. Er sieht unter anderem die Einrichtung eines Europäischen Verteidigungsfonds vor. Bis 2020 sollen über diesen jährlich rund 90 Millionen Euro für die gemeinsame Rüstungsforschung bereitgestellt werden, danach gut eine halbe Milliarde Euro pro Jahr. Daneben sieht der Plan bis zu fünf Milliarden Euro im Jahr für gemeinsame Rüstungsprojekte vor. Wozu der Aufwand? Zwar verzeichneten die EU-Staaten zusammengenommen »weltweit die zweithöchsten Militärausgaben«, heißt es in dem Aktionsplan; doch hinke Europa damit nicht nur »den USA hinterher«, es kranke auch »an einem ineffizienten Einsatz der Mittel, der auf Doppelstrukturen, mangelnde Interoperabilität und technologische Lücken zurückzuführen ist«. »Ohne nachhaltige Investitionen« in die Rüstung laufe die europäische Industrie »Gefahr, nicht über das erforderliche technologische Know-how zu verfügen, um die nächste Generation entscheidender Verteidigungsfähigkeiten aufzubauen«. Damit aber stehe die »strategische Autonomie der Union« auf dem Spiel.

Die »strategische Autonomie« ist in jüngster Zeit zum Modebegriff der EU-Militärpolitik geworden. Das klingt harmloser als »EU-Armee« und ist offenbar für Großbritannien, das eine solche EU-Armee klar ablehnt, gerade noch tragbar; zugleich macht die Redeweise deutlich genug, worauf Berlin mit der EU hinauswill: darauf, »autonom«, also eigenständig und unabhängig von den Vereinigten Staaten, Kriege führen zu können. Dazu fehlen freilich noch so manche militärischen Fähigkeiten. Solange die EU sie nicht hat, ist sie noch auf die Kooperation mit der NATO angewiesen. Daraus lässt sich freilich noch weiterer Nutzen ziehen: In gemeinsamen NATO-Operationen kann man von den USA lernen, wie man’s macht.