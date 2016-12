Rotlicht: Euro-Gruppe

Proteste gegen das Euro-Diktat in Griechenland (Athen, 1. April 2014) Foto: Yorgos Karahalis/Reuters

Geld ist der moderne Gott, das Über-Ich des Kapitalismus. Als allgemein gültiges Äquivalent vermittelt Geld den Waren innewohnenden Wert: Arbeitskraft. Über Kredite erhält man Ansprüche auf künftige Arbeitskraft, Schuldner verpflichten sich im Gegenzug dazu, Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen. Grundsätzlich verhält es sich auch so mit der Gemeinschaftswährung, der die meisten Länder der Europäischen Union beigetreten sind.

Der Euro basiert auf dem »Stabilitäts- und Wachstumspakt«, der in den Verträgen von Maastricht von 1992 geregelt ist, in dem sich die EU-Mitgliedstaaten auf bestimmte Kriterien geeinigt hatten. Darunter fällt die Regelung, dass sich die jeweiligen Länder jährlich um maximal drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) verschulden dürfen, insgesamt auf bis zu 60 Prozent des BIP. Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte »unabhängig« von staatlichen Eingriffen die Oberhoheit über das Preisniveau und die Geldmenge ausüben. Nach neoklassischen Wirtschaftsmodellen wird die Geldpolitik »exogen« vorgegeben. In diesem Verständnis hat Geld nur eine Tauschfunktion. Sparen und Spekulation kommen bei Neoklassikern nicht vor. Folglich muss nur so viel Geld für einen Wirtschaftsraum zur Verfügung gestellt werden, wie zum Warenumschlag benötigt wird. Die Geldmenge erhöhen, Kredite vergeben, um Investitionen zu tätigen, ist in diesem Denkmodell tabu. Einzig Zentralbanken soll es überlassen bleiben, Preise »stabil« zu halten.

Für den Euro-Raum wird eine Inflationsrate von jährlich zwei Prozent angestrebt. Insgesamt wurde die Gemeinschaftswährung damit streng nach dem Vorbild der D-Mark konstruiert, der damals stärksten Währung in der EU. Zum 1. Januar 1999 wurde der Euro als Buchgeld und drei Jahre später als Bargeld eingeführt. 2016 sind 19 Staaten Mitglied der Euro-Zone.

Die Bundesrepublik profitierte von der Gemeinschaftswährung am stärksten. Da im Zuge der »Agenda 2010« Arbeitsstandards zerschlagen wurden, gelang es hiesigen Kapitalisten, die Reallöhne zwischen 2001 und 2009 um mehr als fünf Prozent zu senken. Deutsche Unternehmen profitierten auf zweierlei Art. Erstens sparten sie Lohnzahlungen und zweitens eroberten sie neue Absatzmärkte, da die größten industriellen Konkurrenten in der Euro-Zone, Frankreich und Italien, mit dem Dumpingmodell nicht Schritt halten konnten. Zwischen 2000 und 2015 haben sich die deutschen Exporte von 600 Milliarden Euro auf 1,2 Billionen Euro verdoppelt.

Im Zuge der daraus folgenden »Euro-Krise« legte die EU Fonds zur Finanzierung von Staaten auf. Der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) folgte 2011 auf die im Jahr zuvor auf den Weg gebrachte Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF). Gemeinsam mit der »Troika« aus Europäischer Zentralbank, Internationalem Währungsfonds und EU-Kommission stellen diese als Gegenleistung für Kürzungen in den öffentlichen Haushalten Kredite zur Verfügung. Bisher haben Irland, Spanien, Portugal Zypern und Griechenland »Hilfskredite« erhalten. Dadurch, dass die Euro-Mitgliedsstaaten die Kreditschöpfung an die EZB abgetreten haben, haben sie kein Instrument mehr in der Hand, mit dem sie Investitionen tätigen könnten. Es ist ihnen nicht möglich, Schulden abzuschreiben oder Geld zu drucken, um mehr Kredite zu vergeben.

Der Schuldenstand des am meisten geknechteten Mitgliedsstaates Griechenland ist zwischen 2005 und 2015 von 98 Prozent des Bruttoinlandsprodukts auf über 178 Prozent gestiegen. Den hellenischen Erwerbstätigen wurde befohlen, weniger Waren zu produzieren und Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen: Seit 2010 ist die Wirtschaftskraft des Landes um mehr als 100 Milliarden US-Dollar zusammengekürzt worden. Der deutsche Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) besteht dennoch darauf: Die Euro-Regeln müssen eingehalten werden.