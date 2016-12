Falsch kalkuliert

In Pearl Harbor auf Hawaii, 1898 annektiert und seit 1959 50. Bundesstaat der USA, befindet sich heute das Hauptquartier der »Pacific Air Forces« (historische Aufnahme vom 3. Mai 1940) Foto: U.S. Navy/National Archives/Handout via Reuters

Schon am 26. November 1941 war von einem japanischen Stützpunkt auf der zwischen Hokkaido und der russischen Halbinsel Kamtschatka gelegenen Inselgruppe der Kurilen ein großer und kampfstarker Flottenverband Richtung Süden gestartet. Vor ihm lag eine Fahrt von rund 6.000 Kilometern, an deren Ende er nach elf Tagen sein Ziel erreichte: Pearl Harbor auf der Insel O’ahu. Sie gehört zur Hawaii-Gruppe, die 4.000 Kilometer von der Westküste der Vereinigten Staaten entfernt ist. Die USA hatten sich dort 1887 das alleinige Nutzungsrecht über eine Bucht gesichert, in der sie später einen Militärstützpunkt von zentraler Bedeutung für den pazifischen Seeraum anlegten. Seit 1940 war in Pearl Harbor die US-amerikanische Pazifikflotte stationiert, deren Heimathafen früher San Diego in Kalifornien gewesen war. Im Streit mit Präsident Franklin D. Roosevelt um diese Entscheidung reichte der Kommandeur der Flotte, Admiral James O. Richardson, schließlich im Januar 1941 seinen Rücktritt ein. Unter anderem argumentierte er, dass die von Roosevelt angeordnete »Vorwärtsverteidigung« weder praktikabel noch nützlich sei. Pearl Harbor werde im Falle eines Krieges das erste Angriffsziel der Japaner sein, sei aber schwer zu verteidigen.

Zum japanischen Flottenverband, der sich im Spätherbst 1941 auf die Hawaii-Inseln zubewegte, gehörten sechs Flugzeugträger, auf denen etwas mehr als 400 Flugzeuge mitgeführt wurden. Das war entscheidend für den Erfolg der Operation. Es handelte sich um ein noch sehr junges Waffensystem, dessen gefechtstaktische Bedeutung in ihrer ganzen Tragweite erst durch den Pearl-Harbor-Angriff demonstriert wurde. Japan hatte sich, neben den USA, auf diesem Gebiet schon frühzeitig eine weltweit führende Stellung verschafft. Für diese Operation hatte Nippon die bis dahin stärkste Konzentration von Flugzeugträgern in der internationalen Militärgeschichte zusammengezogen. Für die offensiven Aktionen standen den Japanern etwa 350 Flugzeuge zur Verfügung. Die übrigen hatten Aufklärungsaufgaben zu erfüllen.

Keine Überraschung

Etwa 400 Kilometer von den Hawaii-Inseln entfernt starteten die japanischen Maschinen am 7. Dezember 1941, kurz nach 6 Uhr morgens (Ortszeit), zur ersten Angriffswelle. Deren taktisches Ziel bestand darin, die US-amerikanische Luftabwehr so umfassend wie möglich auszuschalten. Das schloss die Zerstörung oder Lahmlegung der gegnerischen Flugzeuge am Boden ein. Diese Aufgabe wurde weitgehend erfüllt: Kaum eine der US-Maschinen schaffte es, rechtzeitig zu starten, um noch in die Kämpfe einzugreifen.

Die darauf folgende zweite Angriffswelle richtete sich hauptsächlich gegen die Kriegsschiffe der USA. Dabei bestand eine grundsätzliche Schwierigkeit: Die damaligen Hauptwaffen angreifender Flugzeuge gegen Schiffe, Torpedos, schienen wegen des relativ flachen Wassers der Bucht von Pearl Harbor nicht mit Erfolg einsetzbar zu sein. Damit begründete die militärische und politische Führung der USA später, dass gegen Torpedoangriffe keine wirkungsvollen Vorkehrungen getroffen worden waren. Die japanische Marine hatte jedoch spezielle Modelle konstruieren lassen, die sich als effektiv erwiesen. Die Piloten der eingesetzten Flugzeuge hatten damit schon mehrere Monate lang trainiert.

