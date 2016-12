»Stadt wird Mittelpunkt einer Protestbewegung«

»Die radikale Linke wird keinen ›gerechteren Welthandel‹ einfordern – wir kritisieren den globalen Kapitalismus an sich. Unsere Herausforderung ist außerdem, nicht nur zu mobilisieren, sondern zu organisieren, also Bewegungen aufzubauen, die auch nach dem Gipfel weiterkämpfen.« – Emily Laquer Foto: Bodo Marks/dpa

Trotz des Versuches der Hochschulleitung, die Konferenz in letzter Minute zu verhindern, hat an diesem Wochenende in der Hamburger Hochschule für Angewandte Wissenschaften, HAW, die Aktionskonferenz zum G-20-Gipfel im Juli 2017 stattgefunden. Wie ist es gelaufen?

Die Konferenz war ein voller Erfolg. Wir waren 600 Aktivisten, die aus Hamburg, ganz Deutschland und sogar aus dem europäischen Ausland gekommen sind, um an zwei Tagen über unsere Planungen zu den G-20-Protesten zu beraten. Unsere Debatten waren intensiv, aber sachlich, mit viel Vorfreude auf das, was wir in den nächsten Monaten gemeinsam anpacken werden. Bundes- und europaweit laufen bereits Vorbereitungen, um im Sommer 2017 nach Hamburg zu kommen. Die Stadt wird Mittelpunkt einer globalen Protestbewegung sein.

Aus welchen Gruppen kamen die Teilnehmer?

In 13 Workshops wurden zu verschiedenen Schwerpunkten Aktionsideen entwickelt. Es hat sich gezeigt, dass G 20 viele Gegner hat: Aktivisten, die gegen den Klimawandelleugner Donald Trump ebenso angehen werden wie gegen die Weigerung der Kanzlerin, aus der Kohle auszusteigen, Feministinnen, die laut werden, wenn die Sexisten Erdogan, Trump, Putin und Co. nach Deutschland kommen, und viele Hamburger, die sich ihr Recht auf Stadt im Juli nicht nehmen lassen werden. Flucht und Grenzregime waren Thema am Wochenende, die Situation für Linke in der Türkei auch. Aktivisten aus Rojava meldeten sich per Liveschaltung zu Wort und bekundeten ihre Solidarität. Und als Linke eint uns natürlich die Einsicht, dass die G 20 für die Verwaltung des globalen Kapitalismus stehen.

Im Programm der Konferenz heißt es, die riesigen Anti-TTIP-Demos im September wären »seltsam zahnlos« gewesen. Breite Bündnisse sorgten zwar für erfolgreiche Mobilisierung, aber auch für inhaltliche Verwässerung. Wie kann das bei den G-20-Protesten vermieden werden?

Ich hätte die TTIP-Bewegung so nicht bezeichnet und bin vor allem beeindruckt, wie viele Menschen für Demokratie statt einen grenzenlosen Kapitalismus auf die Straßen gegangen sind. Richtig ist aber: Die radikale Linke wird keinen »gerechteren Welthandel« einfordern – wir kritisieren den globalen Kapitalismus an sich. Unsere Herausforderung ist außerdem, nicht nur zu mobilisieren, sondern zu organisieren, also Bewegungen aufzubauen, die auch nach dem Gipfel weiterkämpfen.

Welche Aktionsformen sind diskutiert worden, soweit das öffentlich gemacht werden soll?

Wir haben beschlossen, den massenhaften Ungehorsam für den Gipfelauftakt am 7. Juli zu organisieren. Wir werden sämtliche Zufahrtswege und logistische Knotenpunkte besetzen, um den Gipfel infrastrukturell zum Desaster zu machen. Zusätzlich werden Blockaden des Hamburger Hafens als wichtiger kapitalistischer Standort diskutiert. Es wird ein Festival der Proteste, wir erobern uns Hamburg als linke Stadt zurück: mit autonomer Vorabenddemo und hedonistischen Raves. Stadtteilinitiativen planen die Einrichtung von No-Cop-Zonen statt Gefahrengebieten, so dass sich Anwohner unbehelligt bewegen können.

Am ersten Adventswochenende hat es am Hauptveranstaltungsort des Gipfels, den Messehallen, eine Brandattacke gegeben. Auch in Berlin und anderen Städten gab es in den vergangenen Wochen Sachbeschädigungen mit Bezug auf den G-20-Gipfel. Welche Rolle spielte das Thema Militanz bei der Konferenz?

Das war gar nicht Thema. Es waren ja nicht unsere Aktionen – die bereiten wir gemeinsam vor und kündigen sie öffentlich an. Aber wer sich den neofaschistischen Trump, den angehenden Diktator Erdogan oder die neoliberalen Kapitalverwalter Merkel und die EU nach Hamburg holt, der muss damit rechnen, dass es knallt.