Die Schönheit von Uwe

»jetzt muss ich aber zurück« (Probenfoto) Foto: Antonenko Emmerich

»Die Geschichte Lateinamerikas, Afrikas und Asiens ist unsere Geschichte wie die des Faschismus. Wir können lernen, was Herrscher taten, um Revolutionen ...« Der junge Schauspieler hat auf der Probe noch so seine Probleme mit dem Text. Ist ja auch sperrig. Und dieser Anspruch! »Theorie des Sozialismus«, »im Untergang unserer Unterdrücker unseren eigenen sehen« … Es sind tiefschürfende Denkanstöße, die er da abfeuert wie Schüsse in die Luft, wenn er sie nicht nur runterhaspelt – bis eine Mitspielerin ihn hörbar genervt auf den Teppich zurückholt: »Was ist deine Geschichte Afrikas, und wie kannst du die mit der des Faschismus gleichsetzen?«

Kurz ist man erleichtert, dass mit der Unterbrechung wieder Leben in die Bude kommt oder Dialog oder wenigstens Abwechslung, aber man muss sich ihre Frage auf der Zunge zergehen lassen: »deine Geschichte«, »Faschismus gleichsetzen« – es gibt da kein Wir mehr, keine Grundlage für eine Verständigung. Und diese Dummheit, die einen Moment lang so sexy wirkte, erscheint im nächsten horrormäßig exemplarisch. Wird so nicht jeder nervende Anspruch mal mehr, mal weniger lustig heruntergebrochen? Weshalb Ronald M. Schernikau (1960–1991) bis auf weiteres recht behält mit der Behauptung, dass DDR und BRD »sich niemals verständigen können geschweige mittels ihrer literatur«? So steht es im Untertitel seines Buchs »die tage in l.«, einer Sammlung tagebuchartiger Einträge, die Schernikau ab 1986 in Leipzig anfertigte, wo er als erster Westdeutscher am Literaturinstitut studierte.

Heute wird »Die Tage in L.« im Studiotheater der Berliner Schauspielschule Ernst Busch Premiere haben. Wie bringt man Tagebuchnotizen auf die Bühne? Zum einen beschreibe Schernikau Situationen, die sich theatral entwickeln ließen, erklärt Florian Hein (Regie und Theaterfassung). »Da stehen zum Beispiel zwei Mädchen in der Kantine und haben nicht viel zu tun. Sie haben Spaß, weil sie miteinander reden können, sind in ihrem eigenen Film. Wenn da einer was konsumieren will, ist der nicht der Herr, sondern eher so: Entschuldigung, darf ich mal kurz stören? Da wird so eine Freiheit am Arbeitsplatz skizziert. Und ich habe geguckt, wie man da rankommen könnte.«

Hein wurde im November ’89 in Halle/Saale geboren, kennt die DDR also wie die anderen nur vom Hörensagen. Zusammen haben sie die Stückvorlage sehr genau gelesen: »Wie meint er das? Was wäre daran zu kritisieren? Gibt es Punkte, wo die Argumentation hakt oder Sachen zumacht?« Im Ergebnis stellt jetzt ein Schauspieler den Text vor, und der andere befragt ihn. Nicht immer ist die Konfrontation so brutal wie in der eingangs erwähnten Zweierszene, in deren Verlauf es weiter ans Eingemachte geht. Die geistige Verkrüppelung durch Begriffe wie »anmachen« oder »ausflippen« wird verhandelt – als wäre es dasselbe, jemanden verprügeln oder lieben zu wollen, Amok zu laufen oder sich irre zu freuen. Ein paar Sätze später eröffnet die Trennung der KP von der Macht die »Riesenchance«, dem Terrorismus, diesem »Mönchsorden«, die Utopie zu entreißen. Und auch der Satz, den die Truppe mit dem nötigen Galgenhumor zum Running Gag der Produktion erhoben hat, stammt aus dieser Szene: »Noch ist es uns nicht vergönnt, nicht zu töten.«

Schließlich hat Florian Hein dann noch Errungenschaften der DDR zusammengetragen, bei einem Onkel von der LPG nachgefragt, Schernikaus »Irene Binz« gelesen: »Wo gab es solidarische Momente? Hatte das Verhältnis von Individuum und Kollektiv auch was Befreiendes?« Studien, nach denen in der DDR sexuell größte Zufriedenheit geherrscht habe, könne man anzweifeln, sagt er. Es spreche aber einiges dafür. Frauen hatten schon in den 60ern die Möglichkeit, sich scheiden zu lassen, weshalb die »Fluktuation extrem hoch« gewesen sei. Auch sei »eine bestimmte Art von bürgerlichem Zweisamkeitsethos« weggefallen, »auch wenn es sich am Ende wieder dahin entwickelt zu haben scheint«.

Ein kurzer Dialog im Stück macht klar, dass auch in dieser Hinsicht längst nicht alles verloren ist: »Mein Herr.« »Ja.« »Darf ich meinen Pipi in Ihrem Darm bis zur vollständigen Ejakulation sowohl hin als auch her bewegen?« »Ja, Sie dürfen Ihren Pipi in meinem Darm bis zur vollständigen Ejakulation sowohl hin als auch her bewegen.« »Vielen Dank.« »Viel Spaß.«

Die Texte wurden auf Figuren verteilt, die im Stück nun für bestimmte Arten der Lebensführung in der DDR stehen. In einem von Mangel und Arbeit geprägten Alltag lernt man den Duckmäuser kennen, den Querulanten, den genügsam Zufriedenen und eine Arbeiterin, die all diese Typen aus der Reserve zu locken versucht. Sie interessiert sich weniger für ihr privates Glück als dafür, »was gerade nicht geschieht, aber geschehen sollte, damit es für alle besser wird«, sagt Hein, der diese Heldin Lydia genannt hat, nach ihrem Vorbild aus Schernikaus »legende«.

Und dann ist da noch Sunny, angelehnt an Konrad Wolfs Film »Solo Sunny«. »Feuer brennt nieder, wenn’s keiner mehr nährt ...« singt sie mit Lydia im Duett (»Als ich fortging« von Karussell, 1987, Text: Gisela Steineckert). Und erzählt dann ihren Traum aus »die tage in l.«: In diesem Traum ist Sunny plötzlich im Westen und denkt: »geht es also doch, ich bin wirklich im westen. jetzt muss ich aber zurück.« Sie weiß den Weg nicht mehr.

Wie das Stück endet, steht bei der Probe noch nicht fest. Vielleicht, sagt Hein, mit einem Chor über die »Schönheit von Uwe«, mit der »die tage in l.« ausklingen: »uwe ist zupackend, spröde, hat lachfalten um die augen, ist immer optimistisch, die größte scheiße kann passieren uwe sagt: das kriegen wir hin. uwes verbalisierungsgrad ist nicht der höchste, das macht er locker mit seiner neugier wett. uwe erschrickt, wenn man seine augen küsst, uwe hat keine ahnung, dass er schön ist. das mindert seine schönheit nur um weniges. uwe ist die ddr.«

Ob Leute aus der Truppe sich als Kommunisten verstehen? »Ja, einige«, sagt Hein. Genauer mag er nicht werden, und diese Zurückhaltung gibt Anlass zu schönsten Hoffnungen.