Die Planung Tokios sah, sofern die Umstände geeignet gewesen wären, eine dritte Angriffswelle vor. Ihre Aufgabe wäre die Zerstörung der logistischen Strukturen des Stützpunkts einschließlich der Treibstoffdepots und der Hafenanlagen gewesen. Die japanische Operationsführung entschied sich jedoch aus sachlich kaum nachzuvollziehenden Gründen der Risikoabwägung dagegen und ließ den Rückzug antreten.

Beim Überfall auf Pearl Harbor starben 2.403 US-Soldaten, weitere 1.178 wurden verletzt. Die USA hatten 188 Kampfflugzeuge verloren, außerdem waren 159 beschädigt. Des weiteren waren 19 Kriegsschiffe versenkt oder beschädigt worden. Die Verluste der Japaner waren, verglichen damit, gering: Sie hatten 64 Soldaten und 29 Flugzeuge verloren.

Die USA wären wahrscheinlich noch schwerwiegender getroffen worden, wenn sich die drei Flugzeugträger, die der Pazifikflotte zugeordnet waren, am Morgen des 7. Dezember in Pearl Harbor befunden hätten. Alle drei waren jedoch unterwegs. Die »Enterprise« hatte den Stützpunkt am 28. November verlassen, die »Lexington« erst zwei Tage zuvor am 5. Dezember. Die »Saratoga« war gerade in den kalifornischen Marinestützpunkt San Diego eingefahren. Die drei Träger erfüllten dabei jeweils plausible Transportaufgaben. Ihre kollektive Abwesenheit von Hawaii während des Überfalls ist aber bis heute ein Hauptargument für Spekulationen, dass die US-Regierung über die bevorstehende japanische Operation informiert gewesen sei und sie bewusst habe geschehen lassen, um einen populären Grund zum Eingreifen in den Krieg zu erhalten.

Wie nicht anders zu erwarten war, reagierten die USA auf den Überfall und auf die wenig später mitgeteilte Kriegserklärung Tokios, indem sie ihrerseits Japan am 8. Dezember den Krieg ankündigten. Am 11. Dezember folgten die Kriegserklärungen des Deutschen Reichs und Italiens an die USA. Ob sie dazu aufgrund des am 27. September 1940 geschlossenen Dreimächtepakts wirklich verpflichtet waren, ist nicht hundertprozentig klar, da Japan eindeutig Angreifer war. Erstaunlich ist jedenfalls, dass Berlin und Rom bis zu diesem Schritt noch drei Tage – gerechnet ab dem Zeitpunkt der US-amerikanischen Kriegserklärung an Japan – verstreichen ließen. Über Meinungsverschiedenheiten in diesem Zusammenhang ist jedoch nichts bekannt. Den Tagebüchern von Propagandaminister Joseph Goebbels zufolge löste »der Führer« Adolf Hitler die Verzögerung dadurch aus, dass er außerordentlich lange an der Reichstagsrede herumformulierte, mit welcher er die Kriegserklärung bekanntgab und begründete.

Der japanische Überfall kam für die US-Regierung keineswegs überraschend. Er war im Gegenteil, und sogar genau in diesem Zeitraum, erwartet worden. Man habe lediglich nicht vorausgesehen, dass sich der Angriff ausgerechnet gegen Pearl Harbor richten werde, heißt es bis heute. Statt dessen habe man mehrere andere Ziele im Pazifik, darunter neben dem britischen Malaysia und dem niederländischen Ostindien (heute Indonesien) auch die seit 1899 von den USA beherrschten Philippinen, für wahrscheinlich gehalten.

Der Hintergrund des Angriffs war das Scheitern monatelanger Verhandlungen zwischen Washington und Tokio über eine Lösung ihrer Konflikte. Am 26. November hatte der US-amerikanische Verhandlungsführer, Außenminister Cordell Hull, der japanischen Seite einen abschließenden Forderungskatalog übergeben, der für diese voraussehbar unannehmbar war und von ihr als Ultimatum interpretiert wurde.

