Waffenschmiede in Nahost

Der staatliche Schweizer Rüstungskonzern Ruag plant, seine Präsenz im Nahen Osten auszuweiten Foto: RUAG Group 2016

Neutral und humanitär, so sieht sich die Schweiz gerne. Doch das kleine Alpenland mischt groß im Kriegsgeschäft mit. Künftig auch direkt vor Ort. Wie die Sonntagszeitung am Wochenende berichtete, treibt der größte Schweizer Rüstungskonzern, die RUAG, den Aufbau einer Tochterfirma in den Vereinigten Arabischen Emiraten voran. Nach Angaben der Zeitung sollen bereits heute vier Angestellte in der »RUAG Simulation Company LLC« mit Sitz in Abu Dhabi beschäftigt sein. Im kommenden Jahr ist ein Ausbau auf 15 Personen geplant.

Laut der RUAG werden am Standort militärische Simulatoren für die Streitkräfte der Vereinigten Emirate gebaut. Ebenjenen Landes, das zusammen mit Saudi-Arabien und weiteren Staaten – mit logistischer Unterstützung durch die USA sowie Großbritannien und Frankreich – im Jemen seit bald zwei Jahren einen Krieg führt, der laut der UNO bislang rund 10.000 Tote gefordert hat.

Ein Umstand, der von der RUAG heruntergespielt wird. »Wir machen in Abu Dhabi nur, was wir auch nach Schweizer Gesetzgebung exportieren dürfen«, äußerte RUAG-Chef Urs Breitmeier gegenüber der Sonntagszeitung. Eine Haltung, die bereits in der Vergangenheit dazu führte, dass Schweizer Waffen in Kriegsgebiete gelangten. So wurde etwa im Jahr 2012 durch Bilder der »Freien Syrischen Armee« (FSA) publik, dass im Kampf gegen die syrischen Regierungstruppen Granaten des Typs »Offensive OHG92 SM 6-03 1« zum Einsatz kamen – Waffen aus dem Hause RUAG. Diese waren, wie die Sonntagszeitung später aufdeckte, ursprünglich an die Arabischen Emirate geliefert und von dort aus nach Syrien verkauft worden.

Dass man sich nun selbst in den Emiraten niederlässt, ist laut der RUAG einem Tauschhandel geschuldet, sogenannten Offsetgeschäften. Gemeint ist damit, dass sich Exporteure bei Rüstungsdeals verpflichten, einen Teil des Auftragswerts vor Ort zu kompensieren. Ob die Ansiedelung der RUAG am Persischen Golf alleine aus Vertragstreue erfolgt ist, wird durch Recherchen der Sonntagszeitung allerdings in Frage gestellt. Vielmehr scheint der Konzern auf Kundenfang gehen zu wollen. So habe die RUAG etwa im vergangenen Jahr im Rahmen der weltweit größten Waffenmesse »Index« in Abu Dhabi mit einer Werbeoffensive angekündigt, ihre Präsenz im Nahen Osten ausweiten zu wollen. Für die »Gruppe für eine Schweiz ohne Armee« (GSoA), die sich seit Jahren für den Stopp von Waffengeschäften einsetzt, ist es »skandalös«, dass sich die RUAG »in einem kriegführenden und antidemokratischen Land wie den Vereinigten Arabischen Emiraten« niederlässt.

Mit ihrer Kritik steht die Gruppe nicht alleine da. In den vergangenen Tagen ist der Fall zum Politikum geworden. Denn: Bei der RUAG handelt es sich nicht um ein privates Unternehmen, sondern um einen Staatsbetrieb. Von der Expansion an den Persischen Golf habe man indes nichts gewusst, wie zwei Mitglieder der zuständigen parlamentarischen Kommission am Sonntag gegenüber dem Tagesanzeiger kritisierten. Balthasar Glättli, Vertreter der Grünen Partei, bezeichnete es indes als »unerträglich«, dass der Staatsbetrieb in ein kriegführendes Land expandiert. Andere Abgeordnete zeigen sich zurückhaltender. FDP-Politikerin Doris Fiala sieht demnach zwar »großen Klärungsbedarf«, jedoch müsse man auch die Politik überdenken. Man verlange von der RUAG Gewinne, erlaube ihr dann aber nicht, die Geschäfte an denjenigen Orten zu machen, wo diese zu holen seien, so Fiala.

Dabei sind die Schweizer Behörden in diesen Fragen nicht außerordentlich streng. So kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zur Lockerung von Gesetzen, um das Geschäft mit dem Krieg anzukurbeln. Seit 2014 ist es der Schweizer Rüstungsindustrie erlaubt, ihre Waffen auch an Länder zu verkaufen, in denen schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Zuletzt hob die Regierung im April 2016 auf Druck der Wirtschaft zudem das Verbot von Rüstungsexporten in die Golfregion auf, das 2015 aufgrund des Jemen-Konflikts erlassen worden war. Zugeständnisse an die Rüstungslobby, die sich wirtschaftlich auszahlen: Im vergangenen Jahr verzeichnete die Schweiz nach Angaben des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) einen Rekordertrag von fast 447 Millionen Schweizer Franken. Den größten Absatz findet die begehrte Schweizer Ware allerdings nicht im Nahen Osten, sondern mit einem erzielten Wert von mehr als 130 Millionen Schweizer Franken in der nächsten Umgebung: in Deutschland.