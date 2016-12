Im War Room: Polizeipräsidium Hamburg am 5. Dezember 2016 Foto: Christian Charisius/dpa-Bildfunk

Hamburg probt den Ausnahmezustand. Zur Absicherung der am Donnerstag in der Hansestadt beginnenden OSZE-Ministerratskonferenz haben die Behörden eine monströse Maschinerie angeworfen. Die »Frontberichterstatter« der lokalen Presse listeten bereits auf, was Polizei und Bundeswehr aufbieten: Im Einsatz seien rund 13.200 Polizeibeamte, 37 Polizeipferde und 62 Diensthunde, zehn Hubschrauber und 35 Boote der Wasserschutzpolizei, bereit stünden »Alarmrotten« der Luftwaffe, die Polizei könne 6,3 Kilometer Absperrgitter aufbauen (jW berichtete). Gerüstet seien auch Hamburgs Berufsfeuerwehr, die Freiwilligen Wehren und Hilfsorganisationen.

Von den eingesetzten Polizisten sollen etwa 10.500 unter Hamburger Kommando stehen. Die Stadt habe die Alarmhundertschaften zusammengerufen, die aus Beamten der Polizeiwachen bestehen, so das Abendblatt am Montag. In allen Revieren werde seit Tagen pro Schicht zwölf Stunden gearbeitet, um den Ausfall durch die abgezogenen Beamten auszugleichen. Die Bundespolizei setze zum Gipfel rund 2.700 Beamte zur Absicherung von Flughäfen und Bahnhöfen ein. Sie werde auch Züge und Bahnanlagen in der Umgebung »im Auge behalten«. »Potentielle Störer« sollten nicht unbeobachtet nach Hamburg kommen, wird der Leitende Polizeidirektor Thomas Przybyla zitiert. In der Vergangenheit sei oft die Bahninfrastruktur attackiert worden.

Dass vor allem die Wahl des Hauptveranstaltungsortes, der Messehallen, direkt neben den linken Szenequartieren Karolinen- und Schanzenviertel, Probleme bescheren könnte, ist inzwischen auch dem Verfassungsschutz aufgefallen. So berichtete die Welt, der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, habe bei der Innenministerkonferenz in der vergangenen Woche in Saarbrücken vor Ausschreitungen beim OSZE-Gipfel gewarnt. »Gewaltorientierte Linksextremisten« würden das Treffen voraussichtlich nutzen, um das Vorgehen der Sicherheitsbehörden zu analysieren.

Die »große Herausforderung für die Behörden« werde aber der G-20-Gipfel im Juli 2017, wird Maaßen weiter zitiert. Die Welt erwähnt zudem einen aktuellen Lagebericht der Bundespolizei, der 14 Vorfälle aus den vergangenen Monaten mit Bezug zur OSZE oder zur G 20 verzeichne, darunter Brandanschläge und die Buttersäureattacke auf den SUV des Präsidenten des Bundesverbandes deutscher Banken, des Bankers Hans-Walter Peters. Junge Welt hatte über diese Anschläge bereits berichtet.

Hamburgs CDU macht sich laut Abendblatt derweil Sorgen, dass die Plätze im Knast für festgenommene Gipfelgegner nicht reichen könnten. Die Untersuchungshaftanstalt am Holstenglacis in Sichtweite der Messehallen sei mit einer Auslastung von 107 Prozent überbelegt. Falls es zu Ingewahrsamnahmen von »Randalierern« komme, könne es problematisch werden, weil es »an Räumen« fehle und die Justizmitarbeiter »bis aufs äußerste belastet seien«.

Das Außenministertreffen könnte Einbrechern und anderen Straftätern in Hamburg ein paar gute Tage bescheren. Laut Welt sind unter den knapp 4.000 eingesetzten Hamburger Polizisten etwa 1.000 Beamte des Landeskriminalamtes, um als Sachbearbeiter für Straftaten, die während des Gipfels anfallen könnten, also etwa Körperverletzungen oder Sachbeschädigungen, eingesetzt zu werden. Daher seien etwa zwei Drittel der LKA-Belegschaft bei dem Gipfel beschäftigt und fehlten woanders. Die Bearbeitung von »Alltagskriminalität« könnte eine Weile ruhen.