Das war das Signal zum Beginn des seit langem vorbereiteten Angriffs auf die US-amerikanische Pazifikflotte, um diese möglichst vollständig und lange aus dem für nicht mehr vermeidbar gehaltenen Krieg auszuschalten. In Washington war man sich bewusst, wie die japanische Führung vermutlich auf Hulls Mitteilung reagieren würde. Deshalb hatte der oberste Verantwortliche für alle Operationen der US-Marine, Admiral Harold R. Stark, am 24. November und erneut drei Tage später eine Warnung an alle Kommandeure im pazifischen Raum geschickt: Es sei in allernächster Zeit mit japanischen Kriegshandlungen zu rechnen. Ausgerechnet in Pearl Harbor wurde die Gefahr aber so wenig ernst genommen, dass keine Abwehrvorbereitungen getroffen worden waren.

Neutralitätspakt mit der UdSSR

Im Gegensatz zur US-Regierung wurde die deutsche Führung vom japanischen Vorgehen wirklich überrascht. Obwohl die beiden Staaten nicht erst seit dem Dreierpakt von 1940 miteinander verbündet waren, gab es zwischen ihnen keine strategische Koordination und noch nicht einmal einen normalen Informationsaustausch über Fragen von zentraler Bedeutung. Als die deutsche Führung schon fest zum Überfall auf die Sowjetunion entschlossen war und seit Monaten den Krieg vorbereitete, schloss Tokio noch am 13. April 1941 einen Neutralitätspakt, der Sache nach einen Nichtangriffspakt, mit Moskau ab. Am 6. Juni 1941, also 16 Tage vor Beginn des deutschen Einmarsches, ließ Japans Außenminister Josuke Matsuoka durch den Botschafter des Deutschen Reichs in Japan, Eugen Ott, nach Berlin die Bitte übermitteln, »ihn von Zeit zu Zeit über die Entwicklung des deutsch-russischen Verhältnisses zu unterrichten, um die vielfachen Gerüchte über stärkste deutsche Angriffsvorbereitungen gegen Russland richtig beurteilen und entsprechende japanische Vorbereitungen treffen zu können«.

Umgekehrt war die deutsche Führung nicht ausreichend über die monatelangen Verhandlungen zwischen Japan und den USA informiert. Dennoch hätten Otts ausführliche und klar analysierende Berichte aus Tokio über die Stimmungsentwicklung unter Japans keineswegs homogenen »Eliten« eine nützliche Quelle sein können. Es sieht aber nicht so aus, als habe Hitler sie gelesen. Er verließ sich lieber auf seinen »untrüglichen Instinkt«, während Goebbels im Zweifelsfall immer wieder glaubte, dass »der Führer« recht habe.

Nach dem Angriff der Japaner auf Pearl Harbor, den Stationierungsort der US-Pazifikflotte, traten die USA in den Zweiten Weltkrieg ein (die »USS California« am Morgen des 7. Dezember 1941. Sie wurde schwer beschädigt und versenkt) Foto: U.S. Navy/public domain

Anhand der Tagebuchaufzeichnungen des Propagandaministers lässt sich das verfolgen. So verstanden beide nicht, was es bedeutete, als Heeresminister Tojo Hideki am 17. Oktober 1941 die Führung der japanischen Regierung übernahm. Der tatsächliche Hintergrund war, dass der Kronrat, das oberste Entscheidungsgremium in Tokio, am 6. September für die Verhandlungen mit den USA eine letzte Frist bis zum 14. Oktober beschlossen hatte. Nach diesem Termin steuerte Japan im Grunde schon auf den Krieg zu. Am 16. Oktober erklärte Premierminister Fürst Konoe Fumimaro, Angehöriger einer alten Adelsfamilie, der sich sehr für die Verhandlungen eingesetzt hatte, seinen Rücktritt.

Am 6. November 1941, und das ist nur ein Beispiel unter mehreren, notierte Goebbels in sein Tagebuch: »Der neue Ministerpräsident Tojo entpuppt sich durchaus so, wie er vom Führer angesehen worden ist; er klappert, aber er schießt nicht. (…) Die Japaner sind also offenbar im Augenblick noch nicht geneigt, aktiv in den Konflikt einzugreifen. (…) Gott sei Dank haben wir auf die aktive militärische Hilfe Japans nicht gerechnet, so dass durch diese Tatsache in unseren Kalkulationen keine wesentliche Verschiebung eintritt.«

