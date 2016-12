Oetker halbiert sich

Containerschiff »Cap San Raphael« der Reederei Hamburg Süd 2014 in der Hansestadt Foto: Axel Heimken/dpa

Die Nachricht kam nicht überraschend und wirbelt dennoch die Branche durcheinander: Der Bielefelder Mischkonzern Dr. August Oetker KG will seine traditionsreiche Reederei »Hamburg Süd« an den dänischen Weltmarktführer Ma ersk Line A/S verkaufen. Damit gibt das familiengeführte Unternehmen (Pudding, Brauereien der Radeberger-Gruppe) rund die Hälfte seines Umsatzes von zuletzt gut zwölf Mil­liarden Euro ab, weil die Sparte keine Gewinne mehr abwarf. Maersk würde seinen Anteil am globalen Containergeschäft damit von 15,7 auf 18,6 Prozent ausweiten.

Das Problem: der Deal ist anrüchig von Anfang an. Maersk, so heißt es seitens des Unternehmens aus der Hansestadt, wolle die namhafte Marke unbedingt erhalten und die weltweit rund 6.000 Mitarbeiter mit allen vertraglichen Rechten und Pflichten übernehmen. Merkwürdig ist nur, ein von Konzernpatriarch Dr. h. c. August Oetker persönlich unterzeichneter Brief an die »lieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Oetker-Gruppe«, der der jW-Redaktion vorliegt, enthält keine derartigen Versprechen. Statt dessen beschränkt sich der Senior-Patriarch auf den lapidaren Hinweis, der Verkauf solle »der Reederei in neuer Eigentümerschaft die Entwicklung (…) ermöglichen, die innerhalb der Oetker-Gruppe nicht geboten werden kann«. Auch sei es ihm »ein Bedürfnis, (…) schon jetzt (…) den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern« zu danken. Der dänische Reedereiriese selbst soll von vornherein Arbeitsplatzgarantien abgelehnt haben, stellte der Hamburg-Süd-Betriebsrat klar und mobilisierte vergangene Woche erst einmal mehrere hundert Kolleginnen und Kollegen, die auf die Straße gingen: Oetker müsse derartige Garantien in die noch auszuarbeitenden Verträge aufnehmen, so die einmütige Forderung.

Hamburg Süd ist kein Kleinbetrieb, sondern zählt zu den führenden Containerreedereien der Welt. In aktuellen Rankinglisten findet sie sich auf Platz sieben hinter der heimischen Konkurrenz von Hapag-Lloyd, dem anderen – und künftig vielleicht letzten – bislang noch in Deutschland beheimateten Schiffahrtshaus von Weltrang. 1871 wurde die Reederei von einigen Hamburger Handelshäusern gegründet, in den 1930er Jahren stieg Oetker in das Unternehmen ein. Wie der Name schon andeutet, ist Hamburg Süd entstanden und stark geworden vor allem im Lateinamerika-Geschäft – ein Feld, auf dem Maersk bislang eher schwach aufgestellt ist. Insofern würde die Übernahme des deutlich schwächeren Konkurrenten von der Elbe den Dänen einerseits eine geographische Ausweitung ihres Einflusses bringen, andererseits ihre ohnehin abgehobene Spitzenstellung weiter stärken.

Es gibt laut Pressemitteilung der Reederei bislang nur einen Vorvertrag, die weiteren Details sind noch zu verhandeln. Auch von »zahlreichen Kartellbehörden« müsse eine Übernahme erst noch abgesegnet werden, hieß es. »Frühestens Ende 2017« könne das wirksam werden. Das wirft zum einen die Frage auf, wie sich bis dahin der globale Schiffahrtsmarkt, insbesondere im Containersektor, weiterentwickelt – und zum anderen wird es spannend sein zu beobachten, ob und wie die deutsche Politik sich gegenüber dem anhaltenden Ausverkauf des vielgepriesenen »Schiffahrtsstandortes« verhält. Noch vor wenigen Jahren hatte es Gespräche zwischen Hamburg Süd und Hapag-Lloyd gegeben, die dem Vernehmen nach an Differenzen zwischen den Patriarchen Oetker und Klaus-Michael Kühne gescheitert sein sollen. Kühne hatte sich bekanntlich anschließend an der chilenischen CSAV bereichert und bereitet derzeit die Übernahme der arabischen UASC vor.

An Hapag-Lloyd ist aber auch der Stadtstaat Hamburg beteiligt, dessen Repräsentanten sich folglich Sorgen machen müssen um ihre eigene Posi­tion im Geschäft. Und um die etwa 1.100 – von weltweit rund 6.000 – Hamburg-Süd-Beschäftigten. Wirtschaftssenator Frank Horch (parteilos) hat ihnen zwar laut Betriebsrat »100prozentige Unterstützung« zugesagt, aber bislang sind das nur Absichtsbekundungen. Der ebenfalls in Hamburg ansässige Verband Deutscher Reeder (VDR) hat jedenfalls schon einmal darauf hingewiesen, es bräuchte »große zusätzliche gemeinsame Anstrengungen aus Politik und Wirtschaft, um Deutschland als Schiffahrtsstandort dauerhaft im Spitzenfeld zu halten« – was vermutlich weitere Förderforderungen der ohnehin hochsubventionierten Branche nach sich ziehen dürfte.

Ein Verkauf von Hamburg Süd an die Dänen brächte »die deutsche Flagge« weiter in Gefahr, ist aus Teilen der Belegschaft zu hören. Ohne deren berechtigte Ängste kleinzureden: Das ist so nicht haltbar. Allein die in der Flottenliste ausgewiesenen rund 70 Containerschiffe der Oetker-Reederei fahren zu mehr als 50 Prozent unter den Billigflaggen von Liberia, Madeira, den Marshall-Inseln und Zypern. 18 der Schiffe führen zwar Schwarz-Rot-Gold. Das 1989 geschaffene deutsche Zweitregister für Schiffe auf internationaler Fahrt, offiziell Internationales Seeschiffahrtsregister (ISR), hat die Gewerkschaft ITF aber wegen der darin festgelegten Vorteile für die Unternehmer ebenfalls als Billigflagge eingestuft.

Immerhin ist die Flotte vergleichsweise neu und entsprechend modern. Damit wiederum reiht sich Hamburg Süd ein in die Phalanx der nimmersatten Reedereien weltweit: Alle beklagen die Überkapazitäten, die seit Jahren die Frachtraten in den Keller treiben und das globale Transportgeschäft nicht aus der sie seit 2008 umklammernden Krise entlassen. Aber nahezu alle haben seit damals ihre Flotten kräftig ausgebaut und dabei immer größere Schiffe in Dienst gestellt – auch Hamburg Süd – und so die (Über-)Kapazitäten weiter erhöht: selbstgemachtes Leid, das nun die Beschäftigten auszubaden haben …