Am 8. Dezember schrieb Goebbels dann: »Sie haben uns über ihre Absichten eines plötzlichen Angriffs nicht vorher orientiert, und das war wohl auch notwendig für die Geheimhaltung dieser Absichten. (…) Tojo war also doch konsequenter, als man zunächst angenommen hatte. Über die Entwicklung herrscht beim Führer und im ganzen Hauptquartier hellste Freude.«

In den vorangegangenen Monaten hatte die deutsche Führung mehrmals versucht, die Japaner zur Beteiligung am Krieg gegen die Sowjetunion zu überreden. So schrieb Außenminister Joachim von Ribbentrop am 1. Juli 1941 an seinen Amtskollegen Matsuoka, die Sowjetunion stehe kurz vor dem Zusammenbruch. Japan solle jetzt Wladiwostok angreifen und von dort aus möglichst weit nach Westen vorstoßen. Das würde die Niederlage Großbritanniens beschleunigen und die USA von einem Eingreifen in den Krieg abhalten. Am 10. Juli wies der deutsche Außenminister seinen Botschafter in Tokio an, »weiter auf den schnellstmöglichen Kriegseintritt Japans gegen Russland hinzuwirken, denn je früher dieser Eintritt erfolgt, desto besser ist es. Natürliches Ziel muss weiter bleiben, dass Japan und wir uns vor Eintritt des Winters auf der Transsibirischen Bahn die Hand reichen.« Am 14. Juli behauptete Hitler bei einem Treffen mit dem japanischen Botschafter in Berlin, General Oschima Hiroschi, der Krieg gegen die Sowjetunion werde in etwa sechs Wochen beendet sein. Der ebenfalls anwesende Ribbentrop schloss daran einen neuerlichen Appell an, Wladiwostok – gemeint war wohl der dortige Flottenstützpunkt – zu »zerschlagen«.

Expansion in Südasien

In Berlin war anscheinend nicht bekannt, dass in Tokio zu diesem Zeitpunkt die strategische Entscheidung schon gefallen war: Der Kronrat hatte am 2. Juli 1941 beschlossen, das »Nordproblem«, also die Auseinandersetzung mit der Sowjetunion, ruhenzulassen und statt dessen die Expansion in China und im französischen Indochina weiter voranzutreiben. Im Zuge dieser Strategie müsse »notfalls« auch die Verwicklung in einen Krieg mit den USA und Großbritannien in Kauf genommen werden. Unter diesem Aspekt wäre es offensichtlich widersinnig gewesen, sich am deutschen Feldzug gegen die Sowjetunion zu beteiligen, mit der Japan kaum Probleme hatte und vor einigen Monaten ja sogar eine komfortable Übereinkunft erreicht hatte.

Der japanische Eroberungskrieg in China hatte im September 1931 mit dem Einmarsch in die Mandschurei begonnen. Von dort aus drang die japanische Armee weiter nach Nordchina und in die Innere Mongolei vor. Der Inselstaat beschleunigte seine Expansion nach dem »Zwischenfall an der Marco-Polo-Brücke« vom 7. Juli 1937, einem wahrscheinlich provozierten Schusswechsel zwischen japanischen und chinesischen Soldaten. Die Widersprüche zwischen den imperialistischen Interessen Japans und der Vereinigten Staaten, aber auch die von den japanischen Truppen in China begangenen Massaker und anderen Kriegsverbrechen führten zu einer immer stärkeren Unterstützung der chinesischen Regierung durch die USA.

Der Konflikt zwischen Tokio und Washington verschärfte sich erheblich, als japanische Streitkräfte Anfang September 1940 in den Norden Vietnams eindrangen, das zur französischen Kolonie Indochina gehörte. Seit der militärischen Niederlage Frankreichs im Mai 1940 wurde das Gebiet von der Vichy-Regierung beherrscht, die unter deutscher Kontrolle im unbesetzten Südfrankreich gebildet worden war. Japan begründete seine Intervention mit der Absicht, den chinesischen Nachschub zu unterbinden, der über den nordvietnamesischen Hafen Haiphong per Bahn zur südwestchinesischen Provinz Junnan transportiert wurde. Nach anfänglichem bewaffneten Widerstand stimmten die französischen Kolonialbehörden in Indochina unter deutschem Druck der Stationierung von einigen tausend japanischen Soldaten zu.

Die US-Regierung hatte schon im Juli 1940 den Verkauf von Flugzeugbenzin an Japan verboten und die Lieferungen von speziellen Eisen- und Stahlschrottarten eingeschränkt. Im September 1940 wurde dieses Embargo als Reaktion auf den japanischen Einmarsch in Nordvietnam auf Eisen- und Stahlschrott generell ausgeweitet. Für das Kaiserreich war das ein gravierender Schlag, weil seine Stahlproduktion zu 40 Prozent aus solchem Material bestand.

Ende Juli 1941 besetzten japanischen Streitkräfte mit 140.000 Mann auch den Süden Vietnams. Die US-Regierung ließ daraufhin am 26. Juli alle japanischen Guthaben beschlagnahmen. Großbritannien und die niederländische Exilregierung schlossen sich diesem Schritt an. Für Nippon bedeutete das, dass es 75 Prozent seines Außenhandels und 88 Prozent seiner Ölimporte, auf die das rohstoffarme Land dringend angewiesen war, nicht mehr abwickeln konnte. Japanische Experten schätzten damals, dass die eigenen Öl- und Treibstoffvorräte nur wenige Monate reichen würden. Daraus ergab sich die Notwendigkeit, sich entweder grundlegend mit den USA zu verständigen oder sich Rohstoffvorkommen in Südostasien – vor allem in Niederländisch-Ostindien und in den britisch beherrschten Föderierten Malaiischen Staaten – durch Eroberung zu sichern.

Die US-amerikanischen Forderungen an Japan, wie Außenminister Hull sie in seiner Note vom 26. November 1941 zusammengefasst hatte, die die Entscheidung zum Krieg auslöste, waren hauptsächlich: Abschluss eines multilateralen Nichtangriffspaktes, dem die USA, Japan, Großbritannien, die Sowjetunion, China, Niederländisch-Ostindien und Thailand angehören sollten. Sofortiger Rückzug aus China und Indochina. Abgabe einer japanischen Erklärung, die praktisch den Austritt aus dem Dreimächtepakt mit Deutschland und Italien bedeutet hätte.

Geringe Erfolgschancen

In ihrer Gesamtheit signalisierten diese Forderungen aus Sicht der japanischen »Eliten«, dass ein Krieg unvermeidlich geworden war. Indem sie sich durch die Ausschaltung der US-amerikanischen Pazifikflotte einen Anfangsvorteil verschaffen wollten, folgten sie einem historischen Muster: Am 8. Februar 1904 hatten Schlachtschiffe des Inselstaates ohne vorangegangene Kriegserklärung den russischen Flottenstützpunkt Port Arthur in Nordchina überfallen. Zwei Tage zuvor waren Verhandlungen zwischen beiden Staaten über einen Interessenausgleich in der Region als gescheitert abgebrochen worden.

Über das Risiko dieser Vorgehensweise gab sich die militärische Führung Japans im Herbst 1941 keinen Illusionen hin: Die Chancen, die USA durch den Überfall auf Pearl Harbor entweder von einem längeren Krieg abhalten oder wenigstens für einige Monate entscheidend schwächen zu können, wurden als bestenfalls 50 zu 50 eingeschätzt. Und man wusste, dass sie von Tag zu Tag geringer wurden: Seit 1940 lief die Rüstungsproduktion in den USA, darunter ein riesiges Flottenbauprogramm, auf Hochtouren.

Die Wende trat im Pazifik schon sechs Monate nach Pearl Harbor in der Seeschlacht bei den Midway-Inseln vom 4. bis zum 7. Juni 1942 ein. Das japanische Marinekommando hatte den Kampf an dieser Stelle gesucht und hoffte, den Gegner in eine Art Hinterhalt locken zu können. Beide Flottenverbände waren ungefähr gleich stark. Aber anders als angeblich vor dem Überfall auf Pearl Harbor hatten die USA in Zusammenarbeit mit den Briten und Niederländern den japanischen Funkverkehr vollständig entschlüsselt. Der gesamte Schlachtplan Tokios war also bekannt. Die japanische Marine verlor alle vier Flugzeugträger, die sie eingesetzt hatte, die US-amerikanische dagegen nur einen. Von da an waren die USA im Pazifik strategisch überlegen.